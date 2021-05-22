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Представители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан
Представители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан
Визит ожидается в связи с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в республике в октябре. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T17:46+0500
2021-05-22T17:47+0500
политика
выборы президента
бдипч обсе
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Эксперты Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан 24-28 мая.Их визит ожидается в связи с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в стране 24 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РУз.Также миссия дает рекомендации по виду, форме, продолжительности и объему необходимых наблюдательских мероприятий.Ранее ЦИК Узбекистана сообщил, что пригласил на президентские выборы группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.Центризбирком России, в свою очередь, проинформировал, что поможет организовать голосование для проживающих в РФ граждан Узбекистана.
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выборы президента, бдипч обсе, узбекистан

Представители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан

17:46 22.05.2021 (обновлено: 17:47 22.05.2021)
388
© Twitter / Russian Mission OSCEЭмблема БДИПЧ ОБСЕ
Эмблема БДИПЧ ОБСЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© Twitter / Russian Mission OSCE
Визит ожидается в связи с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в республике в октябре.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Эксперты Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан 24-28 мая.
Их визит ожидается в связи с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в стране 24 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РУз.
Как объяснили в ЦИК, такая миссия обычно направляется в ту или иную страну за несколько месяцев до выборов, чтобы оценить в том числе подготовку к ним. По итогам миссия составляет рекомендации, а БДИПЧ ОБСЕ на их основе принимает решение о наблюдении за выборами.
Также миссия дает рекомендации по виду, форме, продолжительности и объему необходимых наблюдательских мероприятий.
Ранее ЦИК Узбекистана сообщил, что пригласил на президентские выборы группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Центризбирком России, в свою очередь, проинформировал, что поможет организовать голосование для проживающих в РФ граждан Узбекистана.
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