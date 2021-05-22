Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210522/minyust-uzbekistana-poprosil-jivuschix-v-rossii-yuristov-sootechestvennikov-pomoch-migrantam-18856411.html
Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
Глава министерства в ходе визита в Москву встретился с согражданами, живущими в РФ и работающими в юридической сфере. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T13:50+0500
2021-05-22T13:50+0500
миграция
трудовые мигранты
министерство юстиции узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/793/43/7934314_0:39:2592:1497_1920x0_80_0_0_d2a7aff19c63b9b94445509566bf48c7.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов попросил проживающих в России юристов-соотечественников оказывать регулярную правовую помощь работающим там соотечественникам, сообщает Минюст страны.По данным пресс-службы, Давлетов в ходе визита в Москву встретился с соотечественниками, живущими в РФ и работающими в юридической сфере.Пятнадцатого июня в России истекает мораторий на выдворение иностранцев, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за пандемии COVID-19. В пресс-службе посольства Узбекистана в РФ Sputnik сообщили, что граждане республики могут оформить документы до 30 июня 2021 года. Этот факт подтвердили и в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайПо официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekskiy-ombudsmen-vstretilas-s-sootechestvennikami-v-moskve-18787615.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/793/43/7934314_137:0:2441:1728_1920x0_80_0_0_e9beffbb6b844a4277954cb6f9ba2b2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
трудовые мигранты, министерство юстиции узбекистана

Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам

13:50 22.05.2021
771
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание Министерства юстиции Узбекистана
Здание Министерства юстиции Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Глава министерства в ходе визита в Москву встретился с согражданами, живущими в РФ и работающими в юридической сфере.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов попросил проживающих в России юристов-соотечественников оказывать регулярную правовую помощь работающим там соотечественникам, сообщает Минюст страны.
По данным пресс-службы, Давлетов в ходе визита в Москву встретился с соотечественниками, живущими в РФ и работающими в юридической сфере.
"Было предложено организовывать на постоянной основе встречи по актуальным правовым вопросам с юристами-соотечественниками, проживающими в Российской Федерации, в целях изучения и содействия в разрешении правовых проблем на законодательном уровне", — говорится в релизе.
Пятнадцатого июня в России истекает мораторий на выдворение иностранцев, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за пандемии COVID-19. В пресс-службе посольства Узбекистана в РФ Sputnik сообщили, что граждане республики могут оформить документы до 30 июня 2021 года. Этот факт подтвердили и в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека Феруза Эшматова - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Миграция
Омбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве
18 мая, 17:09
1187
111000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:01Узбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
15:00Власти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
14:24Путин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
13:50Минюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
13:19Свыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле
12:40Зеленский объявил крестовый поход против Коломойского и Фирташа
12:00Газовый баллон взорвался в легковушке в Кашкадарье: погибли два человека
11:38Сотни узбекских мигрантов пожаловались на задержки зарплаты в Москве
11:13Сколько бензина произвел Узбекистан с начала года
10:50России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
10:38Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов
10:11Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
ВчераUzAirways запустила регулярные рейсы в соседнее государство
ВчераВ МЧС объяснили причину камнепада на перевале "Камчик"
ВчераК чему может привести потепление в ЦА — ответ эксперта
ВчераУзбекистанцы завоевали еще две лицензии на Олимпиаду в Токио
ВчераУзбекистанцы задолжали за воду более $50 млн
ВчераДжахонгир Артыкходжаев встретился с руководством ФК "Пахтакор"
ВчераПолыхнет ли в Центральной Азии после ухода США из Афганистана?
ВчераАО "Узтрансгаз" построит к 2023 году 315 км газопровода