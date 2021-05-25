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В ЕС рассказали, когда глава Узбекистана посетит Брюссель
В ЕС рассказали, когда глава Узбекистана посетит Брюссель
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан отметил, что визит узбекского лидера ждут "с большим нетерпением". 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T15:57+0500
2021-05-25T16:13+0500
политика
ес
президент узбекистана
брюссель
визит
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как ожидается, посетит Брюссель до конца года.В рамках визита планируется планируется подписать новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между республикой и Евросоюзом.Об этом заявил журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.По словам спецпредставителя, визит главы Узбекистана ждут "с большим нетерпением".Буриан подчеркнул: это будет "очень важный сигнал того, что обе стороны очень серьезно подходят к вопросу развития сотрудничества". Дипломат добавил, что процесс реформ в Узбекистане позволил существенно расширить сотрудничество ЕС и Ташкента.Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.Документ планировалось подписать еще в 2020-м, однако из-за пандемии сроки скорректировали. Сообщается, что договор может быть подписан уже в этом году.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/kakoe-buduschee-ojidaet-otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-18886869.html
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ес, президент узбекистана, брюссель, визит, шавкат мирзиёев

В ЕС рассказали, когда глава Узбекистана посетит Брюссель

15:57 25.05.2021 (обновлено: 16:13 25.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Guillaume PérigoisФлаги ЕС
Флаги ЕС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© СС0 / Unsplash / Guillaume Périgois
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан отметил, что визит узбекского лидера ждут "с большим нетерпением".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как ожидается, посетит Брюссель до конца года.
В рамках визита планируется планируется подписать новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между республикой и Евросоюзом.
Об этом заявил журналистам спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

"Практически по основным разделам данного соглашения работа почти закачивается. Мы готовы завершить этот процесс до конца года. Считаем, что это будет хорошим поводом для визита президента Мирзиеева в Брюссель", — сказал Буриан, комментируя возможные сроки подписания СРПС.

По словам спецпредставителя, визит главы Узбекистана ждут "с большим нетерпением".
Флаг Евросоюза . - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
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Буриан подчеркнул: это будет "очень важный сигнал того, что обе стороны очень серьезно подходят к вопросу развития сотрудничества". Дипломат добавил, что процесс реформ в Узбекистане позволил существенно расширить сотрудничество ЕС и Ташкента.
"Мы стараемся отразить в этом соглашении все передовые опыты и отрасли", — добавил Буриан.
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.
Документ планировалось подписать еще в 2020-м, однако из-за пандемии сроки скорректировали. Сообщается, что договор может быть подписан уже в этом году.
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