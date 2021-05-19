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https://uz.sputniknews.ru/20210519/kovidnaya-amnistiya-dlya-uzbekistantsev-v-rossii--budet-li-ona-prodlena-18812928.html
"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?
"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?
Пятнадцатого июня истекает мораторий на выдворение из РФ иностранцев, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за COVID-19. В подмосковном... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T20:15+0500
2021-05-19T20:24+0500
миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовые мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Граждане Узбекистана могут легализовать свое пребывание в России до 30 июня 2021 года, заявил Sputnik пресс-секретарь Агентства по вопросам внешней трудовой миграции (АВТМ) при Министерстве занятости и трудовых отношений РУз Ортикхужы Норов.Он напомнил: указом президента России Владимира Путина предусмотрено, что срок действия документов (их полный перечень есть в указе), срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го включительно, считается автоматически продленным "на 90 дней с даты начала транспортного сообщения с иностранным государством, возобновленного после 15 декабря 2020 года &lt;...&gt;".Это касается не только узбекистанцев, но и мигрантов из других стран.Пресс-секретарь также упомянул, что сейчас в России находится узбекская делегация во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в том числе ведет переговоры об улучшении ситуации с мигрантами.Сотрудники АВТМ оказывают соотечественникам юридическую помощь, разъясняют им сложные вопросы.Напомним, подать заявление для оформления патента в ММЦ "Сахарово" теперь можно ежедневно. Прием документов идет без выходных и праздников с 08.00 до 20.00.Сотрудники центра работают до последнего посетителя.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-podmoskove-ochered-pered-migratsionnym-tsentrom-perekryla-dorogu--video-18771817.html
https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekskiy-ombudsmen-vstretilas-s-sootechestvennikami-v-moskve-18787615.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, узбекистан

"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?

20:15 19.05.2021 (обновлено: 20:24 19.05.2021)
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© Sputnik / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Денис Гришкин
/
Перейти в фотобанк
Пятнадцатого июня истекает мораторий на выдворение из РФ иностранцев, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за COVID-19. В подмосковном миграционном центре "Сахарово" — настоящий ажиотаж. Что же будет с мигрантами, которые не успеют оформить документы?
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Граждане Узбекистана могут легализовать свое пребывание в России до 30 июня 2021 года, заявил Sputnik пресс-секретарь Агентства по вопросам внешней трудовой миграции (АВТМ) при Министерстве занятости и трудовых отношений РУз Ортикхужы Норов.
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
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Он напомнил: указом президента России Владимира Путина предусмотрено, что срок действия документов (их полный перечень есть в указе), срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го включительно, считается автоматически продленным "на 90 дней с даты начала транспортного сообщения с иностранным государством, возобновленного после 15 декабря 2020 года <...>".
Так как авиасообщение между Узбекистаном и РФ восстановлено с 1 апреля, то граждане РУз могут легализоваться до 30 июня.
Это касается не только узбекистанцев, но и мигрантов из других стран.
Пресс-секретарь также упомянул, что сейчас в России находится узбекская делегация во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в том числе ведет переговоры об улучшении ситуации с мигрантами.
Сотрудники АВТМ оказывают соотечественникам юридическую помощь, разъясняют им сложные вопросы.
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Напомним, подать заявление для оформления патента в ММЦ "Сахарово" теперь можно ежедневно. Прием документов идет без выходных и праздников с 08.00 до 20.00.
Сотрудники центра работают до последнего посетителя.
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