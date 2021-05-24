https://uz.sputniknews.ru/20210524/ne-menee-115-tysyach-medrabotnikov-pogibli-ot-koronavirusa---gendirektor-voz-18879612.html
Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ
Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ
Медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно уважаем, а условия работы... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T15:41+0500
2021-05-24T15:41+0500
2021-05-24T15:46+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит онлайн, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что по крайней мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19.При этом чиновник подчеркнул, что цифры не окончательные, отчетность продолжает дополняться и уже сейчас специалисты ВОЗ делают вывод, что потери среди медработников близки к озвученной отметке. Гебрейесус считает: причина таких масштабов в том, что медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно уважаем, а условия работы небезопасны.Всемирная ассамблея здравоохранения будет проходить с 24 мая по 1 июня. Основной темой дискуссий станет необходимость скорейшего прекращения пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного мира. Участники обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ "целям трех миллиардов": обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек.На днях Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда озвучили результаты исследования. Оказалось, что за 16 лет — с 2000 по 2016-й годы — число людей, причиной смерти которых стал продолжительный рабочий день, выросло на 29 процентов. За указанный период в результате инсульта и ишемической болезни сердца скончалось 745 тысяч человек. Все они трудились не менее 55 часов в неделю.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/glava-voz-privilsya-ot-koronavirusa-18714121.html
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коронавирус, воз
Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ
15:41 24.05.2021 (обновлено: 15:46 24.05.2021)
Медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно уважаем, а условия работы небезопасны, заявил глава ВОЗ.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит онлайн, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что по крайней мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19.
При этом чиновник подчеркнул, что цифры не окончательные, отчетность продолжает дополняться и уже сейчас специалисты ВОЗ делают вывод, что потери среди медработников близки к озвученной отметке.
Гебрейесус считает: причина таких масштабов в том, что медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно уважаем, а условия работы небезопасны.
Всемирная ассамблея здравоохранения будет проходить с 24 мая по 1 июня. Основной темой дискуссий станет необходимость скорейшего прекращения пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного мира.
Участники обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ "целям трех миллиардов": обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек.
На днях Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда озвучили
результаты исследования. Оказалось, что за 16 лет — с 2000 по 2016-й годы — число людей, причиной смерти которых стал продолжительный рабочий день, выросло на 29 процентов. За указанный период в результате инсульта и ишемической болезни сердца скончалось 745 тысяч человек. Все они трудились не менее 55 часов в неделю.