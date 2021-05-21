https://uz.sputniknews.ru/20210521/uzairways-zapustila-regulyarnye-reysy-v-sosednee-gosudarstvo-18852020.html
UzAirways запустила регулярные рейсы в соседнее государство
UzAirways запустила регулярные рейсы в соседнее государство
Пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю из Самарканда в Алматы и обратно. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T22:00+0500
2021-05-21T22:00+0500
2021-05-21T22:00+0500
общество
алматы
авиакомпания uzbekistan airways
самарканд
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Компания Uzbekistan Airways объявила о запуске регулярного авиасообщения по маршруту "Самарканд - Алматы - Самарканд". Самолеты начнут летать уже с 8 июня.Билет в один конец из Самарканда в Алматы будет стоить от 1 088 000 сумов. В обе стороны - от 1 892 000 сумов.Рейсы планируется выполнять два раза в неделю, по вторникам и субботам.Ранее сообщалось о том, что компания "Узбекистон хаво йуллари" намерена увеличить количество полетов из Ургенча в другой город Казахстана Актау. Дополнительные регулярные рейсы будут осуществляться из Ургенча в Актау средам и субботам.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-uzbekistan-airways-rasskazali-o-planax-po-perevozke-passajirov-v-etom-godu-18808470.html
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алматы, авиакомпания uzbekistan airways, самарканд
UzAirways запустила регулярные рейсы в соседнее государство
Пассажирские самолеты будут летать дважды в неделю из Самарканда в Алматы и обратно.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Компания Uzbekistan Airways объявила
о запуске регулярного авиасообщения по маршруту "Самарканд - Алматы - Самарканд". Самолеты начнут летать уже с 8 июня.
Билет в один конец из Самарканда в Алматы будет стоить от 1 088 000 сумов. В обе стороны - от 1 892 000 сумов.
Рейсы планируется выполнять два раза в неделю, по вторникам и субботам.
Ранее сообщалось
о том, что компания "Узбекистон хаво йуллари" намерена увеличить количество полетов из Ургенча в другой город Казахстана Актау. Дополнительные регулярные рейсы будут осуществляться из Ургенча в Актау средам и субботам.