https://uz.sputniknews.ru/20210519/kovidnaya-amnistiya-dlya-uzbekistantsev-v-rossii--budet-li-ona-prodlena-18812928.html

"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?

"Ковидная амнистия" для узбекистанцев в России — будет ли она продлена?

Пятнадцатого июня истекает мораторий на выдворение из РФ иностранцев, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за COVID-19. В подмосковном... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T20:15+0500

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2021-05-19T20:24+0500

миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

трудовые мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Граждане Узбекистана могут легализовать свое пребывание в России до 30 июня 2021 года, заявил Sputnik пресс-секретарь Агентства по вопросам внешней трудовой миграции (АВТМ) при Министерстве занятости и трудовых отношений РУз Ортикхужы Норов.Он напомнил: указом президента России Владимира Путина предусмотрено, что срок действия документов (их полный перечень есть в указе), срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го включительно, считается автоматически продленным "на 90 дней с даты начала транспортного сообщения с иностранным государством, возобновленного после 15 декабря 2020 года <...>".Это касается не только узбекистанцев, но и мигрантов из других стран.Пресс-секретарь также упомянул, что сейчас в России находится узбекская делегация во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в том числе ведет переговоры об улучшении ситуации с мигрантами.Сотрудники АВТМ оказывают соотечественникам юридическую помощь, разъясняют им сложные вопросы.Напомним, подать заявление для оформления патента в ММЦ "Сахарово" теперь можно ежедневно. Прием документов идет без выходных и праздников с 08.00 до 20.00.Сотрудники центра работают до последнего посетителя.

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, узбекистан