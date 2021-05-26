https://uz.sputniknews.ru/20210526/putin-pozdravil-so-stoletiem-jivuschego-v-uzbekistane-veterana-velikoy-otechestvennoy-18924431.html
Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
Умар Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T17:16+0500
2021-05-26T17:16+0500
2021-05-26T17:52+0500
общество
ветераны
джизакская область
посольство россии в узбекистане
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Дипломаты посольства России в Узбекистане передали живущему в республике ветерану Великой Отечественной войны поздравление с днем рождения от президента РФ Владимира Путина.Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу, рассказали в диппредставительстве.Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов ранее заявил: где бы ни жили ветераны Великой Отечественной войны, Россия чтит и помнит всех героев.Тогда же глава дипмиссии в очередной раз напомнил о неоценимом вкладе Узбекистана в разгром фашизма.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
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ветераны, джизакская область, посольство россии в узбекистане, владимир путин
Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
17:16 26.05.2021 (обновлено: 17:52 26.05.2021)
Умар Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Дипломаты посольства России в Узбекистане передали
живущему в республике ветерану Великой Отечественной войны поздравление с днем рождения от президента РФ Владимира Путина.
Умар Абдурахимов — житель поселка Талли Джизакской области. В этом году ему исполнилось 100 лет.
Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу, рассказали в диппредставительстве.
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов ранее заявил
: где бы ни жили ветераны Великой Отечественной войны, Россия чтит и помнит всех героев.
Тогда же глава дипмиссии в очередной раз напомнил о неоценимом вкладе Узбекистана в разгром фашизма.