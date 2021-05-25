https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-es-rasskazali-kogda-glava-uzbekistana-posetit-bryussel-18900319.html

В ЕС рассказали, когда глава Узбекистана посетит Брюссель

В ЕС рассказали, когда глава Узбекистана посетит Брюссель

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан отметил, что визит узбекского лидера ждут "с большим нетерпением". 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T15:57+0500

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политика

ес

президент узбекистана

брюссель

визит

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как ожидается, посетит Брюссель до конца года.В рамках визита планируется планируется подписать новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между республикой и Евросоюзом.Об этом заявил журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.По словам спецпредставителя, визит главы Узбекистана ждут "с большим нетерпением".Буриан подчеркнул: это будет "очень важный сигнал того, что обе стороны очень серьезно подходят к вопросу развития сотрудничества". Дипломат добавил, что процесс реформ в Узбекистане позволил существенно расширить сотрудничество ЕС и Ташкента.Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.Документ планировалось подписать еще в 2020-м, однако из-за пандемии сроки скорректировали. Сообщается, что договор может быть подписан уже в этом году.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/kakoe-buduschee-ojidaet-otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-18886869.html

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ес, президент узбекистана, брюссель, визит, шавкат мирзиёев