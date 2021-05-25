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В Ташкенте вымогатель почти год шантажировал свою жертву
В Ташкенте вымогатель почти год шантажировал свою жертву
Злоумышленник был задержан на прошлой неделе при получении денег. Возбуждено дело. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T16:08+0500
2021-05-25T16:08+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
уголовное дело
вымогательство
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Ташкенте мужчина шантажировал женщину ее интимными фотографиями, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, 25-летний Атабой А. запугивал 31-летнюю Гулрух Х. тем, что опубликует ее приватные фото в Интернете. Вечером 19 мая на парковке в махалле "Бешкургон" Чиланзарского района злоумышленник получил от нее миллион сумов за нераспространение снимков, после чего попытался скрыться. Однако его задержали.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Идет расследование.Подобные случаи не редкость в Узбекистане. Жертвами становятся и женщины, и мужчины, и иностранцы. Страдают и супружеские пары.
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следственный департамент при мвд узбекистана, уголовное дело, вымогательство

В Ташкенте вымогатель почти год шантажировал свою жертву

16:08 25.05.2021
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© СС0 / Unsplash / kevin lamintoПлачущая женщина у зеркала
Плачущая женщина у зеркала - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© СС0 / Unsplash / kevin laminto
Злоумышленник был задержан на прошлой неделе при получении денег. Возбуждено дело.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Ташкенте мужчина шантажировал женщину ее интимными фотографиями, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, 25-летний Атабой А. запугивал 31-летнюю Гулрух Х. тем, что опубликует ее приватные фото в Интернете. Вечером 19 мая на парковке в махалле "Бешкургон" Чиланзарского района злоумышленник получил от нее миллион сумов за нераспространение снимков, после чего попытался скрыться. Однако его задержали.
Как выяснилось позже, Гулрух Х. находилась под прессингом почти год — с апреля 2020 года по май 2021-го. За это время Атабой А. вынудил отдать ему автомобиль Chevrolet Lacetti стоимостью 80 миллионов сумов (по доверенности), изделия из золота общей массой 40 граммов на сумму 14 миллионов сумов, деньги — 42 миллиона сумов и 600 долларов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Идет расследование.
Подобные случаи не редкость в Узбекистане. Жертвами становятся и женщины, и мужчины, и иностранцы. Страдают и супружеские пары.
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