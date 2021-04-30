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В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину ЧП в столичном метро
В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину ЧП в столичном метро
Машинист электропоезда вынужден был сделать экстренную остановку для предотвращения внештатной ситуации. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T13:45+0500
2021-04-30T13:57+0500
общество
ташкентский метрополитен
пассажиры
комментарий
метро
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" обнародовали итоги расследования причин остановки электропоезда на Чиланзарской линии столичного метрополитена.В ходе проведенного мероприятия установлено, что машинист состава поезда, следовавшего по Чиланзарской линии в направлении "Буюк ипак йули" — "5-бекат", на перегоне между станциями "Миллий бог" и "Новза" был вынужден сделать экстренную остановку для предотвращения внештатной ситуации. "Машинист заметил, что впереди, на пути следования, искрит токоприемник, питающий подвижные составы от контактного рельса. Согласно инструкции, машинист остановил движение поезда, так как при данном дефекте движение состава недопустимо", — пояснили в "Узбекистон темир йуллари".По информации пресс-службы компании, машинист оперативно сообщил об инциденте диспетчеру, в результате чего линия была обесточена, а все пассажиры эвакуированы на станцию "Новза".Отмечается, что все неполадки устранены в тот же день. Поезда начали курсировать в соответствии с установленным графиком движения утром следующего дня, уточнили в организации.Напомним: Чрезвычайное происшествие в столичном метро произошло 28 апреля около 17.50. Поезд остановился в тоннеле из-за технической неисправности. Люди самостоятельно добирались по шпалам до ближней станции "Новза". В итоге все пассажиры были эвакуированы. В Антимонопольном комитете (АМК) заявили, что согласно закону "О городском пассажирском транспорте" ответственность за происшествие в ташкентском метро несет перевозчик.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html
https://uz.sputniknews.ru/20210410/toshkent-metropoliteni-zavershilo-rassledovanie-intsidenta-s-otkrytymi-dveryami-vagona-18261404.html
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ташкентский метрополитен, пассажиры, комментарий, метро, узбекистон темир йуллари

В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину ЧП в столичном метро

13:45 30.04.2021 (обновлено: 13:57 30.04.2021)
417
© СС0 / Unsplash / Andre BenzМетро, иллюстративное фото
Метро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© СС0 / Unsplash / Andre Benz
Машинист электропоезда вынужден был сделать экстренную остановку для предотвращения внештатной ситуации.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" обнародовали итоги расследования причин остановки электропоезда на Чиланзарской линии столичного метрополитена.
В ходе проведенного мероприятия установлено, что машинист состава поезда, следовавшего по Чиланзарской линии в направлении "Буюк ипак йули" — "5-бекат", на перегоне между станциями "Миллий бог" и "Новза" был вынужден сделать экстренную остановку для предотвращения внештатной ситуации.
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"Машинист заметил, что впереди, на пути следования, искрит токоприемник, питающий подвижные составы от контактного рельса. Согласно инструкции, машинист остановил движение поезда, так как при данном дефекте движение состава недопустимо", — пояснили в "Узбекистон темир йуллари".
По информации пресс-службы компании, машинист оперативно сообщил об инциденте диспетчеру, в результате чего линия была обесточена, а все пассажиры эвакуированы на станцию "Новза".

Отмечается, что все неполадки устранены в тот же день. Поезда начали курсировать в соответствии с установленным графиком движения утром следующего дня, уточнили в организации.
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Напомним: Чрезвычайное происшествие в столичном метро произошло 28 апреля около 17.50. Поезд остановился в тоннеле из-за технической неисправности. Люди самостоятельно добирались по шпалам до ближней станции "Новза". В итоге все пассажиры были эвакуированы. В Антимонопольном комитете (АМК) заявили, что согласно закону "О городском пассажирском транспорте" ответственность за происшествие в ташкентском метро несет перевозчик.
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