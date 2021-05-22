https://uz.sputniknews.ru/20210522/minyust-uzbekistana-poprosil-jivuschix-v-rossii-yuristov-sootechestvennikov-pomoch-migrantam-18856411.html

Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам

Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам

Глава министерства в ходе визита в Москву встретился с согражданами, живущими в РФ и работающими в юридической сфере. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-22T13:50+0500

2021-05-22T13:50+0500

2021-05-22T13:50+0500

миграция

трудовые мигранты

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов попросил проживающих в России юристов-соотечественников оказывать регулярную правовую помощь работающим там соотечественникам, сообщает Минюст страны.По данным пресс-службы, Давлетов в ходе визита в Москву встретился с соотечественниками, живущими в РФ и работающими в юридической сфере.Пятнадцатого июня в России истекает мораторий на выдворение иностранцев, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за пандемии COVID-19. В пресс-службе посольства Узбекистана в РФ Sputnik сообщили, что граждане республики могут оформить документы до 30 июня 2021 года. Этот факт подтвердили и в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайПо официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekskiy-ombudsmen-vstretilas-s-sootechestvennikami-v-moskve-18787615.html

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трудовые мигранты, министерство юстиции узбекистана