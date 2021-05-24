https://uz.sputniknews.ru/20210524/ne-menee-115-tysyach-medrabotnikov-pogibli-ot-koronavirusa---gendirektor-voz-18879612.html

Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ

Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ

Медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно уважаем, а условия работы... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T15:41+0500

2021-05-24T15:41+0500

2021-05-24T15:46+0500

в мире

коронавирус

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14992090_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_1b0b5734cb1170ffd3a57666d36eb9b5.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит онлайн, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что по крайней мере 115 тысяч медицинских работников погибли от COVID-19.При этом чиновник подчеркнул, что цифры не окончательные, отчетность продолжает дополняться и уже сейчас специалисты ВОЗ делают вывод, что потери среди медработников близки к озвученной отметке. Гебрейесус считает: причина таких масштабов в том, что медработники во всем мире зачастую не имеют достаточно оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни, их труд недостаточно уважаем, а условия работы небезопасны.Всемирная ассамблея здравоохранения будет проходить с 24 мая по 1 июня. Основной темой дискуссий станет необходимость скорейшего прекращения пандемии и обеспечения готовности к следующей пандемии посредством построения более здорового, более безопасного мира. Участники обсудят продвижение международного сообщества к Целям в области устойчивого развития и поставленным ВОЗ "целям трех миллиардов": обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек, обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек и обеспечить более высокий уровень здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек.На днях Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда озвучили результаты исследования. Оказалось, что за 16 лет — с 2000 по 2016-й годы — число людей, причиной смерти которых стал продолжительный рабочий день, выросло на 29 процентов. За указанный период в результате инсульта и ишемической болезни сердца скончалось 745 тысяч человек. Все они трудились не менее 55 часов в неделю.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/glava-voz-privilsya-ot-koronavirusa-18714121.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус, воз