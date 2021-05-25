https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-turetskoy-antale-poyavilsya-pochetnyy-konsul-uzbekistana-18907311.html

В турецкой Анталье появился почетный консул Узбекистана

В турецкой Анталье появился почетный консул Узбекистана

Почетный консул будет заниматься вопросами защиты прав граждан, привлечением инвестиций, расширением торговых связей, продвижением культурно-гуманитарного... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T21:06+0500

2021-05-25T21:06+0500

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политика

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Почетный консул Узбекистана в провинции Анталья Барыш Гёкче получил экзекватуру и аккредитационную карточку, сообщает ИА “Дунё”.В торжественной церемонии участвовал посол Узбекистана в Турции Алишер Агзамходжаев, заместитель главы провинции Анталья, представители деловых и академических кругов данного региона. Институт почетного консула используется многими государствами как для защиты прав и свобод граждан, так и в части привлечения инвестиций, расширения торговых связей, продвижения культурно-гуманитарного потенциала и увеличения объема туристов.Кроме того, почетный консул решает многие организационно-протокольные вопросы, выполняет представительские функции, связанные с общественно-политической жизнью. Многие из этих вопросов как раз и были обсуждены с Барышем Гёкче. По данным агентства, особое внимание уделено организации Анатолийского дипломатического форума, проведение которого запланировано в конце июня этого года в Анталье. Также, достигнута договоренность о тесном взаимодействии, нацеленном на привлечение инвестиций и развитие внешнеторговых связей.

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https://uz.sputniknews.ru/20210303/V-Samarkande-otkroetsya-Genkonsulstvo-Turtsii-16119910.html

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