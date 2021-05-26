https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzairways-prodoljit-letat-v-belarus-18923425.html

Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью

Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью

Лидеры Евросоюза ранее рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой борта Rynair в Минске. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T16:47+0500

2021-05-26T16:47+0500

2021-05-26T16:50+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. UzAirways на данный момент не планирует прекращение авиасообщения с Беларусью, сообщили Sputnik Узбекистан в компании.Ранее лидеры Евросоюза по итогам обсуждения инцидента с экстренной посадкой самолета Rynair в Минске 23 мая и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги, решили запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве. Также они рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью. Кроме того, ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по РБ в связи с произошедшим. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Примечательно, что в 2013 году страны Евросоюза сами приняли участие в аналогичном инциденте. Тогда самолет боливийского президента Эво Моралеса, летевшего из Москвы на родину, совершил экстренную посадку в Австрии. Европейские государства "устроили" это из-за слухов о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый Соединенными Штатами Америки в разглашении государственной тайны. В аэропорту Вены борт обыскали, но Сноудена не обнаружили.

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авиакомпания uzbekistan airways