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Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
Злоумышленника поймали в тот момент когда он получил "первый взнос" в размере 1000 долларов. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T19:04+0500
2021-05-26T19:04+0500
2021-05-26T19:05+0500
происшествия
ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
взятка
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Очередного нарушителя, обещавшего устроить в вуз за деньги, задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.Мужчина обещал устроить абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Свою услугу оценил в 5000 долларов. Злоумышленника поймали с поличным в тот момент когда он получил "первый взнос" в размере 1000 долларов.Возбуждено уголовное дело по статье 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.На днях в Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили сразу два экономических преступления. Задержанные обещали поступление в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1500 долларов и в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта за 3500 тысячи долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-vuzax-uzbekistana-poyavitsya-otdel-po-protivodeystviyu-korruptsii-18831303.html
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ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, взятка
Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
19:04 26.05.2021 (обновлено: 19:05 26.05.2021)
Злоумышленника поймали в тот момент когда он получил "первый взнос" в размере 1000 долларов.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Очередного нарушителя, обещавшего устроить в вуз за деньги, задержали правоохранители, сообщили
в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Мужчина обещал устроить абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Свою услугу оценил в 5000 долларов.
Злоумышленника поймали с поличным в тот момент когда он получил "первый взнос" в размере 1000 долларов.
Возбуждено уголовное дело по статье 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.
На днях в Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили
сразу два экономических преступления. Задержанные обещали поступление в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1500 долларов и в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта за 3500 тысячи долларов.