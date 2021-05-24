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В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
По информации госструктуры, пассажиры смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T14:30+0500
2021-05-24T14:33+0500
общество
ташкентский метрополитен
ташкент
поезд
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась видеозапись, как на станции "Хамид Олимжон" Чиланзарской линии метро остановился поезд. В пресс-службе Ташкентского метрополитена прокомментировали случившийся инцидент. По информации госструктуры, машинист обнаружил неисправность состава и принял решение остановить движение транспорта. "Согласно инструкции, пассажиры были высажены и состав отправлен резервом в тупик станции "Пахтакор", - сообщили в организации. Граждане смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав, пояснили в ГУП "Тошкент Метрополитени". В конце апреля на Чиланзарской линии метро уже происходила остановка состава поезда из-за технической неисправности. В результате происшествия пассажиром пришлось самостоятельно выбираться из тоннеля по шпалам до ближней станции "Новза".
https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-uzbekiston-temir-yullari-nazvali-prichinu-chp-v-stolichnom-metro-18568581.html
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ташкентский метрополитен, ташкент, поезд

В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео

14:30 24.05.2021 (обновлено: 14:33 24.05.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовые вагоны Екатеринбургского метро
Новые вагоны Екатеринбургского метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
По информации госструктуры, пассажиры смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась видеозапись, как на станции "Хамид Олимжон" Чиланзарской линии метро остановился поезд. В пресс-службе Ташкентского метрополитена прокомментировали случившийся инцидент.
По информации госструктуры, машинист обнаружил неисправность состава и принял решение остановить движение транспорта.
"Согласно инструкции, пассажиры были высажены и состав отправлен резервом в тупик станции "Пахтакор", - сообщили в организации.
Граждане смогли продолжить свой маршрут, пересев на идущий следом состав, пояснили в ГУП "Тошкент Метрополитени".
Метро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
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30 апреля, 13:45
704
В конце апреля на Чиланзарской линии метро уже происходила остановка состава поезда из-за технической неисправности. В результате происшествия пассажиром пришлось самостоятельно выбираться из тоннеля по шпалам до ближней станции "Новза".
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