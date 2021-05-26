https://uz.sputniknews.ru/20210526/sobralsya-v-posledniy-moment-itogi-debyutnogo-sezona-shomurodova-v-italii-18910017.html

Собрался в последний момент: итоги дебютного сезона Шомуродова в Италии

Собрался в последний момент: итоги дебютного сезона Шомуродова в Италии

Двадцать третьего мая завершился чемпионат Италии по футболу. Клуб "Дженоа", за который выступает нападающий Элдор Шомуродов, занял 11-е место. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T10:34+0500

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спорт

элдор шомуродов

футбол

спорт

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистанец оказался в тройке лучших бомбардиров команды, набрав отличную форму в последних турах. Sputnik Узбекистан подвел итоги первого сезона звездного футболиста на Апеннинах. Тяжелое началоО переходе Элдора Шомуродова "Дженоа" объявил в начале октября 2020 года. До этого узбекистанский футболист выступал за российский клуб "Ростов".В первых двух матчах сезона 2020/2021 игрок участия не принимал. Впервые он появился в составе 19 октября в гостевом матче против "Вероны". Встреча закончилась нулевой ничьей, а Шомуродов провел на поле 63 минуты, после чего его заменили на Джалуку Скамаччу. Чем-то выдающимся в дебютной игре узбекистанец не отметился и даже смотрелся несколько инородным телом в тактических построениях команды из Генуи. Журналисты поставили ему одну из самых низких оценок.В следующем матче против "Интера" Шомуродов вышел на замену на 65-й минуте. В этой игре "Дженоа" уступил со счетом 0:2.А затем начались странности, из-за которых в Италии даже пошли разговоры о том, что узбекистанский футболист оказался слабоват для Серии А. Нападающий пропустил сразу несколько туров. Пресс-служба клуба объяснила его отсутствие травмой.Однако в матче 8-го тура Шомуродов вновь появился на поле, заменив на 68-й минуте словенского полузащитника Миху Зайца. Показать себя узбекистанцу опять не удалось, а его клуб уступил в гостях "Удинезе" со счетом 0:1.Борьба за выживаниеСтартовый отрезок чемпионата "Дженоа" провалил. Выиграв в первом туре со счетом 4:1 у "Кротоне", затем генуэзцы в течение 12 матчей не могли одержать победу. Успех пришел только в 14-м туре, когда им в гостях удалось обыграть "Специю" со счетом 2:1. Шомуродов провел эту игру на скамейке запасных.Тем не менее именно на этот отрезок пришелся первый гол узбекистанца. Нападающий отличился в домашнем матче 9-го тура против "Пармы". Впрочем, "Дженоа" это тогда не помогло, поскольку клуб все равно уступил со счетом 1:2. После первых тринадцати матчей Серии А "Дженоа" с треском рухнул в подвал турнирной таблицы. Пошли разговоры о том, что клуб вылетит из сильнейшего итальянского дивизиона.Параллельно появилась информация о том, что Шомуродовым активно интересуется туринский "Ювентус" и, несмотря на провал генуэзского клуба, узбекистанец останется в Серии А. Однако это могли быть всего лишь слухи, которые распространяли агенты узбекистанского форварда с целью набить ему цену.Взяли себя в руки под конец первого кругаПосле победы над "Специей" у "Дженоа" наметился период подъема: в девяти следующих матчах команда одержала четыре победы, четыре раза сыграла вничью и всего в одном матче проиграла. Этот отрезок улучшил турнирное положение клуба, дав ему шанс обезопасить себя от вылета в низший дивизион.Однако с 24-го тура у "Дженоа" снова наступил период неудач. В последующих девяти матчах клуб одержал всего одну победу, четырежды сыграв вничью и столько же раз проиграв. Шомуродов стабильно появлялся на поле, однако чем-то помочь своему клубу ему не удалось.Ударная концовкаРаскрыть все свои возможности узбекистанскому футболисту удалось только под конец чемпионата Италии. В шести последних матчах он забил пять голов, и это дало "Дженоа" возможность занять 11-е место по итогам турнира, которое выглядело фантастикой после провала на старте.Впрочем, для клуба заключительный отрезок чемпионата оказался двояким с точки зрения результата: в трех матчах из шести генуэзцы проиграли, несмотря на отменную игру Шомуродова, и в трех выиграли.Узбекистанский нападающий за этот период огорчил "Специю", "Лацио", "Аталанту" и "Кальяри". В предпоследнем матче чемпионата против клуба из Бергамо Шомуродов и его бывший партнер по Российской Премьер-Лиге Алексей Миранчук устроили настоящую феерию. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу "Аталанты", футболист из Узбекистана сделал дубль за "Дженоа", а его российский коллега — голевую передачу, после которой клуб из Бергамо забил победный мяч. В тройке бомбардиров клуба Забив восемь голов, Шомуродов расположился на третьем месте в списке бомбардиров "Дженоа" в сезоне. Маттиа Дестро забил 11 голов, а партнер узбекистанца по нападению Джанлука Скамачча — тоже восемь. Помимо этого, Шомуродов оказался в пятерке самых дорогих футболистов клуба: его рыночная цена на текущий момент составляет 7 миллионов евро.

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https://uz.sputniknews.ru/20210502/shomurodov-zabivaet-vo-vtorom-ture-podryad-pochti-spasaya-djenoa-ot-porajeniya--video--18597116.html

https://uz.sputniknews.ru/20210217/Naskolko-vyrosla-zarplata-Shomurodova-v-Dzhenoa--otvet-spetsialista-16025274.html

https://uz.sputniknews.ru/20210128/Irmatov-istoriya-Shomurodova---eto-motivatsiya-dlya-molodezhi-Uzbekistana-15888141.html

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Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

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Дмитрий Матвеев

элдор шомуродов, футбол, спорт