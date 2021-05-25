https://uz.sputniknews.ru/20210525/povtorenie-koshmara-2015-goda-evropu-jdet-novyy-migratsionnyy-krizis-18889818.html

Повторение кошмара 2015 года. Европу ждет новый миграционный кризис

Повторение кошмара 2015 года. Европу ждет новый миграционный кризис

Европа снова стоит на пороге миграционного кризиса. И это ведь еще не наступило лето, на которое традиционно приходится пик волны нелегальной миграции из стран... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T10:17+0500

2021-05-25T10:17+0500

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Сейчас в центре всеобщего внимания находится Сеута, испанский анклав в Северной Африке, куда ринулись тысячи незаконных беженцев из Марокко. Кадры спасения младенца, которого вытаскивает из моря боец Национальной гвардии Испании, обошли все мировые СМИ.Миграционный кризис в Сеуте и в Мелилье (другой испанский порт в Африке) — большей частью результат искусственного нагнетания отношений между Испанией и Марокко. По мнению многих обозревателей, Рабат решил отомстить Мадриду за помощь, недавно оказанную фронту ПОЛИСАРИО (который много лет борется за независимость Западной Сахары от Марокко). Местью стало фактическое бездействие пограничников этой страны, которые закрыли глаза на толпы мигрантов, прорывающихся в Сеуту. Как считает журнал The Economist, таким образом король Марокко Мухаммед VI "сделал миграцию оружием".Но на самом деле резкий наплыв беженцев из Африки начался не только в испанских анклавах. Опять потянулась череда утлых суденышек, незаконно перевозящих из Туниса африканцев (преимущественно ливийцев) на итальянский остров Лампедуза. На прошлой неделе только в течение 12 часов хорошей погоды туда было переправлено 1200 человек. И даже несмотря на погоду, были зафиксированы несчастные случаи: чуть не утонули 73 беженца из Бангладеш, пытавшиеся добраться до заветного острова. Сколько не доплыло, никто сказать не сможет. Усиливается поток нелегальных беженцев также между ЕС и Британией. С января через Ла-Манш переправилось более трех тысяч человек. А за тот же период прошлого года этот показатель составлял 1400 беженцев — более чем двукратный рост. Буквально на днях бельгийская береговая охрана спасла тонущее судно, на котором через пролив пытались переправиться 49 мигрантов, преимущественно вьетнамцев. И это мы знаем только о случаях спасения.Исходя из приведенных фактов и статистики, можно смело предположить, что миграционный кризис вернется в европейскую повестку в обозримом будущем. Однако цифры пока не столь катастрофичны, как это было в 2015 году, когда Европа буквально захлебнулась от потока беженцев. А рост по сравнению с прошлым годом легко объясним тем, что в 2020-м многие жители Азии и Африки отказались от намерений ехать в охваченную пандемией Европу. Соответственно, тогда резко упал поток нелегалов, что позволило на время погасить накал страстей вокруг данной тематики.Кроме того, результатом переключения внимания общественности с проблемы миграции на борьбу с ковидом стало заметное снижение рейтингов ряда партий, выступающих за жесткие меры по ограничению притока иммигрантов (в западных СМИ эти политические организации обычно без разбора называют ультраправыми, даже невзирая на довольно либеральную экономическую программу многих из них). Вполне логично, что сейчас, со стремительным возвращением миграционных проблем в повестку, многие издания забили тревогу в связи с неминуемым ростом популярности данных политических сил. Особенно это касается тех стран, которые опять оказываются на переднем крае нового кризиса — Италии и Испании.И в итоге заняла там первое место на парламентских выборах 2019 года, получив более 35 процентов голосов, — и это в городе, где 40 процентов населения являются мусульманами. Было бы странным, если бы партия Vox и сейчас не воспользовалась кризисом для наращивания своей популярности в Сеуте. Например, местная ячейка партии пиарится на протестах против того, что африканские мигранты, проникающие в испанский анклав, получают прививки от коронавируса, в то время как граждане Испании, проживающие там, месяцами ждут своей очереди.Своей активностью Vox вынуждает смещаться ко все более жесткой линии по вопросу миграции и Народную партию, относящуюся к политическому мейнстриму. Получив на парламентских выборах 2019 года унизительные для себя 17 процентов голосов, она переживает политический ренессанс и почти по всем опросам занимает первое место с результатом в районе 30 процентов. Подтверждением этого стала недавняя уверенная победа Народной партии на выборах ассамблеи Мадрида. Однако и там для получения абсолютного большинства "народникам" потребуется поддержка местных депутатов от Vox. А с учетом кризиса вокруг Сеуты данная коалиция находится под вопросом.Это подтверждают события в региональном парламенте Андалусии, где после выборов 2018 года впервые в истории Народная партия заняла первое место и смогла сформировать правительство меньшинства. Вплоть до прошлой недели оно держалось исключительно на неформальной поддержке депутатов от Vox. Однако в четверг они заявили о прекращении сотрудничества со старшим партнером в связи с тем, что власти региона согласились принять 13 несовершеннолетних беженцев, проникших в Сеуту. Еще больше беспокойства у мейнстрима вызывает электоральная ситуация в Италии. После кризиса 2015 года неизменным лидером опросов там является партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Проявив себя жестким борцом с незаконной миграцией на посту министра внутренних дел, тот нарастил лидерство своей партии до рекордных показателей. На пике популярности летом 2019 года показатели "Лиги" приближались уже к 40 процентам, что дало ей надежды даже на формирование своего правительства. Исходя из этих расчетов, Сальвини спровоцировал правительственный кризис с целью проведения досрочных выборов, но был переигран оппонентами. Те предпочли самые невероятные коалиционные комбинации, лишь бы не дать "Лиге" стать основной силой парламента.С прошлого года происходит падение рейтингов этой политсилы, чьи сторонники не могут простить поддержки, выраженной ею технократическому правительству Марио Драги. Казалось бы, либералы могут вздохнуть свободно. Но дело в том, что рейтинги "Лиги", все еще находящейся на первом месте в опросах, движутся на встречных курсах с быстро растущими показателями еще более правой и еще более антимигрантской партии "Братья Италии".Те избиратели, которые откалываются сейчас от Сальвини, дружно переходят на сторону этой политической силы. По некоторым опросам, она уже вышла на второе место после "Лиги", уступая той пару процентов. Еще три года назад ее рейтинги колебались в районе трех-четырех процентов, а теперь уверенно приближаются к 20. Если бы выборы состоялись сейчас, эти две силы при поддержке партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" вполне могли бы формировать правительство большинства.И если довольно умеренные евроскептики "Лиги" создавали головную боль для либерального мейнстрима Европы, то гораздо более правые "Братья" могут стать катастрофой. Те не скрывают своей идеологической преемственности от ультраправого Итальянского социального движения, которое было создано в 1946 году бывшими сторонниками Бенито Муссолини. На это наследие явно указывает логотип партии, который включает в себя и бывший символ ИСД.Нет сомнений в том, что в случае обострения миграционного кризиса "Лига" и "Братья" смогут получить дополнительные голоса к их уже и без того серьезным рейтингам.С одной стороны, либералам пока волноваться рано: очередные парламентские выборы в Италии должны состояться только весной 2023 года. Но тревога нарастает по мере усиления слухов о том, что Драги собирается выдвигаться на пост президента страны после ухода на покой Серджио Маттареллы. Это может привести к проведению досрочных парламентских выборов уже в начале следующего года. И если такой сценарий воплотится, страшный сон европейских либералов может стать реальностью.Таким образом, можно всерьез ожидать, что нынешнее лето будет сложным испытанием для миграционной политики Евросоюза. Тенденции первых месяцев года демонстрируют, что угроза ковида уже не сдерживает стремящихся в Европу беженцев. А это значит, что кошмар 2015-го может повториться — и популярность ультраправых, антимигрантских, антиисламских, евроскептичных партий снова резко пойдет в гору.Готовность Брюсселя к этим вызовам выглядит весьма сомнительно.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210520/18823368.html

https://uz.sputniknews.ru/20191008/Postavnin-Evropa-boitsya-naplyva-migrantov-i-bezhentsev-12576016.html

https://uz.sputniknews.ru/20190702/Nasilnik-migrant-prosit-sniskhozhdeniya-On-ne-znal-chto-nelzya-nasilovat-11910520.html

https://uz.sputniknews.ru/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/kto-vaktsiniruet-evropu-ot-virusa-oslablennoy-samostoyatelnosti-18072716.html

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ес, испания, евросоюз, мигранты, европа