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UzAirways увеличивает количество полетов в Казахстан
UzAirways увеличивает количество полетов в Казахстан
Отечественная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" откроет дополнительные регулярные рейсы из Ургенча в Актау (Казахстан) по средам и субботам. 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T12:54+0500
2021-05-21T13:04+0500
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авиабилет
авиасообщение
казахстан
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" увеличивает количество полетов из Ургенча в Актау. Об этом сообщает Министерство транспорта республики. По информации Минтранса, отечественная авиакомпания откроет дополнительные регулярные рейсы из Ургенча в Актау (Казахстан) по средам и субботам. В настоящее время стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту "Ургенч - Актау" составляет 1 099 тысяч сумов. Полет туда и обратно обойдется гражданам в 1 880 тысяч сумов.Ранее Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявил о том, что с 8 марта самолеты местной авиакомпании SCAT возобновят полеты между городами Актау и Ургенч и будут курсировать по понедельникам и средам.
https://uz.sputniknews.ru/20210120/UzAirways-vozobnovila-polety-v-Tadzhikistan-15827136.html
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авиабилет, авиасообщение, казахстан, авиакомпания uzbekistan airways, узбекистан

UzAirways увеличивает количество полетов в Казахстан

12:54 21.05.2021 (обновлено: 13:04 21.05.2021)
147
© Sputnik / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкБоинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways
Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© Sputnik / Марина Лысцева
/
Перейти в фотобанк
Отечественная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" откроет дополнительные регулярные рейсы из Ургенча в Актау (Казахстан) по средам и субботам.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" увеличивает количество полетов из Ургенча в Актау. Об этом сообщает Министерство транспорта республики.
По информации Минтранса, отечественная авиакомпания откроет дополнительные регулярные рейсы из Ургенча в Актау (Казахстан) по средам и субботам.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2021
Общество
UzAirways возобновила полеты в Таджикистан
20 января, 14:14
4698
В настоящее время стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту "Ургенч - Актау" составляет 1 099 тысяч сумов. Полет туда и обратно обойдется гражданам в 1 880 тысяч сумов.
Ранее Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявил о том, что с 8 марта самолеты местной авиакомпании SCAT возобновят полеты между городами Актау и Ургенч и будут курсировать по понедельникам и средам.
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