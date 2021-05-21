https://uz.sputniknews.ru/20210521/uzbekistan-airways-uvelichivaet-kolichestvo-poletov-v-kazaxstan-18841511.html

UzAirways увеличивает количество полетов в Казахстан

UzAirways увеличивает количество полетов в Казахстан

Отечественная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" откроет дополнительные регулярные рейсы из Ургенча в Актау (Казахстан) по средам и субботам. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T12:54+0500

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общество

авиабилет

авиасообщение

казахстан

авиакомпания uzbekistan airways

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" увеличивает количество полетов из Ургенча в Актау. Об этом сообщает Министерство транспорта республики. По информации Минтранса, отечественная авиакомпания откроет дополнительные регулярные рейсы из Ургенча в Актау (Казахстан) по средам и субботам. В настоящее время стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту "Ургенч - Актау" составляет 1 099 тысяч сумов. Полет туда и обратно обойдется гражданам в 1 880 тысяч сумов.Ранее Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявил о том, что с 8 марта самолеты местной авиакомпании SCAT возобновят полеты между городами Актау и Ургенч и будут курсировать по понедельникам и средам.

https://uz.sputniknews.ru/20210120/UzAirways-vozobnovila-polety-v-Tadzhikistan-15827136.html

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авиабилет, авиасообщение, казахстан, авиакомпания uzbekistan airways, узбекистан