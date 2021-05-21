https://uz.sputniknews.ru/20210521/uzbekistantsy-zadoljali-za-vodu-bolee-50-mln--18850996.html

Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн

Узбекистанцы задолжали за воду более $50 млн

С вводом электронной системы оплаты, узбекистанцы стали платить по счетам активнее. В первом квартале 2021 года жители заплатили онлайн за воду на 72% больше... 21.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-21T20:43+0500

2021-05-21T20:43+0500

2021-05-21T20:43+0500

общество

водоснабжение

население

долги

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В "Узсувтаъминот" рассказали, каков объем долга узбекистанцев за воду к настоящему моменту.В общей сложности 555,8 млрд сумов должны жители республики за услуги питьевого водоснабжения.Причем с вводом электронной системы оплаты, узбекистанцы стали платить по счетам активнее. В первом квартале 2021 года жители заплатили за воду через онлайн систему 39,3 млрд сумов. Это на 72% больше, чем за тот же период прошлого года. Наличными же граждане заплатили 349 млрд сумов, что на 122 млрд больше, чем в прошлом году. Сотрудники водоснабжения выявили 23 343 потребителя (90 932 человека), пользующихся услугами питьевой воды без оформления соответствующего договора с "Узсувтаъминот", в 741 махалле. Они уплатили 7,826 млрд сумов.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Накануне предприятие водоснабжения запустило пилотный проект в рамках работ по цифровизации отрасли, призванный расширить меры по борьбе с коррупцией.Оплачивать услуги предлагается несколькими способами: через личный кабинет, Telegram-бот, электронные платежные системы и инфокиоски, специальные мобильные приложения, в кассах банков и на почте.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html

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водоснабжение, население, долги, узбекистан