https://uz.sputniknews.ru/20210525/zatoplennye-ulitsy-i-zdaniya-pochemu-tashkent-ne-spravilsya-s-livnyami-18897027.html
Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями
Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями
На днях на столицу обрушилась непогода: из-за дождей и грозы улицы и строения оказались в воде по щиколотку. В некоторых районах даже выпал град. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T14:08+0500
2021-05-25T14:08+0500
2021-05-25T14:16+0500
общество
ливни
стихия
дождь
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столичном хокимияте объяснили, почему улицы города оказались затоплены после ливней.В городской администрации заявили, что в затоплении улиц после дождя виноват мусор, выбрасываемый жителями.Он отметил, что в воскресенье, когда на город обрушилась гроза, арыки и улицы чистили на протяжении трех часов.Однако полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики и бутылки мешали стоку воды.Замхокима Ташкента по жилищно-коммунальным вопросам Шохрух Рахимжанов рассказал, что, когда хлынули ливни, 300 сотрудников Управления благоустройства активно работали.Их рабочий день продолжился с 19.00 до 01.30, хотя заканчивался в 18.00.Скопившуюся воду выкачивали более 20 спецмашин. Они же вывозили мусор. К процессу также были привлечены силы МЧС.Больше всего от дождей пострадали улицы Амира Темура, Узакова, а также тоннель у парка "Ашхабад" и Мирабадский рынок.Однако, по его словам, так думает каждый. Из-за недобросовестных граждан 300 глав семей провели ночь под дождем, очищая город от мусора.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/iz-za-prolivnyx-dojdey-tashkent-prevratilsya-v-venetsiyu--video-18871170.html
https://uz.sputniknews.ru/20210524/iskry-i-vspyshki-v-tashkentskuyu-telebashnyu-5-raz-udarila-molniya--video-18870716.html
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ливни, стихия, дождь, ташкент
Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями
14:08 25.05.2021 (обновлено: 14:16 25.05.2021)
На днях на столицу обрушилась непогода: из-за дождей и грозы улицы и строения оказались в воде по щиколотку. В некоторых районах даже выпал град.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В столичном хокимияте объяснили
, почему улицы города оказались затоплены после ливней.
В городской администрации заявили, что в затоплении улиц после дождя виноват мусор, выбрасываемый жителями.
"Мы чистим улицы и арыки каждый день, однако на следующий день они снова полны мусора и выглядят так, как будто их не чистили", — поделился сотрудник Управления благоустройства Ташкента Хайрулла Турсунов.
Он отметил, что в воскресенье, когда на город обрушилась гроза, арыки и улицы чистили на протяжении трех часов.
Однако полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики и бутылки мешали стоку воды.
"В местах стока воды из арыков установлены решетки. Их следует чистить — и проблема будет решена, но это требует времени, и вода успевает разлиться по дорогам", — добавил Турсунов.
Замхокима Ташкента по жилищно-коммунальным вопросам Шохрух Рахимжанов рассказал, что, когда хлынули ливни, 300 сотрудников Управления благоустройства активно работали.
Их рабочий день продолжился с 19.00 до 01.30, хотя заканчивался в 18.00.
Скопившуюся воду выкачивали более 20 спецмашин. Они же вывозили мусор. К процессу также были привлечены силы МЧС.
Больше всего от дождей пострадали улицы Амира Темура, Узакова, а также тоннель у парка "Ашхабад" и Мирабадский рынок.
"Эти улицы всегда забиты машинами и людьми, и мусорных баков на них достаточно. Когда вы выбрасываете мусор из машины или пустой пластиковый контейнер в арык, вы думаете: из-за одного моего пакета ничего серьезного не произойдет", — отметил замхокима.
Однако, по его словам, так думает каждый. Из-за недобросовестных граждан 300 глав семей провели ночь под дождем, очищая город от мусора.