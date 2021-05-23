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Миллионы роз и не только: фестиваль цветов в Намангане — видео
Миллионы роз и не только: фестиваль цветов в Намангане — видео
В Намангане стартовал 60-й праздник цветов. На традиционный фестиваль съехались лучшие флористы страны и зарубежные гости. Перед открытием мероприятия... 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T21:15+0500
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наманган
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Цветущая и благоухающая автоколонна стартовала из аэропорта Намангана в парк имени Бабура. По пути следования зрители фотографировались на фоне техники или просто восхищались необычной вереницей из "клумб на колесах". Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Продолжился цветочный праздник в парке Бабура, где несколько тысяч флористов из Узбекистана и других государств представили свои работы. Тут же можно было увидеть многочисленных ремесленников, художников и музыкантов, которые давали мастер-классы всем желающим.Хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков подчеркнул, что фестиваль, которому в этом году исполняется 60 лет, имеет важнейшее значение для региона.Цветочная неделя продлится в Намангане до 31 мая. В рамках праздника пройдет конкурс на лучшую цветочную композицию. Трех победителей в качестве награды ждет автомобиль.Как прошел первый день юбилейного фестиваля, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/yarko-i-dushevno-v-namangane-startoval-mejdunarodnyy-festival-tsvetov--foto-18866180.html
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Миллионы роз и не только: фестиваль цветов в Намангане — видео

21:15 23.05.2021 (обновлено: 21:43 23.05.2021)
1578
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Намангане стартовал 60-й праздник цветов. На традиционный фестиваль съехались лучшие флористы страны и зарубежные гости. Перед открытием мероприятия состоялся масштабный парад из машин и спецтехники, украшенных цветами.
Цветущая и благоухающая автоколонна стартовала из аэропорта Намангана в парк имени Бабура. По пути следования зрители фотографировались на фоне техники или просто восхищались необычной вереницей из "клумб на колесах".
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Продолжился цветочный праздник в парке Бабура, где несколько тысяч флористов из Узбекистана и других государств представили свои работы. Тут же можно было увидеть многочисленных ремесленников, художников и музыкантов, которые давали мастер-классы всем желающим.
Участники Международного фестиваля цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
Фото
В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото
14:24
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Хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков подчеркнул, что фестиваль, которому в этом году исполняется 60 лет, имеет важнейшее значение для региона.

"Во-первых, это очень хорошо поддерживает предпринимательство в области. Только в цветочных хозяйствах работают тысячи людей и тем самым кормят свои семьи. К тому же это очень полезно для развития туризма в стране. Да, сейчас сложные времена из-за пандемии, но, как сказал наш президент, мы должны научиться жить в таких условиях, и, думаю, это хороший пример такой жизни", — подчеркнул Абдуразаков.

Цветочная неделя продлится в Намангане до 31 мая. В рамках праздника пройдет конкурс на лучшую цветочную композицию. Трех победителей в качестве награды ждет автомобиль.
Фестиваль цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
Инфографика
Город-букет Наманган: программа юбилейного фестиваля цветов
Вчера, 10:38
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Как прошел первый день юбилейного фестиваля, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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