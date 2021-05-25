https://uz.sputniknews.ru/20210525/kakoe-buduschee-ojidaet-otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-18886869.html

Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза

Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза

Стороны должны проработать много вопросов, в частности в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T08:56+0500

2021-05-25T08:56+0500

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политика

ес

партнерство

соглашение

евросоюз

европа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают подписать с Евросоюзом новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве до конца 2021 года.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Накануне зампремьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан провели переговоры.Они обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Ташкентом и Брюсселем.Узбекистан и ЕС также продолжат сотрудничество по вступлению республики во Всемирную торговую организацию. В частности, в ближайшее время будут организованы двусторонние переговоры по вопросам доступа на рынок товаров и услуг, а также поддержки сельского хозяйства.Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Узбекистан и ЕС рассчитывали подписать СРПС в 2020-м, однако из-за пандемии сроки пришлось скорректировать. Ранее спецпредставитель Питер Буриан заявлял РИА Новости, что стороны должны проработать много вопросов, в частности в сфере торговли, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-nashel-podxod-k-pribaltike-i-es--pri-pomoschi-plova-i-konservov-18795204.html

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