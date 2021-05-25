https://uz.sputniknews.ru/20210525/trud-osujdennyx-ne-reshit-polnostyu-problemu-defitsita-rabochix-ruk-v-rf---volodin-18906904.html
"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин
"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин
Спикер Госдумы считает, что если среди заключенных есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T19:55+0500
2021-05-25T19:55+0500
2021-05-25T19:55+0500
россия
заключенные
вячеслав володин
мигрант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/714/37/7143733_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_980711d569fcd5b8af311e69d6b50b1f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ. Однако, по мнению политика, эту тему необходимо изучить детальнее.Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал эту инициативу правильной и хорошей идеей, поскольку, по его словам, на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/714/37/7143733_256:0:2449:1645_1920x0_80_0_0_007151ad4f1a29cc2fc3b915a4ff8a12.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
заключенные, вячеслав володин, мигрант
"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин
Спикер Госдумы считает, что если среди заключенных есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ. Однако, по мнению политика, эту тему необходимо изучить детальнее.
Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил
использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.
Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов.
Вячеслав Володин
Спикер Государственной думы РФ
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал
эту инициативу правильной и хорошей идеей, поскольку, по его словам, на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.
По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.
В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.