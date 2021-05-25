https://uz.sputniknews.ru/20210525/uzbekskie-i-rossiyskie-uchenye-primut-uchastie-v-onlayn-konferentsii-ob-istorii-vov-18897519.html
Узбекские и российские ученые примут участие в онлайн-конференции об истории ВОВ
Узбекские и российские ученые примут участие в онлайн-конференции об истории ВОВ
В ходе мероприятия учащиеся в том числе рассмотрят темы отражения памяти о войне с фашизмом в музеях Узбекистана. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T13:31+0500
2021-05-25T13:31+0500
2021-05-25T13:31+0500
общество
узбекские ученые
великая отечественная война
российские ученые
конференция
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Международный круглый стол "Историческая память о Великой Отечественной войне в российско-узбекском общественном диалоге" пройдет 26 мая в онлайн-формате. В мероприятии примут участие ученые из Новосибирска, Томска, Саратова, Самарканда и Ташкента.В ходе конференции учащиеся рассмотрят такие важные темы, как отражение памяти о войне с фашизмом в музеях Узбекистана и на страницах учебников, а также народное хозяйство на службе фронту, роль Великой Отечественной войны в национальной идентичности стран СНГ, память о войне в изданиях Государственного архива Новосибирской области. В качестве организаторов заявлены: экспертный клуб "Сибирь-Евразия"; Новосибирский государственный университет; Новосибирский государственный университет экономики и управления; Томский государственный университет; Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье" (РФ); Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; Самаркандский государственный университет (РУз).
https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistantsy-panfilovtsy-zateryannye-mogily-i-voda-iz-poxodnoy-flyajki--novye-fakty-o-voyne-18587441.html
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узбекские ученые, великая отечественная война, российские ученые, конференция
Узбекские и российские ученые примут участие в онлайн-конференции об истории ВОВ
В ходе мероприятия учащиеся в том числе рассмотрят темы отражения памяти о войне с фашизмом в музеях Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Международный круглый стол "Историческая память о Великой Отечественной войне в российско-узбекском общественном диалоге" пройдет 26 мая в онлайн-формате. В мероприятии примут участие ученые из Новосибирска, Томска, Саратова, Самарканда и Ташкента.
В ходе конференции учащиеся рассмотрят такие важные темы, как отражение памяти о войне с фашизмом в музеях Узбекистана и на страницах учебников, а также народное хозяйство на службе фронту, роль Великой Отечественной войны в национальной идентичности стран СНГ, память о войне в изданиях Государственного архива Новосибирской области.
В качестве организаторов заявлены: экспертный клуб "Сибирь-Евразия"; Новосибирский государственный университет; Новосибирский государственный университет экономики и управления; Томский государственный университет; Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье" (РФ); Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека; Самаркандский государственный университет (РУз).