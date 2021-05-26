Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210526/putin-pozdravil-so-stoletiem-jivuschego-v-uzbekistane-veterana-velikoy-otechestvennoy-18924431.html
Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
Умар Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T17:16+0500
2021-05-26T17:52+0500
общество
ветераны
джизакская область
посольство россии в узбекистане
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18924587_0:454:960:994_1920x0_80_0_0_f83108c81ec618fdbc3b0a778596c0f3.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Дипломаты посольства России в Узбекистане передали живущему в республике ветерану Великой Отечественной войны поздравление с днем рождения от президента РФ Владимира Путина.Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу, рассказали в диппредставительстве.Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов ранее заявил: где бы ни жили ветераны Великой Отечественной войны, Россия чтит и помнит всех героев.Тогда же глава дипмиссии в очередной раз напомнил о неоценимом вкладе Узбекистана в разгром фашизма.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
https://uz.sputniknews.ru/20210511/mirziyoev-povysil-pensii-veteranam-vov-18682858.html
джизакская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18924587_17:353:888:1006_1920x0_80_0_0_b84b6d284878103a42881dbcafb0735b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ветераны, джизакская область, посольство россии в узбекистане, владимир путин

Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной

17:16 26.05.2021 (обновлено: 17:52 26.05.2021)
680
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РоссииФотография ветерана Умара Абдурахимова в молодости
Фотография ветерана Умара Абдурахимова в молодости - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Пресс-служба посольства Узбекистана в России
Умар Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Дипломаты посольства России в Узбекистане передали живущему в республике ветерану Великой Отечественной войны поздравление с днем рождения от президента РФ Владимира Путина.
Умар Абдурахимов — житель поселка Талли Джизакской области. В этом году ему исполнилось 100 лет.
Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу, рассказали в диппредставительстве.
© Пресс-служба посольства Узбекистана в РоссииПоздравление со столетием Умара Абдурахимова — живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной войны
Поздравление со столетием Умара Абдурахимова — живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Поздравление со столетием Умара Абдурахимова — живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной войны
© Пресс-служба посольства Узбекистана в России
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов ранее заявил: где бы ни жили ветераны Великой Отечественной войны, Россия чтит и помнит всех героев.
Тогда же глава дипмиссии в очередной раз напомнил о неоценимом вкладе Узбекистана в разгром фашизма.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Ветераны войны танцуют на празднике 9 мая в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Общество
Мирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ
11 мая, 21:22
6399
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:08Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
20:05Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
19:37Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве
19:04Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
18:44В парке "Голубые купола" прошел первый чемпионат Узбекистана по BMX-фристайлу
18:30Пандемия не повлияла на экономику Узбекистана: сохранены положительные темпы
18:20Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
18:10В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
17:47"Узбекнефтегаз" рассказал о контрактах, заключенных с Афганистаном на выставке в Термезе
17:45Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев
17:34В столице завершился масштабный фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента"
17:18Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем
17:16Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
16:49В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
16:47Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью
16:45В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве
16:43В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
16:05Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан
16:03Прорыв Сардобы: пострадавшим предприятиям выплатят 126 млрд сумов
15:59Всех беременных узбекистанок внесут в специальную базу