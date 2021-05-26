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https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-provodit-dialog-po-transformatsii-prodovolstvennyx-sistem-18924614.html
Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем
Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем
Узбекистан готовит отчет к Глобальному Саммиту ООН по продовольственным системам, понимая насколько это стратегически важно для любой страны. Впереди еще ряд... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T17:18+0500
2021-05-26T17:23+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан принял участие в региональном диалоге по вопросам трансформации продовольственных систем в Европе и ЦА, прошедшем 25 мая в формате видеоконференции. По данным ПРООН, республику представлял министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев. Как отмечается, Министерство сельского хозяйства Узбекистана совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) выступило организатором первого Национального диалога в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам. Он должен состояться в сентябре этого года параллельно с Генассамблеей ООН в Нью-Йорке.Национальные процессы, диалоги и консультации в рамках подготовки к Глобальному Саммиту уже начаты более чем в 100 странах мира. Стартовали и региональные диалоги с участием международных партнеров, как тот, что прошел 25 мая. "Предстоящий осенний Глобальный Саммит призван положить начало действиям, направленным на достижение прогресса по Целям устойчивого развития, каждая из которых в определенной степени зависит от более здоровых, устойчивых и справедливо функционирующих продовольственных систем", — говорится в сообщении.Как отметил в своем выступлении замминистра сельского хозяйства по вопросам ускоренной цифровизации аграрной сферы Кахрамон Юлдашев, изменение климата и продовольственная безопасность населения в контексте пандемии за последние два года показали, насколько эти вопросы стратегически важны для любой страны. По мнению постоянного координатора ООН в Узбекистане Хелены Фрейзер, подобные диалоги являются основным компонентом процесса Саммита по продовольственной системе 2021 года и эффективным форматом вовлечения всех заинтересованных сторон: от законодателей до потребителей.В качестве вклада в работу Саммита Министерство сельского хозяйства РУз как уполномоченный орган от имени правительства Республики Узбекистан при поддержке ПРООН в Узбекистане и ФАО проведет еще ряд национальных диалогов в городах Нукус и Наманган с целью формирования национальной стратегии в этом направлении.Результаты регионального и национального диалогов будут включены в отчет Глобального Саммита ООН по продовольственным системам.
https://uz.sputniknews.ru/20200312/Predstavitelstvo-PROON-v-Uzbekistane-obeschaet-vysadit-les-na-dne-Arala-13654841.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/sektor-kartofelevodstva-v-uzbekistane-budet-vosstanovlen-za-195-tys--fao-17724061.html
https://uz.sputniknews.ru/20210524/mintruda-zapustil-proekt-po-adaptatsii-naseleniya-k-ekonomike-posle-pandemii-18885527.html
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генассамблея оон, саммит, фао, оон

Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем

17:18 26.05.2021 (обновлено: 17:23 26.05.2021)
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© Sputnik / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Брайан Смит
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Узбекистан готовит отчет к Глобальному Саммиту ООН по продовольственным системам, понимая насколько это стратегически важно для любой страны. Впереди еще ряд мероприятий, цель которых — формирование национальной стратегии в этом направлении.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан принял участие в региональном диалоге по вопросам трансформации продовольственных систем в Европе и ЦА, прошедшем 25 мая в формате видеоконференции.
По данным ПРООН, республику представлял министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев. Как отмечается, Министерство сельского хозяйства Узбекистана совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) выступило организатором первого Национального диалога в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам. Он должен состояться в сентябре этого года параллельно с Генассамблеей ООН в Нью-Йорке.
Национальные процессы, диалоги и консультации в рамках подготовки к Глобальному Саммиту уже начаты более чем в 100 странах мира. Стартовали и региональные диалоги с участием международных партнеров, как тот, что прошел 25 мая.
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"Предстоящий осенний Глобальный Саммит призван положить начало действиям, направленным на достижение прогресса по Целям устойчивого развития, каждая из которых в определенной степени зависит от более здоровых, устойчивых и справедливо функционирующих продовольственных систем", — говорится в сообщении.
Как отметил в своем выступлении замминистра сельского хозяйства по вопросам ускоренной цифровизации аграрной сферы Кахрамон Юлдашев, изменение климата и продовольственная безопасность населения в контексте пандемии за последние два года показали, насколько эти вопросы стратегически важны для любой страны.

"Как и для всех других государств, продовольственная безопасность играет важную роль в обеспечении независимой экономики, социально-экономической и политической стабильности нашей страны", — сказал Юлдашев.

По мнению постоянного координатора ООН в Узбекистане Хелены Фрейзер, подобные диалоги являются основным компонентом процесса Саммита по продовольственной системе 2021 года и эффективным форматом вовлечения всех заинтересованных сторон: от законодателей до потребителей.
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"Важно, чтобы каждый пересмотрел свою роль в продовольственных системах для преобразующих действий на пути к здоровой и устойчивой планете", — уверена она.

В качестве вклада в работу Саммита Министерство сельского хозяйства РУз как уполномоченный орган от имени правительства Республики Узбекистан при поддержке ПРООН в Узбекистане и ФАО проведет еще ряд национальных диалогов в городах Нукус и Наманган с целью формирования национальной стратегии в этом направлении.

"Представительство ПРООН ставит приоритетом развитие устойчивого сельского хозяйства путем продвижения новых технологий, "зеленого" финансирования и создания благоприятных условий, уделяя отдельное внимание управлению водными ресурсами, от которых зависят все сельскохозяйственные культуры", — сказала постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

Результаты регионального и национального диалогов будут включены в отчет Глобального Саммита ООН по продовольственным системам.
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