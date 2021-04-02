https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-namanganskoy-oblasti-devushka-jestoko-obmanula-vlyublennogo-v-nee-parnya-18108197.html

В Наманганской области девушка жестоко обманула влюбленного в нее парня

В Наманганской области девушка жестоко обманула влюбленного в нее парня

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Наманганской области возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая вымогала деньги у молодого человека. Об этом рассказали

2021-04-02T11:52+0500

2021-04-02T11:52+0500

2021-04-02T11:53+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

уголовное дело

вымогательство

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Наманганской области возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая вымогала деньги у молодого человека. Об этом рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Потерпевший — 27-летний Хасанбой К. — написал заявление в органы внутренних дел, в котором рассказал, что в марте познакомился через Telegram с особой, которая представилась ему студенткой Наманганского государственного университета по имени Юлдуз. Между ними завязалась переписка, а потом и любовные отношения.Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие — в момент получения денег была задержана С. А. Однако она заявила, что не имеет к произошедшему никакого отношения — получить деньги ее попросила близкая подруга. Настоящая злоумышленница была задержана при получении денег от С. А.Ей оказалась 21-летняя Юлдузхон А. Как оказалось, в этой истории она "сыграла" и Юлдуз, и "Ойдин".В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Ее привлекли в качестве подозреваемой.Подобные случаи в Узбекистане в последнее время не редкость. Так, в начале марта Следственный департамент сообщил о задержании в Андижане молодого мужчины, который шантажировал своего несовершеннолетнего знакомого его личными фотографиями. Позднее в ведомстве рассказали криминальную историю о том, школьница вымогала у супружеской пары деньги за нераспространение интимных снимков и видео.

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следственный департамент при мвд узбекистана, уголовное дело, вымогательство