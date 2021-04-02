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В Наманганской области девушка жестоко обманула влюбленного в нее парня
В Наманганской области девушка жестоко обманула влюбленного в нее парня
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Наманганской области возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая вымогала деньги у молодого человека. Об этом рассказали
2021-04-02T11:52+0500
2021-04-02T11:53+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
уголовное дело
вымогательство
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Наманганской области возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая вымогала деньги у молодого человека. Об этом рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Потерпевший — 27-летний Хасанбой К. — написал заявление в органы внутренних дел, в котором рассказал, что в марте познакомился через Telegram с особой, которая представилась ему студенткой Наманганского государственного университета по имени Юлдуз. Между ними завязалась переписка, а потом и любовные отношения.Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие — в момент получения денег была задержана С. А. Однако она заявила, что не имеет к произошедшему никакого отношения — получить деньги ее попросила близкая подруга. Настоящая злоумышленница была задержана при получении денег от С. А.Ей оказалась 21-летняя Юлдузхон А. Как оказалось, в этой истории она "сыграла" и Юлдуз, и "Ойдин".В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Ее привлекли в качестве подозреваемой.Подобные случаи в Узбекистане в последнее время не редкость. Так, в начале марта Следственный департамент сообщил о задержании в Андижане молодого мужчины, который шантажировал своего несовершеннолетнего знакомого его личными фотографиями. Позднее в ведомстве рассказали криминальную историю о том, школьница вымогала у супружеской пары деньги за нераспространение интимных снимков и видео.
/20210318/zhitelnitsa-tashkenta-shantazhirovala-muzhchinu-sekretom-ego-syna-17828208.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, уголовное дело, вымогательство

В Наманганской области девушка жестоко обманула влюбленного в нее парня

11:52 02.04.2021 (обновлено: 11:53 02.04.2021)
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Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Наманганской области возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая вымогала деньги у молодого человека. Об этом рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Потерпевший — 27-летний Хасанбой К. — написал заявление в органы внутренних дел, в котором рассказал, что в марте познакомился через Telegram с особой, которая представилась ему студенткой Наманганского государственного университета по имени Юлдуз. Между ними завязалась переписка, а потом и любовные отношения.
Спустя некоторое время Хасанбою К. написала некая Ойдин. Угрожая, что обнародует содержимое его чата с Юлдуз, она потребовала тысячу долларов.
Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие — в момент получения денег была задержана С. А. Однако она заявила, что не имеет к произошедшему никакого отношения — получить деньги ее попросила близкая подруга.
Настоящая злоумышленница была задержана при получении денег от С. А.
Ей оказалась 21-летняя Юлдузхон А. Как оказалось, в этой истории она "сыграла" и Юлдуз, и "Ойдин".
В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Ее привлекли в качестве подозреваемой.
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Подобные случаи в Узбекистане в последнее время не редкость. Так, в начале марта Следственный департамент сообщил о задержании в Андижане молодого мужчины, который шантажировал своего несовершеннолетнего знакомого его личными фотографиями. Позднее в ведомстве рассказали криминальную историю о том, школьница вымогала у супружеской пары деньги за нераспространение интимных снимков и видео.
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