https://uz.sputniknews.ru/20210521/mirziyoev-prizval-eaes-polnostyu-vosstanovit-passajirskoe-avia--i-jd-soobschenie-18847054.html

Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение

Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение

По словам Мирзиёева, республика намерена сконцентрировать усилия на решении вопросов обеспечения равных условий, конкуренции и проведения антимонопольной... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T16:41+0500

2021-05-21T16:41+0500

2021-05-21T16:41+0500

политика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

выступление

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета и отметил, что взаимодействие с ЕАЭС является для Узбекистана одним из важнейших направлений проводимой политики. Он остановился на наиболее важных задачах, требующих скоординированного подхода в нынешних непростых условиях.По мнению Мирзиёева, имеется значительный потенциал для наращивания торговых отношений между Узбекистаном и всеми партнерами по ЕАЭС. Глава государства выразил готовность сотрудничать с ЕЭК и государствами-членами ЕАЭС по вопросам устранения барьеров.Президент республики заявил, что промышленная кооперация ведущих предприятий и регионов государств позволит активно осваивать рынки третьих стран. Имеется внушительный потенциал взаимодействия в реальном секторе экономики, а также в обеспечении продовольственной безопасности.Транспортно-транзитная сфера – является катализатором углубления экономических связей. Поэтому решения требуют вопросы ускоренного прохождения грузов через границы. Необходимо также совершенствовать процедуры пересечения границ. Узбекистан заинтересован в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит груза. Пришло время для возобновления регулярного пассажирского транспортного сообщения – авиа- и железнодорожного. Узбекистан рассматривает возможность подключения цифровых платформ по налоговому и таможенному администрированию. Актуальный вопрос также промышленная кооперация с сферах трудовой миграции и туризма. По словам Мирзиёева, республика намерена сконцентрировать усилия на решении вопросов обеспечения равных условий, конкуренции и проведения антимонопольной политики, осуществления государственных закупок и поддержки агропредприятий.Для Узбекистана важно обеспечить достижение конкретных результатов взаимодействия с ЕАЭС в качестве наблюдателя. Для этого необходимо последовательно развивать системное сотрудничество, упрощать процедуры перемещения товаров, капитала, трудовых ресурсов и услуг.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/lukashenko-initsiiroval-besprepyatstvennoe-peredvijenie-po-territorii-eaes-18846153.html

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, выступление, шавкат мирзиёев