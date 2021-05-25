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https://uz.sputniknews.ru/20210525/trud-osujdennyx-ne-reshit-polnostyu-problemu-defitsita-rabochix-ruk-v-rf---volodin-18906904.html
"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин
"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин
Спикер Госдумы считает, что если среди заключенных есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T19:55+0500
2021-05-25T19:55+0500
россия
заключенные
вячеслав володин
мигрант
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ. Однако, по мнению политика, эту тему необходимо изучить детальнее.Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал эту инициативу правильной и хорошей идеей, поскольку, по его словам, на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.
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заключенные, вячеслав володин, мигрант

"Труд осужденных не решит полностью проблему дефицита рабочих рук в РФ", - Володин

19:55 25.05.2021
586
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Спикер Госдумы считает, что если среди заключенных есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ. Однако, по мнению политика, эту тему необходимо изучить детальнее.
Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.
Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов.
Пленарное заседание Госдумы РФ - Sputnik Узбекистан
Вячеслав Володин
Спикер Государственной думы РФ
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал эту инициативу правильной и хорошей идеей, поскольку, по его словам, на крупных стройках и объектах можно будет создавать исправительные центры. Лица, отбывающие наказание, в свою очередь, обладают достаточной квалификацией, чтобы быть хорошими работниками.
По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.
В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.
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