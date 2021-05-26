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https://uz.sputniknews.ru/20210526/rossiysko-uzbekskiy-film-solntse-na-vkus-mojet-poyavitsya-na-netflix-v-2021-godu-18908741.html
Российско-узбекский фильм "Солнце на вкус" может купить Netflix в 2021 году
Российско-узбекский фильм "Солнце на вкус" может купить Netflix в 2021 году
В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T08:31+0500
2021-05-26T13:13+0500
культура
кинематограф
фильм
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российского-узбекский фильм "Солнце на вкус" может появиться на платформе Netflix. Сейчас ведутся активные переговоры по этому вопросу.Съемки киноленты уже начались. Премьера запланирована на осень 2021 года.Режиссером-постановщиком стал Эльдар Салаватов, сценарий написал Олег Маловичко. Съемки картины проходят в исторических местах Самарканда и Бухары, а также в Ташкенте и Москве.Фильм, который планируют сделать в жанре приключенческого фэнтези, рассказывает о приключениях обычной московской семьи во время поездки в Узбекистан, где она оказывается невольным участником поисков клада бухарского эмира. Главные роли исполнили российские актеры Андрей Мерзликин и Александр Ильин, а также известный узбекский актер Мухаммадисо Абдулхаиров."По соглашению с зарубежной студией агентство кинематографии получит 25% от доходов в мировом прокате и будет иметь все права на показ фильма в Узбекистане", — добавили в "Узбеккино".
https://uz.sputniknews.ru/20210525/stsenaristom-filma-solntse-na-vkus-stal-izvestnyy-rossiyskiy-kinodramaturg-oleg-malovichko-18903635.html
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кинематограф, фильм, узбекистан

Российско-узбекский фильм "Солнце на вкус" может купить Netflix в 2021 году

08:31 26.05.2021 (обновлено: 13:13 26.05.2021)
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© AFP / OLIVIER DOULIERYЛоготип компании Netflix
Логотип компании Netflix - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© AFP / OLIVIER DOULIERY
В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российского-узбекский фильм "Солнце на вкус" может появиться на платформе Netflix. Сейчас ведутся активные переговоры по этому вопросу.
"Спутник Восток Продакшн" в последние годы установил тесные партнерские отношения с Netflix, крупнейшим в мире стриминговым сервисом. Ведутся переговоры о презентации фильма "Солнце на вкус" на платформе Netflix", — говорится в сообщении НА "Узбеккино".
Съемки киноленты уже начались. Премьера запланирована на осень 2021 года.
Режиссером-постановщиком стал Эльдар Салаватов, сценарий написал Олег Маловичко. Съемки картины проходят в исторических местах Самарканда и Бухары, а также в Ташкенте и Москве.
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Фильм, который планируют сделать в жанре приключенческого фэнтези, рассказывает о приключениях обычной московской семьи во время поездки в Узбекистан, где она оказывается невольным участником поисков клада бухарского эмира.
Главные роли исполнили российские актеры Андрей Мерзликин и Александр Ильин, а также известный узбекский актер Мухаммадисо Абдулхаиров.
"По соглашению с зарубежной студией агентство кинематографии получит 25% от доходов в мировом прокате и будет иметь все права на показ фильма в Узбекистане", — добавили в "Узбеккино".
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