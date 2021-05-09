https://uz.sputniknews.ru/20210509/malginov-gde-by-ni-jili-veterany-velikoy-otechestvennoy-rossiya-chtit-i-pomnit-vsex-geroev-18657059.html

Мальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев

Мальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев

В российском посольстве в Ташкенте состоялся традиционный прием по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией. Ветеранов, тружеников тыла и других... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T22:49+0500

2021-05-09T22:49+0500

2021-05-10T01:15+0500

общество

олег мальгинов

ветераны

день победы

посольство россии в узбекистане

9 мая — гордимся, помним, чтим

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Узбекистане, как и во всем мире, 9 мая отмечают День Победы. В разных регионах республики проходят торжества по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Торжественный прием состоялся и в посольстве России.К собравшимся в этот майский вечер ветеранам, блокадникам, труженикам тыла и "детям войны" обратился глава российской дипмиссии Олег Мальгинов. Посол поздравил всех с общим великим праздником, в котором слились воедино радость, память и скорбь. По словам дипломата, чем больше времени проходит с тех огневых лет, тем важнее та Победа и выше ее роль в мировой истории.Глава дипмиссии в очередной раз напомнил о том неоценимом вкладе, который внес Узбекистан в разгром фашизма в те суровые годы. Республика приняла полтора миллиона беженцев со всего Советского Союза, развернула на своей территории 150 производств, выпускавших продукцию для фронта, приютила и спасла от голодной смерти свыше 250 тысяч детей-сирот, а семья Шамахмудовых стала символом милосердия и сострадания всего узбекского народа.Посол пожелал ветеранам и всем собравшимся здоровья , благополучия, созидания и согласия, а также мирного неба над головой.

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олег мальгинов, ветераны, день победы, посольство россии в узбекистане, 9 мая — гордимся, помним, чтим