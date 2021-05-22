https://uz.sputniknews.ru/20210522/predstaviteli-bdipch-obse-posetyat-uzbekistan-18860090.html

Представители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан

Представители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан

Визит ожидается в связи с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в республике в октябре. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-22T17:46+0500

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политика

выборы президента

бдипч обсе

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Эксперты Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан 24-28 мая.Их визит ожидается в связи с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в стране 24 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РУз.Также миссия дает рекомендации по виду, форме, продолжительности и объему необходимых наблюдательских мероприятий.Ранее ЦИК Узбекистана сообщил, что пригласил на президентские выборы группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.Центризбирком России, в свою очередь, проинформировал, что поможет организовать голосование для проживающих в РФ граждан Узбекистана.

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выборы президента, бдипч обсе, узбекистан