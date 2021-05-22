https://uz.sputniknews.ru/20210522/vlasti-ruz-sobirayutsya-navesti-poryadok-v-stroitelnoy-sfere--postanovlenie-pravitelstva-18856884.html
Власти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
Власти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
В последние годы в РУз наблюдается строительный бум. По данным Минстроя, по всей республике в 2021 году заключено договоров на 1,07 триллиона сумов. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T15:00+0500
2021-05-22T15:00+0500
2021-05-22T15:00+0500
экономика
строительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана постановлением утвердило положения, регулирующие в том числе деятельность заказчика в сфере строительства и порядок ведения технического контроля.Документ опубликовало информагенство УзА.С 1 августа 2021 года для материального стимулирования ответственных специалистов в области техконтроля к действующим тарифным коэффициентам на основе квалификационных категорий Минстроя добавляется коэффициент:С 1 июня штрафные санкции и пени, суммы гарантий, поручительств и закладов, в случае нарушения договорных обязательств по строительно-монтажным работам на объектах, а также процесса закупок распределяются следующим образом: 50 процентов средств участников государственных закупок — в госбюджет, оставшиеся 50 процентов — на банковский счет заказчика.Документом утверждены положения, регулирующие деятельность заказчика в сфере строительства, а также порядок ведения технического контроля, измерений и авторства строительных объектов.Новая система организации госзакупок в строительной сфере предусматривает упрощенную процедуру проведения электронного тендера (конкурса). При этом не требуется предоставление общей и технической частей тендерной документации, которая необходима только по оценке объемов товаров (работ, услуг) и их ценовых параметров.Кроме того, в тендерах не могут принимать участие оференты, если объем их финансовых обязательств на текущий год более чем в 1,5 раза превышает наибольший объем выполненных строительными и подрядными организациями за один год последнего трехлетнего периода.С 1 июня 2021 года стоимость командировочных расходов специалистов технического контроля будет определяться в действующих ценах исходя из удаленности объектов.Госзаказчики проводят тендеры в области строительства в режиме онлайн через операторов специального информационного портала в национальной информационной системе "Прозрачное строительство".В апреле президент подписал закон "О государственных закупках" в новой редакции. В последние годы в стране наблюдается строительный бум. По данным Минстроя, по всему Узбекистану в 2021 году заключено договоров на 1,07 триллиона сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzavtosanoat-zaymetsya-stroitelstvom-jilogo-massiva-v-andijanskoy-oblasti-18138330.html
https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-2021-godu-zemelnye-zaxvatchiki-prisvoili-15-tys-gektarov-18777128.html
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строительство, узбекистан
Власти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
В последние годы в РУз наблюдается строительный бум. По данным Минстроя, по всей республике в 2021 году заключено договоров на 1,07 триллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана постановлением утвердило положения, регулирующие в том числе деятельность заказчика в сфере строительства и порядок ведения технического контроля.
Документ опубликовало информагенство УзА
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С 1 августа 2021 года для материального стимулирования ответственных специалистов в области техконтроля к действующим тарифным коэффициентам на основе квалификационных категорий Минстроя добавляется коэффициент:
для первой категории — в размере 0,2;
для второй категории — 0,5;
для третьей категории — 0,7;
для высшей категории — 1,0.
С 1 июня штрафные санкции и пени, суммы гарантий, поручительств и закладов, в случае нарушения договорных обязательств по строительно-монтажным работам на объектах, а также процесса закупок распределяются следующим образом: 50 процентов средств участников государственных закупок — в госбюджет, оставшиеся 50 процентов — на банковский счет заказчика.
Документом утверждены положения, регулирующие деятельность заказчика в сфере строительства, а также порядок ведения технического контроля, измерений и авторства строительных объектов.
Новая система организации госзакупок в строительной сфере предусматривает упрощенную процедуру проведения электронного тендера (конкурса). При этом не требуется предоставление общей и технической частей тендерной документации, которая необходима только по оценке объемов товаров (работ, услуг) и их ценовых параметров.
Кроме того, в тендерах не могут принимать участие оференты, если объем их финансовых обязательств на текущий год более чем в 1,5 раза превышает наибольший объем выполненных строительными и подрядными организациями за один год последнего трехлетнего периода.
С 1 июня 2021 года стоимость командировочных расходов специалистов технического контроля будет определяться в действующих ценах исходя из удаленности объектов.
Госзаказчики проводят тендеры в области строительства в режиме онлайн через операторов специального информационного портала в национальной информационной системе "Прозрачное строительство".
В апреле президент подписал закон "О государственных закупках" в новой редакции. В последние годы в стране наблюдается строительный бум. По данным Минстроя, по всему Узбекистану в 2021 году заключено договоров на 1,07 триллиона сумов.