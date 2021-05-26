https://uz.sputniknews.ru/20210526/rossiysko-uzbekskiy-film-solntse-na-vkus-mojet-poyavitsya-na-netflix-v-2021-godu-18908741.html

Российско-узбекский фильм "Солнце на вкус" может купить Netflix в 2021 году

Российско-узбекский фильм "Солнце на вкус" может купить Netflix в 2021 году

В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T08:31+0500

2021-05-26T08:31+0500

2021-05-26T13:13+0500

культура

кинематограф

фильм

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/1c/15068022_0:59:3141:1826_1920x0_80_0_0_bd67b610c50af896243d1da0d19ae05e.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российского-узбекский фильм "Солнце на вкус" может появиться на платформе Netflix. Сейчас ведутся активные переговоры по этому вопросу.Съемки киноленты уже начались. Премьера запланирована на осень 2021 года.Режиссером-постановщиком стал Эльдар Салаватов, сценарий написал Олег Маловичко. Съемки картины проходят в исторических местах Самарканда и Бухары, а также в Ташкенте и Москве.Фильм, который планируют сделать в жанре приключенческого фэнтези, рассказывает о приключениях обычной московской семьи во время поездки в Узбекистан, где она оказывается невольным участником поисков клада бухарского эмира. Главные роли исполнили российские актеры Андрей Мерзликин и Александр Ильин, а также известный узбекский актер Мухаммадисо Абдулхаиров."По соглашению с зарубежной студией агентство кинематографии получит 25% от доходов в мировом прокате и будет иметь все права на показ фильма в Узбекистане", — добавили в "Узбеккино".

https://uz.sputniknews.ru/20210525/stsenaristom-filma-solntse-na-vkus-stal-izvestnyy-rossiyskiy-kinodramaturg-oleg-malovichko-18903635.html

https://uz.sputniknews.ru/20210420/18419234.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кинематограф, фильм, узбекистан