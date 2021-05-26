https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-provodit-dialog-po-transformatsii-prodovolstvennyx-sistem-18924614.html

Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем

Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем

Узбекистан готовит отчет к Глобальному Саммиту ООН по продовольственным системам, понимая насколько это стратегически важно для любой страны. Впереди еще ряд... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T17:18+0500

2021-05-26T17:18+0500

2021-05-26T17:23+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан принял участие в региональном диалоге по вопросам трансформации продовольственных систем в Европе и ЦА, прошедшем 25 мая в формате видеоконференции. По данным ПРООН, республику представлял министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев. Как отмечается, Министерство сельского хозяйства Узбекистана совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) выступило организатором первого Национального диалога в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам. Он должен состояться в сентябре этого года параллельно с Генассамблеей ООН в Нью-Йорке.Национальные процессы, диалоги и консультации в рамках подготовки к Глобальному Саммиту уже начаты более чем в 100 странах мира. Стартовали и региональные диалоги с участием международных партнеров, как тот, что прошел 25 мая. "Предстоящий осенний Глобальный Саммит призван положить начало действиям, направленным на достижение прогресса по Целям устойчивого развития, каждая из которых в определенной степени зависит от более здоровых, устойчивых и справедливо функционирующих продовольственных систем", — говорится в сообщении.Как отметил в своем выступлении замминистра сельского хозяйства по вопросам ускоренной цифровизации аграрной сферы Кахрамон Юлдашев, изменение климата и продовольственная безопасность населения в контексте пандемии за последние два года показали, насколько эти вопросы стратегически важны для любой страны. По мнению постоянного координатора ООН в Узбекистане Хелены Фрейзер, подобные диалоги являются основным компонентом процесса Саммита по продовольственной системе 2021 года и эффективным форматом вовлечения всех заинтересованных сторон: от законодателей до потребителей.В качестве вклада в работу Саммита Министерство сельского хозяйства РУз как уполномоченный орган от имени правительства Республики Узбекистан при поддержке ПРООН в Узбекистане и ФАО проведет еще ряд национальных диалогов в городах Нукус и Наманган с целью формирования национальной стратегии в этом направлении.Результаты регионального и национального диалогов будут включены в отчет Глобального Саммита ООН по продовольственным системам.

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