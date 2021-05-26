https://uz.sputniknews.ru/20210526/mujchinu-obeschavshego-ustroit-v-vuz-za-blagodarnost-poymali-v-polichnym-18927961.html

Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным

Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным

Злоумышленника поймали в тот момент когда он получил "первый взнос" в размере 1000 долларов. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T19:04+0500

2021-05-26T19:04+0500

2021-05-26T19:05+0500

происшествия

ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

взятка

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Очередного нарушителя, обещавшего устроить в вуз за деньги, задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.Мужчина обещал устроить абитуриента в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Свою услугу оценил в 5000 долларов. Злоумышленника поймали с поличным в тот момент когда он получил "первый взнос" в размере 1000 долларов.Возбуждено уголовное дело по статье 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.На днях в Ташкенте и Ангрене правоохранители предотвратили сразу два экономических преступления. Задержанные обещали поступление в филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте за 1500 долларов и в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта за 3500 тысячи долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/v-vuzax-uzbekistana-poyavitsya-otdel-po-protivodeystviyu-korruptsii-18831303.html

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ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, взятка