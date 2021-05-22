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Узбекистан просит власти Москвы разобраться с жалобой мигрантов на задержки зарплаты
Узбекистан просит власти Москвы разобраться с жалобой мигрантов на задержки зарплаты
Агентство по внешней трудовой миграции намерено помочь согражданам взыскать их заработную плату в рамках законодательства. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T11:38+0500
2021-05-22T11:43+0500
миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана направило официальное обращение властям и правоохранительным органам Москвы с просьбой разобраться с жалобой около 500 сограждан на задержки зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба агентства.Рабочая группа представителей агентства и сотрудников посольства Узбекистана в Москве провела встречу с соотечественниками, работающими на объектах компании "Монолит капитал строй" в столице РФ. Мигранты сообщили, что работодатель задерживает им выплату зарплаты.В агентстве также установили, что более четверти из обратившихся с жалобой трудились в Москве без необходимых разрешающих документов. "Им предоставили необходимые рекомендации по легализации на основе действующего законодательства Российской Федерации", — отмечается в сообщении."Агентство по внешней трудовой миграции сообщает о принятии всех необходимых мер по защите прав наших граждан и взысканию их заработной платы в рамках законодательства", — добавили в пресс-службе.По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
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https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-rf-podumyvayut-trudovyx-migrantov-zamenit-zaklyuchennymi--chto-eto-budet-18817811.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты

Узбекистан просит власти Москвы разобраться с жалобой мигрантов на задержки зарплаты

11:38 22.05.2021 (обновлено: 11:43 22.05.2021)
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Агентство по внешней трудовой миграции намерено помочь согражданам взыскать их заработную плату в рамках законодательства.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана направило официальное обращение властям и правоохранительным органам Москвы с просьбой разобраться с жалобой около 500 сограждан на задержки зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Рабочая группа представителей агентства и сотрудников посольства Узбекистана в Москве провела встречу с соотечественниками, работающими на объектах компании "Монолит капитал строй" в столице РФ. Мигранты сообщили, что работодатель задерживает им выплату зарплаты.

"На основе жалоб около 500 сограждан, в целях защиты их прав и взыскания заработной платы, направлено официальное обращение в прокуратуру, Следственный комитет и инспекцию труда Москвы", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

В агентстве также установили, что более четверти из обратившихся с жалобой трудились в Москве без необходимых разрешающих документов.
"Им предоставили необходимые рекомендации по легализации на основе действующего законодательства Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
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"Агентство по внешней трудовой миграции сообщает о принятии всех необходимых мер по защите прав наших граждан и взысканию их заработной платы в рамках законодательства", — добавили в пресс-службе.
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По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находилось около 1,6 миллиона человек (около 20 процентов экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
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