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https://uz.sputniknews.ru/20210509/malginov-gde-by-ni-jili-veterany-velikoy-otechestvennoy-rossiya-chtit-i-pomnit-vsex-geroev-18657059.html
Мальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев
Мальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев
В российском посольстве в Ташкенте состоялся традиционный прием по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией. Ветеранов, тружеников тыла и других... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T22:49+0500
2021-05-10T01:15+0500
общество
олег мальгинов
ветераны
день победы
посольство россии в узбекистане
9 мая — гордимся, помним, чтим
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Узбекистане, как и во всем мире, 9 мая отмечают День Победы. В разных регионах республики проходят торжества по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Торжественный прием состоялся и в посольстве России.К собравшимся в этот майский вечер ветеранам, блокадникам, труженикам тыла и "детям войны" обратился глава российской дипмиссии Олег Мальгинов. Посол поздравил всех с общим великим праздником, в котором слились воедино радость, память и скорбь. По словам дипломата, чем больше времени проходит с тех огневых лет, тем важнее та Победа и выше ее роль в мировой истории.Глава дипмиссии в очередной раз напомнил о том неоценимом вкладе, который внес Узбекистан в разгром фашизма в те суровые годы. Республика приняла полтора миллиона беженцев со всего Советского Союза, развернула на своей территории 150 производств, выпускавших продукцию для фронта, приютила и спасла от голодной смерти свыше 250 тысяч детей-сирот, а семья Шамахмудовых стала символом милосердия и сострадания всего узбекского народа.Посол пожелал ветеранам и всем собравшимся здоровья , благополучия, созидания и согласия, а также мирного неба над головой.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/s-blagodarnostyu-za-mir-tashkenttsy-vozlojili-tsvety-k-memorialu-bratskie-mogily-18655698.html
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олег мальгинов, ветераны, день победы, посольство россии в узбекистане, 9 мая — гордимся, помним, чтим

Мальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев

22:49 09.05.2021 (обновлено: 01:15 10.05.2021)
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© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Рамиз Бахтияров
В российском посольстве в Ташкенте состоялся традиционный прием по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией. Ветеранов, тружеников тыла и других гостей вечера поздравил посол РФ Олег Мальгинов.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Узбекистане, как и во всем мире, 9 мая отмечают День Победы. В разных регионах республики проходят торжества по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Торжественный прием состоялся и в посольстве России.
К собравшимся в этот майский вечер ветеранам, блокадникам, труженикам тыла и "детям войны" обратился глава российской дипмиссии Олег Мальгинов. Посол поздравил всех с общим великим праздником, в котором слились воедино радость, память и скорбь.
На Волгоградском кладбище в Ташкенте почтили героев Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
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По словам дипломата, чем больше времени проходит с тех огневых лет, тем важнее та Победа и выше ее роль в мировой истории.

"Как отметил накануне в своем поздравительном послании лидерам и гражданам иностранных государств президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, "наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками".

Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
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Глава дипмиссии в очередной раз напомнил о том неоценимом вкладе, который внес Узбекистан в разгром фашизма в те суровые годы. Республика приняла полтора миллиона беженцев со всего Советского Союза, развернула на своей территории 150 производств, выпускавших продукцию для фронта, приютила и спасла от голодной смерти свыше 250 тысяч детей-сирот, а семья Шамахмудовых стала символом милосердия и сострадания всего узбекского народа.
Ташкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
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"И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству. Ведь нас объединяет священная память о героях – известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей. Священный подвиг советского народа навсегда останется призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности из поколения в поколение".
Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
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Посол пожелал ветеранам и всем собравшимся здоровья , благополучия, созидания и согласия, а также мирного неба над головой.
© Пресс-служба Посольства РФ в ТашкентеТоржественный прием в Посольстве РФ в Ташкенте по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Торжественный прием в Посольстве РФ в Ташкенте по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Торжественный прием в Посольстве РФ в Ташкенте по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Пресс-служба Посольства РФ в Ташкенте
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