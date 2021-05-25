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Абдулазиз Камилов и посол РФ в Узбекистане обсудили подготовку к международной конференции
Абдулазиз Камилов и посол РФ в Узбекистане обсудили подготовку к международной конференции
Российская делегация готова участвовать в международной конференции стран Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T17:53+0500
2021-05-25T18:24+0500
политика
олег мальгинов
встреча
сотрудничество
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации Олега Мальгинова, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Дипломаты обсудили аспекты двусторонних отношений, а также рассмотрели график и повестку дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.Отдельное внимание уделили участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". По плану, она состоится 15 и 16 июля 2021 года в Ташкенте.Ранее готовность участвовать в конференции выразил МИД Ирана. Власти Узбекистана приглашали также делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня.
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олег мальгинов, встреча, сотрудничество, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Абдулазиз Камилов и посол РФ в Узбекистане обсудили подготовку к международной конференции

17:53 25.05.2021 (обновлено: 18:24 25.05.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов (справа) и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РУз Олег Мальгинов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов (справа) и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РУз Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Российская делегация готова участвовать в международной конференции стран Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации Олега Мальгинова, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Дипломаты обсудили аспекты двусторонних отношений, а также рассмотрели график и повестку дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Отдельное внимание уделили участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". По плану, она состоится 15 и 16 июля 2021 года в Ташкенте.
Ранее готовность участвовать в конференции выразил МИД Ирана. Власти Узбекистана приглашали также делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня.
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