https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-uzbekistane-uprazdnili-ao-uzagrokimyoximoya-kto-teper-zaschitit-rasteniya-18914519.html

В Узбекистане упразднили АО "Узагрокимёхимоя": кто теперь защитит растения

В Узбекистане упразднили АО "Узагрокимёхимоя": кто теперь защитит растения

Компания отвечала за комплекс мероприятий, связанных с обеспечением качества и безопасности продовольственной продукции и увеличением ее экспорта. Однако в... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T12:35+0500

2021-05-26T12:35+0500

2021-05-26T12:45+0500

политика

растения

совещание

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил упразднить акционерное общество "Узагрокимёхимоя" и передать его полномочия другим структурам, сообщает пресс-служба лидера по итогам совещания, прошедшего 25 мая.Компания отвечала за комплекс мероприятий, связанных с обеспечением качества и безопасности продовольственной продукции и увеличением ее экспорта. Однако в последние годы многими задачами кластеры и фермерские хозяйства стали заниматься самостоятельно.В частности, это касается поставки минеральных удобрений и химических средств. В связи с этим спрос на услуги АО "Узагрокимёхимоя" стал падать и президент предложил создать новую систему защиты растений с передачей функций упраздняемой организации другим структурам.Для реализации этих поручений Шавкат Мирзиёев поручил создать Республиканскую комиссию во главе с заместителем премьер-министра и территориальные комиссии во главе с хокимами областей.Президент подчеркнул необходимость создания биолабораторий и "клиник растений", привлечения квалифицированных агрономов и энтомологов, а также создания широкой сети агрохимических услуг, доступных каждому фермеру.Поставлена задача учесть при этом особенности каждого региона. Так, в Сурхандарье широко распространен люцерновый клоп, в Бухарской области — болезнь вилт, в других регионах — томатная моль.Подчеркнута важность изучения зарубежного опыта в области защиты растений, разработки методологии применения химикатов с учетом количественных и временных норм.Ответственным за финансовую поддержку развития сферы определен Агробанк. На первом этапе банк откроет кредитную линию на 150 миллиардов сумов для организации современных лабораторий, закупку оборудования и техники, а также предоставления оборотных средств обслуживающим предприятиям.

https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-uzbekistane-naydeno-prejde-neizvestnoe-nauke-rastenie-18872604.html

https://uz.sputniknews.ru/20200827/V-Uzbekistane-vosstanovyat-redkie-sorta-rasteniy-nakhodyaschiesya-na-grani-ischeznoveniya-14850099.html

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растения, совещание, шавкат мирзиёев