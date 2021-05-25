https://uz.sputniknews.ru/20210525/kakoe-buduschee-ojidaet-otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-18886869.html
Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза
Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза
Стороны должны проработать много вопросов, в частности в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T08:56+0500
2021-05-25T08:56+0500
2021-05-25T09:20+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают подписать с Евросоюзом новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве до конца 2021 года.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Накануне зампремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан провели переговоры.Они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Ташкентом и Брюсселем.Узбекистан и ЕС также продолжат сотрудничество по вступлению республики во Всемирную торговую организацию. В частности, в ближайшее время будут организованы двусторонние переговоры по вопросам доступа на рынок товаров и услуг, а также поддержки сельского хозяйства.Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Узбекистан и ЕС рассчитывали подписать СРПС в 2020-м, однако из-за пандемии сроки пришлось скорректировать. Ранее спецпредставитель Питер Буриан заявлял РИА Новости, что стороны должны проработать много вопросов, в частности в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-nashel-podxod-k-pribaltike-i-es--pri-pomoschi-plova-i-konservov-18795204.html
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ес, партнерство, соглашение, евросоюз, европа, узбекистан
Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза
08:56 25.05.2021 (обновлено: 09:20 25.05.2021)
Стороны должны проработать много вопросов, в частности в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают подписать с Евросоюзом новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве до конца 2021 года.
Об этом сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
Накануне зампремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан провели переговоры.
Они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Ташкентом и Брюсселем.
"Стороны договорились об активизации переговоров по согласованию текста СРПС с целью его утверждения до конца текущего года", — отметили в МИВТ.
Узбекистан и ЕС также продолжат сотрудничество по вступлению республики во Всемирную торговую организацию.
В частности, в ближайшее время будут организованы двусторонние переговоры по вопросам доступа на рынок товаров и услуг, а также поддержки сельского хозяйства.
"Европейская сторона приветствовала усилия Узбекистана по укреплению торгово-экономических и транспортно-логистических связей со странами Центральной Азии и Афганистаном и выразила готовность к многоплановому взаимодействию в данном направлении", — добавили в МИВТ.
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.
Узбекистан и ЕС рассчитывали подписать СРПС в 2020-м, однако из-за пандемии сроки пришлось скорректировать.
Ранее спецпредставитель Питер Буриан заявлял РИА Новости
, что стороны должны проработать много вопросов, в частности в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение.