https://uz.sputniknews.ru/20210527/abiturienty-iz-uzbekistana-smogut-otslejivat-svoyu-zayavku-na-obuchenie-v-rossiyskix-vuzax-18949077.html

Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах

Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах

Для узбекистанцев станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T19:14+0500

2021-05-27T19:14+0500

2021-05-27T19:15+0500

общество

квота

россотрудничество в узбекистане

абитуриенты

вузы

студенты

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Cо следующего учебного года для узбекистанских абитуриентов станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Платформа позволит полностью отслеживать процесс поступления в российские вузы - от подачи заявки до зачисления в российский вуз по бюджетной квоте. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Швецов во время заседания подкомиссии по образованию и науке, сообщает РИА Новости.По словам представителя Россотрудничества, в текущем году на 405 квот из Узбекистана было подано 2,5 тысячи заявок. Больше всего соотечественники проявили интерес к медицине и техническим специальностям, а также к социальным наукам и творческому образованию, пояснил Швецов. В ходе заседания также выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что со временем размер бюджетных квот на поступление в российские вузы будет увеличиваться, в частности, и для Узбекистана. В настоящее время в рамках образовательных грантов ведется разработка допмеханизма, позволяющего компенсировать расходы на транспорт и проживание, уточнил Афанасьев. По данным Россотрудничества, сегодня в российских вузах проходят обучение 35 тысяч узбекистанских студентов. К тому же за последние два года количество филиалов российских вузов увеличилось в республике с четырех до 12, в том числе в столице открылось представительство РУДН.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/chislo-studentov-iz-uzbekistana-v-vuzax-rf-mojet-udvoitsya--rossotrudnichestvo-18539666.html

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квота, россотрудничество в узбекистане, абитуриенты, вузы, студенты