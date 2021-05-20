https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-indii-covid-sprovotsiroval-epidemiyu-chernoy-pleseni--ona-uroduet-lyudey-18823009.html
В Индии COVID вызвал эпидемию "черной плесени" — она уродует людей
В Индии COVID вызвал эпидемию "черной плесени" — она уродует людей
Этот грибок может изуродовать лицо человека, поразить мозг и привести к смерти. 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T14:41+0500
2021-05-20T14:41+0500
2021-05-20T16:23+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Индию охватила эпидемия мукормикоза, спровоцированная коронавирусом. Это инфекционное заболевание также известно как "черная плесень", и проявляется оно как побочный эффект COVID-19.На данный момент, вспышку мукормикоза выявили уже в нескольких штатах — Раджастане, Телангане, Махараштре, Гуджарате, а также в Дели. Для граждан, у которых обнаружена "черная плесень", созданы спецотделения в больницах.Мукормикоз — это осложнение, которое развивается у человека, когда в его организм попадает грибок семейства Mucorales. Его можно занести в результате контакта со спорами в окружающей среде. Или же инфекция может проникнуть через царапину, ожог или другую открытую рану.В группе риска находятся диабетики, а также люди с ослабленным иммунитетом. К примеру, те, кто проходит реабилитацию после COVID-19.Этот грибок может поразить мозг и привести к летальному исходу.Есть и другая опасность: эта инфекция способна изуродовать человека (пациент может потерять глаза и верхнюю челюсть).
https://uz.sputniknews.ru/20210512/18689597.html
https://uz.sputniknews.ru/20210430/18575013.html
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пандемия, коронавирус, эпидемия, индия
В Индии COVID вызвал эпидемию "черной плесени" — она уродует людей
14:41 20.05.2021 (обновлено: 16:23 20.05.2021)
Этот грибок может изуродовать лицо человека, поразить мозг и привести к смерти.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
Индию охватила
эпидемия мукормикоза, спровоцированная коронавирусом.
Это инфекционное заболевание также известно как "черная плесень", и проявляется оно как побочный эффект COVID-19.
На данный момент, вспышку мукормикоза выявили уже в нескольких штатах — Раджастане, Телангане, Махараштре, Гуджарате, а также в Дели.
Для граждан, у которых обнаружена "черная плесень", созданы спецотделения в больницах.
Мукормикоз — это осложнение, которое развивается у человека, когда в его организм попадает грибок семейства Mucorales.
Его можно занести в результате контакта со спорами в окружающей среде. Или же инфекция может проникнуть через царапину, ожог или другую открытую рану.
В группе риска находятся диабетики, а также люди с ослабленным иммунитетом. К примеру, те, кто проходит реабилитацию после COVID-19.
Этот грибок может поразить мозг и привести к летальному исходу.
Есть и другая опасность: эта инфекция способна изуродовать человека (пациент может потерять глаза и верхнюю челюсть).