https://uz.sputniknews.ru/20210525/trud-osujdennyx-ne-reshit-polnostyu-problemu-defitsita-rabochix-ruk-v-rf---volodin-18906904.html

"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин

"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин

Спикер Госдумы считает, что если среди заключенных есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T19:55+0500

2021-05-25T19:55+0500

2021-05-25T19:55+0500

россия

заключенные

вячеслав володин

мигрант

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ. Однако, по мнению политика, эту тему необходимо изучить детальнее.Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал эту инициативу правильной и хорошей идеей, поскольку, по его словам, на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

заключенные, вячеслав володин, мигрант