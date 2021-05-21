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Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн
Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн
С вводом электронной системы оплаты, узбекистанцы стали платить по счетам активнее. В первом квартале 2021 года жители заплатили онлайн за воду на 72% больше... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-21T20:43+0500
2021-05-21T20:43+0500
общество
водоснабжение
население
долги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В "Узсувтаъминот" рассказали, каков объем долга узбекистанцев за воду к настоящему моменту.В общей сложности 555,8 млрд сумов должны жители республики за услуги питьевого водоснабжения.Причем с вводом электронной системы оплаты, узбекистанцы стали платить по счетам активнее. В первом квартале 2021 года жители заплатили за воду через онлайн систему 39,3 млрд сумов. Это на 72% больше, чем за тот же период прошлого года. Наличными же граждане заплатили 349 млрд сумов, что на 122 млрд больше, чем в прошлом году. Сотрудники водоснабжения выявили 23 343 потребителя (90 932 человека), пользующихся услугами питьевой воды без оформления соответствующего договора с "Узсувтаъминот", в 741 махалле. Они уплатили 7,826 млрд сумов.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Накануне предприятие водоснабжения запустило пилотный проект в рамках работ по цифровизации отрасли, призванный расширить меры по борьбе с коррупцией.Оплачивать услуги предлагается несколькими способами: через личный кабинет, Telegram-бот, электронные платежные системы и инфокиоски, специальные мобильные приложения, в кассах банков и на почте.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html
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водоснабжение, население, долги, узбекистан

Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн

20:43 21.05.2021
460
© move.ruПодорожала вчера, платите сегодня: новый тариф на холодное водоснабжение
Подорожала вчера, платите сегодня: новый тариф на холодное водоснабжение - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
© move.ru
С вводом электронной системы оплаты, узбекистанцы стали платить по счетам активнее. В первом квартале 2021 года жители заплатили онлайн за воду на 72% больше, чем за тот же период прошлого года.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В "Узсувтаъминот" рассказали, каков объем долга узбекистанцев за воду к настоящему моменту.
В общей сложности 555,8 млрд сумов должны жители республики за услуги питьевого водоснабжения.
Причем с вводом электронной системы оплаты, узбекистанцы стали платить по счетам активнее. В первом квартале 2021 года жители заплатили за воду через онлайн систему 39,3 млрд сумов. Это на 72% больше, чем за тот же период прошлого года. Наличными же граждане заплатили 349 млрд сумов, что на 122 млрд больше, чем в прошлом году.
В Сардобу впервые провели централизованное водоснабжение и канализацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
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Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 млн кредитных средств
18 мая, 14:01
1171
Сотрудники водоснабжения выявили 23 343 потребителя (90 932 человека), пользующихся услугами питьевой воды без оформления соответствующего договора с "Узсувтаъминот", в 741 махалле. Они уплатили 7,826 млрд сумов.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Накануне предприятие водоснабжения запустило пилотный проект в рамках работ по цифровизации отрасли, призванный расширить меры по борьбе с коррупцией.
Оплачивать услуги предлагается несколькими способами: через личный кабинет, Telegram-бот, электронные платежные системы и инфокиоски, специальные мобильные приложения, в кассах банков и на почте.
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