https://uz.sputniknews.ru/20210525/abdulaziz-kamilov-obsudil-s-poslom-rf-v-uzbekistane-podgotovku-k-mn-konferentsii-18904274.html

Абдулазиз Камилов и посол РФ в Узбекистане обсудили подготовку к международной конференции

Абдулазиз Камилов и посол РФ в Узбекистане обсудили подготовку к международной конференции

Российская делегация готова участвовать в международной конференции стран Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T17:53+0500

2021-05-25T17:53+0500

2021-05-25T18:24+0500

политика

олег мальгинов

встреча

сотрудничество

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации Олега Мальгинова, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Дипломаты обсудили аспекты двусторонних отношений, а также рассмотрели график и повестку дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.Отдельное внимание уделили участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". По плану, она состоится 15 и 16 июля 2021 года в Ташкенте.Ранее готовность участвовать в конференции выразил МИД Ирана. Власти Узбекистана приглашали также делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня.

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олег мальгинов, встреча, сотрудничество, мид узбекистана, абдулазиз камилов