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https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzairways-prodoljit-letat-v-belarus-18923425.html
Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью
Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью
Лидеры Евросоюза ранее рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой борта Rynair в Минске. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T16:47+0500
2021-05-26T16:50+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. UzAirways на данный момент не планирует прекращение авиасообщения с Беларусью, сообщили Sputnik Узбекистан в компании.Ранее лидеры Евросоюза по итогам обсуждения инцидента с экстренной посадкой самолета Rynair в Минске 23 мая и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги, решили запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве. Также они рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью. Кроме того, ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по РБ в связи с произошедшим. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Примечательно, что в 2013 году страны Евросоюза сами приняли участие в аналогичном инциденте. Тогда самолет боливийского президента Эво Моралеса, летевшего из Москвы на родину, совершил экстренную посадку в Австрии. Европейские государства "устроили" это из-за слухов о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый Соединенными Штатами Америки в разглашении государственной тайны. В аэропорту Вены борт обыскали, но Сноудена не обнаружили.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/nexta-samolet-ryanair-i-reaktsiya-zapada-glavnoe-o-skandale-s-belarusyu--video-18891314.html
https://uz.sputniknews.ru/20210524/lukashenko-pokazal-svoim-protivnikam-na-zapade-chto-u-nego-dlinnye-ruki-18871517.html
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авиакомпания uzbekistan airways

Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью

16:47 26.05.2021 (обновлено: 16:50 26.05.2021)
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© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
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Лидеры Евросоюза ранее рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой борта Rynair в Минске.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. UzAirways на данный момент не планирует прекращение авиасообщения с Беларусью, сообщили Sputnik Узбекистан в компании.

"Регулярные рейсы по маршруту "Ташкент — Минск — Ташкент" выполняются в штатном режиме", — рассказал представитель авиаперевозчика.

Ранее лидеры Евросоюза по итогам обсуждения инцидента с экстренной посадкой самолета Rynair в Минске 23 мая и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги, решили запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве.
Также они рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью.
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Кроме того, ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по РБ в связи с произошедшим. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
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Примечательно, что в 2013 году страны Евросоюза сами приняли участие в аналогичном инциденте. Тогда самолет боливийского президента Эво Моралеса, летевшего из Москвы на родину, совершил экстренную посадку в Австрии. Европейские государства "устроили" это из-за слухов о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый Соединенными Штатами Америки в разглашении государственной тайны. В аэропорту Вены борт обыскали, но Сноудена не обнаружили.
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