https://uz.sputniknews.ru/20210526/putin-pozdravil-so-stoletiem-jivuschego-v-uzbekistane-veterana-velikoy-otechestvennoy-18924431.html

Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной

Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной

Умар Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T17:16+0500

2021-05-26T17:16+0500

2021-05-26T17:52+0500

общество

ветераны

джизакская область

посольство россии в узбекистане

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Дипломаты посольства России в Узбекистане передали живущему в республике ветерану Великой Отечественной войны поздравление с днем рождения от президента РФ Владимира Путина.Абдурахимов сражался на Украинском фронте, освобождал Кубань и Прагу, рассказали в диппредставительстве.Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов ранее заявил: где бы ни жили ветераны Великой Отечественной войны, Россия чтит и помнит всех героев.Тогда же глава дипмиссии в очередной раз напомнил о неоценимом вкладе Узбекистана в разгром фашизма.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай

https://uz.sputniknews.ru/20210511/mirziyoev-povysil-pensii-veteranam-vov-18682858.html

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ветераны, джизакская область, посольство россии в узбекистане, владимир путин