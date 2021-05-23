https://uz.sputniknews.ru/20210523/milliony-roz-i-ne-tolko-festival-tsvetov-v-namangane--video-18868819.html

Миллионы роз и не только: фестиваль цветов в Намангане — видео

Миллионы роз и не только: фестиваль цветов в Намангане — видео

В Намангане стартовал 60-й праздник цветов. На традиционный фестиваль съехались лучшие флористы страны и зарубежные гости. Перед открытием мероприятия... 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

наманган

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Цветущая и благоухающая автоколонна стартовала из аэропорта Намангана в парк имени Бабура. По пути следования зрители фотографировались на фоне техники или просто восхищались необычной вереницей из "клумб на колесах". Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Продолжился цветочный праздник в парке Бабура, где несколько тысяч флористов из Узбекистана и других государств представили свои работы. Тут же можно было увидеть многочисленных ремесленников, художников и музыкантов, которые давали мастер-классы всем желающим.Хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков подчеркнул, что фестиваль, которому в этом году исполняется 60 лет, имеет важнейшее значение для региона.Цветочная неделя продлится в Намангане до 31 мая. В рамках праздника пройдет конкурс на лучшую цветочную композицию. Трех победителей в качестве награды ждет автомобиль.Как прошел первый день юбилейного фестиваля, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210523/yarko-i-dushevno-v-namangane-startoval-mejdunarodnyy-festival-tsvetov--foto-18866180.html

https://uz.sputniknews.ru/20210522/gorod-buket-namangan-programma-yubileynogo-festivalya-tsvetov-18850102.html

наманган

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

наманган