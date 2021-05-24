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https://uz.sputniknews.ru/20210524/posle-zapuska-severnogo-potoka--2-ukraina-osvoboditsya-ot-gazproma-18872765.html
После запуска "Северного потока-2" Украина освободится от "Газпрома"
После запуска "Северного потока-2" Украина освободится от "Газпрома"
С появлением на минувшей неделе новости, что США намерены отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, Украина начала переходить к стадии... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T10:43+0500
2021-05-24T10:46+0500
колумнисты
северный поток - 2
газ
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Все последние годы высшие украинские чиновники и люди, ответственные за газовую сферу, козыряли тем, как долго Украина не закупает российский газ. И вот к некоторым из них приходит осознание, что будет, когда Украина действительно не сможет виртуально приобретать российский газ через западные фирмы-"прокладки" — посредством его отбора из транзитной трубы, получая при этом от "Газпрома" оплату за фактически неосуществленную прокачку газа.И мысли в связи с происходящим к ним приходят совсем невеселые. Ведь это сулит Украине не только новые финансовые потери из-за еще большего сокращения транзита газа (в нынешнем году он уже будет вдвое меньшим, чем в 2017-2019 годах), но и необходимость реально покупать газ в Европе и оплачивать его доставку до Украины.Плюс к этому добавляются интересные с технической и финансовой точки зрения вопросы доставки газа по территории Украины, а также содержания газотранспортной системы (ГТС).Это тот самый случай, о котором говорится в пословице: "Не плюй в колодец — пригодится воды напиться". Украинские власти смачно харкали туда много лет. Причем не только демонстративным отказом прямо закупать газ у "Газпрома", но и попытками вставить свои пять копеек в препятствование строительству СП-2, декларируемыми планами о кратном повышении стоимости транзита, судебными спорами, один из которых даже закончился грандиозной перемогой благодаря западным традициям "непредвзятого" их рассмотрения.Любопытно, что отношение к СП-2 на Украине в устах чиновников прошло все стадии известной теории отношения к неизбежному американского психолога Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие (в модели речь шла об оглашенном пациенту смертельном диагнозе). Разве что последние две стадии слились воедино.Еще более любопытно, что по той же модели на Украине развивалась ситуация с Крымским мостом. Сначала отрицался сам факт возможности его постройки. Позже был гнев по поводу участия в строительстве китайских и прочих иностранных компаний. Ближе к окончанию строительства произошел переход к торгу: он выразился в публикациях о том, что мост на самом деле не строят, а все демонстрируемое — съемки условного "Мосфильма". По итогу строительства была небольшая депрессивная фаза. А закончилось все принятием, правда, в извращенной форме: мол, "заберем мост вместе с Крымом и Кубанью".Пропагандисты, конечно, продолжают петь прежние песни, которые далеки от стадии принятия. Например, "Укртрансгаз" до сих пор "переможно" считает количество дней отсутствия импорта газа из России, а упоротые издания даже празднуют юбилеи, опираясь на этот отсчет. При этом, кстати, "Укртрансгаз" уже второй год не занимается транзитом российского газа — после реструктуризации "Нафтогаза" это делает компания "Оператор ГТС Украины".И разложил их на составляющие: 1,5 миллиарда неполученной платы за транзит, два-три миллиарда — из-за необходимости покупать российский газ в Германии и транспортировать его оттуда, остальная сумма — неизбежные дополнительные субсидии государства из-за более дорогого газа.Конечно, этот прогноз очень приблизительный, основан на варианте полного прекращения транзита и относится к 2025 году, когда перестанет действовать нынешний контракт, — до тех пор 1,5 миллиарда долларов "Газпром" будет платить Украине по формуле "качай или плати".И все же с учетом того что финансовый результат "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сумме по итогам прошлого года оказался нулевым (убытки "Нафтогаза" были перекрыты прибылью "Оператора" от транзита), это означает, что после 2024 года газовая сфера Украины будет иметь финансовую дыру в пять-шесть миллиардов долларов, которую покрыть нечем.И ведь еще вопрос: сможет ли в принципе украинская ГТС функционировать в постоянном реверсном режиме при полном отказе "Газпрома" от транзита? В условиях уничтожения значительной части промышленности и снижения потребления газа для его доставки в отдельные регионы может просто не хватить давления.Второй вопрос: сколько будет стоить доставка газа по территории Украины?После Майдана все это приняло гипертрофированные формы — с демонстративным отказом напрямую закупать газ, шантажом на тему тарифов за транзит, назойливым препятствованием строительству СП-2 и судебными исками. Выигранные с помощью "западных партнеров" три миллиарда долларов оказались пирровой победой: они абсолютно несопоставимы с масштабами будущих потерь.А пока велись споры вокруг СП-2, Россия построила "Турецкий поток", против которого Украина и не пискнула, не желая нервировать Турцию, которую почему-то считает своим союзником. Хотя, на самом деле, "Турецкий поток" для Украины даже опаснее: он уже отобрал транзит российского газа в Южную Европу в объеме более 30 миллиардов кубометров в год, для которого раньше Украина была единственным маршрутом. Хотя, разумеется, все эти годы на газовых схемах на Украине делались целые состояния.Впрочем, глава "Газпрома" Алексей Миллер давно заявлял, что транзит в 10-15 миллиардов кубометров через Украину, скорее всего, останется и после 2024 года, в таком объеме он выгоден "Газпрому".Правда, тут уже украинские эксперты сокрушаются, что прокачка 15 миллиардов кубометров газа убыточна для Украины. Они не задумываются, что речь будет идти не о получении прибыли, а о минимизации убытков и банальном функционировании ГТС: каждый поставленный кубометр газа с востока будет уменьшать на тот же кубометр необходимость реальной закупки и доставки газа с запада.Что же касается содержания ГТС, то Макогон заявил о планах ее сокращения в пять раз. Это даст экономию еще в миллиард, но уменьшит максимальные возможности для транзита с нынешних теоретических 146 миллиардов кубометров до примерно 30 миллиардов — причем навсегда.Такой вариант не только сократит потери для Украины, но и решит для "Газпрома" проблему каких-либо ограничений со стороны Европы в использовании СП-2 и, возможно, снизит интерес США к провоцированию конфликтов между Украиной и Россией и внутри Украины.Хотя дополнительные издержки для украинских потребителей газа неизбежны даже в этом случае.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210425/naftogaz-ukrainy-posramil-gazprom-svoimi-finansovymi-rezultatami-18481852.html
https://uz.sputniknews.ru/20210402/frantsiya-stala-boyatsya-rossii-iz-za-severnogo-potoka--2-18113480.html
https://uz.sputniknews.ru/20210216/16015193.html
https://uz.sputniknews.ru/20201022/Ukraina-reshila-ispolzovat-Gazprom-kak-vechnogo-sponsora-15234168.html
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Валерий Михайлов
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северный поток - 2, газ, газпром, украина, сша

После запуска "Северного потока-2" Украина освободится от "Газпрома"

10:43 24.05.2021 (обновлено: 10:46 24.05.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкРабочий на горном газовом месторождении в селе Городковка Дрогобычского района Львовской области.
Рабочий на горном газовом месторождении в селе Городковка Дрогобычского района Львовской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
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Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
С появлением на минувшей неделе новости, что США намерены отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, Украина начала переходить к стадии принятия в вопросе о том, что газопровод "Северный поток-2" (СП-2) все же будет достроен и запущен.
Все последние годы высшие украинские чиновники и люди, ответственные за газовую сферу, козыряли тем, как долго Украина не закупает российский газ.
И вот к некоторым из них приходит осознание, что будет, когда Украина действительно не сможет виртуально приобретать российский газ через западные фирмы-"прокладки" — посредством его отбора из транзитной трубы, получая при этом от "Газпрома" оплату за фактически неосуществленную прокачку газа.
И мысли в связи с происходящим к ним приходят совсем невеселые. Ведь это сулит Украине не только новые финансовые потери из-за еще большего сокращения транзита газа (в нынешнем году он уже будет вдвое меньшим, чем в 2017-2019 годах), но и необходимость реально покупать газ в Европе и оплачивать его доставку до Украины.
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Плюс к этому добавляются интересные с технической и финансовой точки зрения вопросы доставки газа по территории Украины, а также содержания газотранспортной системы (ГТС).
Это тот самый случай, о котором говорится в пословице: "Не плюй в колодец — пригодится воды напиться". Украинские власти смачно харкали туда много лет. Причем не только демонстративным отказом прямо закупать газ у "Газпрома", но и попытками вставить свои пять копеек в препятствование строительству СП-2, декларируемыми планами о кратном повышении стоимости транзита, судебными спорами, один из которых даже закончился грандиозной перемогой благодаря западным традициям "непредвзятого" их рассмотрения.
Теперь за все это придется заплатить сторицей. И возможна ситуация, когда минимальный российский транзит нужен будет уже не для того, чтобы на нем зарабатывать, а для того, чтобы украинская ГТС хоть как-то функционировала.
Любопытно, что отношение к СП-2 на Украине в устах чиновников прошло все стадии известной теории отношения к неизбежному американского психолога Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие (в модели речь шла об оглашенном пациенту смертельном диагнозе). Разве что последние две стадии слились воедино.
Еще более любопытно, что по той же модели на Украине развивалась ситуация с Крымским мостом. Сначала отрицался сам факт возможности его постройки. Позже был гнев по поводу участия в строительстве китайских и прочих иностранных компаний.
Ближе к окончанию строительства произошел переход к торгу: он выразился в публикациях о том, что мост на самом деле не строят, а все демонстрируемое — съемки условного "Мосфильма". По итогу строительства была небольшая депрессивная фаза. А закончилось все принятием, правда, в извращенной форме: мол, "заберем мост вместе с Крымом и Кубанью".
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Пропагандисты, конечно, продолжают петь прежние песни, которые далеки от стадии принятия. Например, "Укртрансгаз" до сих пор "переможно" считает количество дней отсутствия импорта газа из России, а упоротые издания даже празднуют юбилеи, опираясь на этот отсчет.
При этом, кстати, "Укртрансгаз" уже второй год не занимается транзитом российского газа — после реструктуризации "Нафтогаза" это делает компания "Оператор ГТС Украины".
А ее глава Сергей Макогон на прошлой неделе заявил: "Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска СП-2 в пять-шесть миллиардов долларов в год".
И разложил их на составляющие: 1,5 миллиарда неполученной платы за транзит, два-три миллиарда — из-за необходимости покупать российский газ в Германии и транспортировать его оттуда, остальная сумма — неизбежные дополнительные субсидии государства из-за более дорогого газа.
Конечно, этот прогноз очень приблизительный, основан на варианте полного прекращения транзита и относится к 2025 году, когда перестанет действовать нынешний контракт, — до тех пор 1,5 миллиарда долларов "Газпром" будет платить Украине по формуле "качай или плати".
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И все же с учетом того что финансовый результат "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сумме по итогам прошлого года оказался нулевым (убытки "Нафтогаза" были перекрыты прибылью "Оператора" от транзита), это означает, что после 2024 года газовая сфера Украины будет иметь финансовую дыру в пять-шесть миллиардов долларов, которую покрыть нечем.
И ведь еще вопрос: сможет ли в принципе украинская ГТС функционировать в постоянном реверсном режиме при полном отказе "Газпрома" от транзита? В условиях уничтожения значительной части промышленности и снижения потребления газа для его доставки в отдельные регионы может просто не хватить давления.
Второй вопрос: сколько будет стоить доставка газа по территории Украины?
И ведь все это не результат козней "Газпрома" и России, а логичный итог действий руководства украинского государства и его газовой отрасли. На протяжении 20 лет Украина отказывалась продать свою ГТС за приличные деньги, передать ее в совместное управление (хоть России и Украины, хоть России, Украины и Германии), регулярно бузила и пыталась шантажировать своим почти монопольным положением транзитера.
После Майдана все это приняло гипертрофированные формы — с демонстративным отказом напрямую закупать газ, шантажом на тему тарифов за транзит, назойливым препятствованием строительству СП-2 и судебными исками. Выигранные с помощью "западных партнеров" три миллиарда долларов оказались пирровой победой: они абсолютно несопоставимы с масштабами будущих потерь.
А пока велись споры вокруг СП-2, Россия построила "Турецкий поток", против которого Украина и не пискнула, не желая нервировать Турцию, которую почему-то считает своим союзником.
Хотя, на самом деле, "Турецкий поток" для Украины даже опаснее: он уже отобрал транзит российского газа в Южную Европу в объеме более 30 миллиардов кубометров в год, для которого раньше Украина была единственным маршрутом. Хотя, разумеется, все эти годы на газовых схемах на Украине делались целые состояния.
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Впрочем, глава "Газпрома" Алексей Миллер давно заявлял, что транзит в 10-15 миллиардов кубометров через Украину, скорее всего, останется и после 2024 года, в таком объеме он выгоден "Газпрому".
Правда, тут уже украинские эксперты сокрушаются, что прокачка 15 миллиардов кубометров газа убыточна для Украины. Они не задумываются, что речь будет идти не о получении прибыли, а о минимизации убытков и банальном функционировании ГТС: каждый поставленный кубометр газа с востока будет уменьшать на тот же кубометр необходимость реальной закупки и доставки газа с запада.
При прокачке 15 миллиардов кубометров Украина получит за транзит всего 500 миллионов долларов, чего явно недостаточно для содержания ее нынешней ГТС. Но зато сможет газ отбирать, а западным покупателям "Газпрома" замещать его путем покупки в Европе. Что совокупно с транзитными платежами минимизирует потери миллиарда на полтора.
Что же касается содержания ГТС, то Макогон заявил о планах ее сокращения в пять раз. Это даст экономию еще в миллиард, но уменьшит максимальные возможности для транзита с нынешних теоретических 146 миллиардов кубометров до примерно 30 миллиардов — причем навсегда.
Такой вариант не только сократит потери для Украины, но и решит для "Газпрома" проблему каких-либо ограничений со стороны Европы в использовании СП-2 и, возможно, снизит интерес США к провоцированию конфликтов между Украиной и Россией и внутри Украины.
Хотя дополнительные издержки для украинских потребителей газа неизбежны даже в этом случае.
Источник: РИА Новости
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