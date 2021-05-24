https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-metropolitene-otvetili-pochemu-ostanovilsya-poezd-na-chilanzarskoy-linii-podzemki--video-18878183.html

В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео

В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео

По информации госструктуры, пассажиры смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T14:30+0500

2021-05-24T14:30+0500

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общество

ташкентский метрополитен

ташкент

поезд

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась видеозапись, как на станции "Хамид Олимжон" Чиланзарской линии метро остановился поезд. В пресс-службе Ташкентского метрополитена прокомментировали случившийся инцидент. По информации госструктуры, машинист обнаружил неисправность состава и принял решение остановить движение транспорта. "Согласно инструкции, пассажиры были высажены и состав отправлен резервом в тупик станции "Пахтакор", - сообщили в организации. Граждане смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав, пояснили в ГУП "Тошкент Метрополитени". В конце апреля на Чиланзарской линии метро уже происходила остановка состава поезда из-за технической неисправности. В результате происшествия пассажиром пришлось самостоятельно выбираться из тоннеля по шпалам до ближней станции "Новза".

https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-uzbekiston-temir-yullari-nazvali-prichinu-chp-v-stolichnom-metro-18568581.html

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ташкентский метрополитен, ташкент, поезд