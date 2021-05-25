https://uz.sputniknews.ru/20210525/zatoplennye-ulitsy-i-zdaniya-pochemu-tashkent-ne-spravilsya-s-livnyami-18897027.html

Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями

Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями

На днях на столицу обрушилась непогода: из-за дождей и грозы улицы и строения оказались в воде по щиколотку. В некоторых районах даже выпал град. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ливни

стихия

дождь

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столичном хокимияте объяснили, почему улицы города оказались затоплены после ливней.В городской администрации заявили, что в затоплении улиц после дождя виноват мусор, выбрасываемый жителями.Он отметил, что в воскресенье, когда на город обрушилась гроза, арыки и улицы чистили на протяжении трех часов.Однако полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики и бутылки мешали стоку воды.Замхокима Ташкента по жилищно-коммунальным вопросам Шохрух Рахимжанов рассказал, что, когда хлынули ливни, 300 сотрудников Управления благоустройства активно работали.Их рабочий день продолжился с 19.00 до 01.30, хотя заканчивался в 18.00.Скопившуюся воду выкачивали более 20 спецмашин. Они же вывозили мусор. К процессу также были привлечены силы МЧС.Больше всего от дождей пострадали улицы Амира Темура, Узакова, а также тоннель у парка "Ашхабад" и Мирабадский рынок.Однако, по его словам, так думает каждый. Из-за недобросовестных граждан 300 глав семей провели ночь под дождем, очищая город от мусора.

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https://uz.sputniknews.ru/20210524/iskry-i-vspyshki-v-tashkentskuyu-telebashnyu-5-raz-udarila-molniya--video-18870716.html

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ливни, стихия, дождь, ташкент