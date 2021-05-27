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Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах
Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах
Для узбекистанцев станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T19:14+0500
2021-05-27T19:15+0500
общество
квота
россотрудничество в узбекистане
абитуриенты
вузы
студенты
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Cо следующего учебного года для узбекистанских абитуриентов станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Платформа позволит полностью отслеживать процесс поступления в российские вузы - от подачи заявки до зачисления в российский вуз по бюджетной квоте. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Швецов во время заседания подкомиссии по образованию и науке, сообщает РИА Новости.По словам представителя Россотрудничества, в текущем году на 405 квот из Узбекистана было подано 2,5 тысячи заявок. Больше всего соотечественники проявили интерес к медицине и техническим специальностям, а также к социальным наукам и творческому образованию, пояснил Швецов. В ходе заседания также выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что со временем размер бюджетных квот на поступление в российские вузы будет увеличиваться, в частности, и для Узбекистана. В настоящее время в рамках образовательных грантов ведется разработка допмеханизма, позволяющего компенсировать расходы на транспорт и проживание, уточнил Афанасьев. По данным Россотрудничества, сегодня в российских вузах проходят обучение 35 тысяч узбекистанских студентов. К тому же за последние два года количество филиалов российских вузов увеличилось в республике с четырех до 12, в том числе в столице открылось представительство РУДН.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/chislo-studentov-iz-uzbekistana-v-vuzax-rf-mojet-udvoitsya--rossotrudnichestvo-18539666.html
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квота, россотрудничество в узбекистане, абитуриенты, вузы, студенты

Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах

19:14 27.05.2021 (обновлено: 19:15 27.05.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Для узбекистанцев станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ).
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Cо следующего учебного года для узбекистанских абитуриентов станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Платформа позволит полностью отслеживать процесс поступления в российские вузы - от подачи заявки до зачисления в российский вуз по бюджетной квоте. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Швецов во время заседания подкомиссии по образованию и науке, сообщает РИА Новости.

В этом году закончится ее формирование, и со следующего года она будет запущена в эксплуатацию. И мы предполагаем, что она будет доступная и для Узбекистана.

Павел Швецов
Заместитель руководителя Россотрудничества
По словам представителя Россотрудничества, в текущем году на 405 квот из Узбекистана было подано 2,5 тысячи заявок. Больше всего соотечественники проявили интерес к медицине и техническим специальностям, а также к социальным наукам и творческому образованию, пояснил Швецов.
В ходе заседания также выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что со временем размер бюджетных квот на поступление в российские вузы будет увеличиваться, в частности, и для Узбекистана. В настоящее время в рамках образовательных грантов ведется разработка допмеханизма, позволяющего компенсировать расходы на транспорт и проживание, уточнил Афанасьев.
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Общество
Число студентов из Узбекистана в вузах РФ может удвоиться – Россотрудничество
28 апреля, 18:01
1308
По данным Россотрудничества, сегодня в российских вузах проходят обучение 35 тысяч узбекистанских студентов. К тому же за последние два года количество филиалов российских вузов увеличилось в республике с четырех до 12, в том числе в столице открылось представительство РУДН.
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