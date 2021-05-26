https://uz.sputniknews.ru/20210526/pandemiya-ne-povliyala-na-ekonomiku-uzbekistana-soxraneny-polojitelnye-tempy-18927301.html

Пандемия не повлияла на экономику Узбекистана: сохранены положительные темпы

Пандемия не повлияла на экономику Узбекистана: сохранены положительные темпы

В системе Министерства народного образования с начала года было проведено в общей сложности 248 контрольных мероприятий. В 198 из них выявлены нарушения на... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T18:30+0500

2021-05-26T18:30+0500

2021-05-26T18:30+0500

экономика

госдолг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Депутаты рассмотрели отчет об исполнении Госбюджета Узбекистана и бюджетов государственных целевых фондов за 2020 год, говорится на сайте Законодательной палаты Олий Мажлиса.По итогам первого квартала 2021 года госдолг республики составил $23,4 млрд или 40,5% к ВВП, включая внутренний госдолг - $2,2 млрд или 3,7% к ВВП, и внешний долг страны - $21,2 млрд или 36,8% к ВВП. На заседании прозвучала информация о том, что к примеру, в системе Министерства народного образования за этот период было проведено в общей сложности 248 контрольных мероприятий. В 198 из них выявлены нарушения на сумму 43,3 млрд сумов, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.В системе Минздрава также проводили контрольные мероприятия. В 212 случаях из 275 были выявлены нарушения на общую сумму 23,3 млрд сумов, что в 2,9 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.Аналогичные проверки прошли и в системе Министерства дошкольного образования. Выявлено 242 нарушения из 289 контрольных мероприятий. Общая сумма урона составила 41,2 млрд сумов, что в 7,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Напомним, месяц назад в антикоррупционном комитете назвали топ-3 самых коррумпированных ведомств в Узбекистане.На первом месте по количеству взяток — Министерство здравоохранения, далее следует Министерство высшего и среднего специального образования. Тройку антилидеров замыкает Министерство строительства республики.Этот рейтинг составлен на основе всех коррупционных случаев, совершенных в течение прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/gosdolg-uzbekistana-mozhet-vyrasti-do-kontsa-goda--prognoz-minfina-17933634.html

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