https://uz.sputniknews.ru/20210526/otmeneny-neskolko-prigorodnyx-jd-reysov--prichiny-18920845.html

Отменены несколько пригородных ж/д рейсов — причины

Отменены несколько пригородных ж/д рейсов — причины

В компании отметили, что рейсы сообщением Ташкент – Ходжикент, запланированные в этот день в 17.31 и 19.13, будут выполнены по расписанию. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T14:33+0500

2021-05-26T14:33+0500

2021-05-26T14:37+0500

общество

рейсы

узбекистон темир йуллари

поезд

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" 28 мая отменяет четыре рейса пригородных поездов сообщением Ташкент – Ходжикент – Ташкент, сообщили в пресс-службе ведомства.Такое решение принято из-за запланированного на один день ремонта железнодорожного полотна на перегоне между станциями "Кадырья" и "Аккавак". Работы проведут с 09.30 до 16.30.В компании отметили, что рейсы сообщением Ташкент – Ходжикент, запланированные в этот день в 17.31 и 19.13, будут выполнены по расписанию.В АО "Узбекистон темир йуллари" извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.Ранее в компании объявляли о начале капитального ремонта на участке железной дороги Салар – Чирчик – Ходжикент. После этого будет возобновлено скоростное движение пригородных поездов.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html

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рейсы, узбекистон темир йуллари, поезд, ташкент