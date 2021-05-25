https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-tashkente-vymogatel-pochti-god-shantajiroval-svoyu-jertvu-18899782.html

В Ташкенте вымогатель почти год шантажировал свою жертву

В Ташкенте вымогатель почти год шантажировал свою жертву

Злоумышленник был задержан на прошлой неделе при получении денег. Возбуждено дело. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T16:08+0500

2021-05-25T16:08+0500

2021-05-25T16:08+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

уголовное дело

вымогательство

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Ташкенте мужчина шантажировал женщину ее интимными фотографиями, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, 25-летний Атабой А. запугивал 31-летнюю Гулрух Х. тем, что опубликует ее приватные фото в Интернете. Вечером 19 мая на парковке в махалле "Бешкургон" Чиланзарского района злоумышленник получил от нее миллион сумов за нераспространение снимков, после чего попытался скрыться. Однако его задержали.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Идет расследование.Подобные случаи не редкость в Узбекистане. Жертвами становятся и женщины, и мужчины, и иностранцы. Страдают и супружеские пары.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

следственный департамент при мвд узбекистана, уголовное дело, вымогательство