https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-metropolitene-otvetili-pochemu-ostanovilsya-poezd-na-chilanzarskoy-linii-podzemki--video-18878183.html
В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
По информации госструктуры, пассажиры смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T14:30+0500
2021-05-24T14:30+0500
2021-05-24T14:33+0500
общество
ташкентский метрополитен
ташкент
поезд
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась видеозапись, как на станции "Хамид Олимжон" Чиланзарской линии метро остановился поезд. В пресс-службе Ташкентского метрополитена прокомментировали случившийся инцидент. По информации госструктуры, машинист обнаружил неисправность состава и принял решение остановить движение транспорта. "Согласно инструкции, пассажиры были высажены и состав отправлен резервом в тупик станции "Пахтакор", - сообщили в организации. Граждане смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав, пояснили в ГУП "Тошкент Метрополитени". В конце апреля на Чиланзарской линии метро уже происходила остановка состава поезда из-за технической неисправности. В результате происшествия пассажиром пришлось самостоятельно выбираться из тоннеля по шпалам до ближней станции "Новза".
https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-uzbekiston-temir-yullari-nazvali-prichinu-chp-v-stolichnom-metro-18568581.html
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ташкентский метрополитен, ташкент, поезд
В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
14:30 24.05.2021 (обновлено: 14:33 24.05.2021)
По информации госструктуры, пассажиры смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В сети "Интернет" распространилась видеозапись, как на станции "Хамид Олимжон" Чиланзарской линии метро остановился поезд. В пресс-службе Ташкентского метрополитена прокомментировали
случившийся инцидент.
По информации госструктуры, машинист обнаружил неисправность состава и принял решение остановить движение транспорта.
"Согласно инструкции, пассажиры были высажены и состав отправлен резервом в тупик станции "Пахтакор", - сообщили в организации.
Граждане смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав, пояснили в ГУП "Тошкент Метрополитени".
В конце апреля на Чиланзарской линии метро уже происходила остановка
состава поезда из-за технической неисправности. В результате происшествия пассажиром пришлось самостоятельно выбираться из тоннеля по шпалам до ближней станции "Новза".