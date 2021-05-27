https://uz.sputniknews.ru/20210527/abiturienty-iz-uzbekistana-smogut-otslejivat-svoyu-zayavku-na-obuchenie-v-rossiyskix-vuzax-18949077.html
Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах
Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах
Для узбекистанцев станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T19:14+0500
2021-05-27T19:14+0500
2021-05-27T19:15+0500
общество
квота
россотрудничество в узбекистане
абитуриенты
вузы
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16023278_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_fc598b622599f1c991c60eb89ea3668c.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Cо следующего учебного года для узбекистанских абитуриентов станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Платформа позволит полностью отслеживать процесс поступления в российские вузы - от подачи заявки до зачисления в российский вуз по бюджетной квоте. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Швецов во время заседания подкомиссии по образованию и науке, сообщает РИА Новости.По словам представителя Россотрудничества, в текущем году на 405 квот из Узбекистана было подано 2,5 тысячи заявок. Больше всего соотечественники проявили интерес к медицине и техническим специальностям, а также к социальным наукам и творческому образованию, пояснил Швецов. В ходе заседания также выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что со временем размер бюджетных квот на поступление в российские вузы будет увеличиваться, в частности, и для Узбекистана. В настоящее время в рамках образовательных грантов ведется разработка допмеханизма, позволяющего компенсировать расходы на транспорт и проживание, уточнил Афанасьев. По данным Россотрудничества, сегодня в российских вузах проходят обучение 35 тысяч узбекистанских студентов. К тому же за последние два года количество филиалов российских вузов увеличилось в республике с четырех до 12, в том числе в столице открылось представительство РУДН.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/chislo-studentov-iz-uzbekistana-v-vuzax-rf-mojet-udvoitsya--rossotrudnichestvo-18539666.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16023278_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_00c8c1133f776907777d28739cd4033e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
квота, россотрудничество в узбекистане, абитуриенты, вузы, студенты
Абитуриенты из Узбекистана смогут отслеживать свою заявку на обучение в российских вузах
19:14 27.05.2021 (обновлено: 19:15 27.05.2021)
Для узбекистанцев станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ).
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Cо следующего учебного года для узбекистанских абитуриентов станет доступна единая система "Образование в РФ для иностранцев" (ГИС ОРФИ). Платформа позволит полностью отслеживать процесс поступления в российские вузы - от подачи заявки до зачисления в российский вуз по бюджетной квоте. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Швецов во время заседания подкомиссии по образованию и науке, сообщает РИА Новости
.
В этом году закончится ее формирование, и со следующего года она будет запущена в эксплуатацию. И мы предполагаем, что она будет доступная и для Узбекистана.
Павел Швецов
Заместитель руководителя Россотрудничества
По словам представителя Россотрудничества, в текущем году на 405 квот из Узбекистана было подано 2,5 тысячи заявок. Больше всего соотечественники проявили интерес к медицине и техническим специальностям, а также к социальным наукам и творческому образованию, пояснил Швецов.
В ходе заседания также выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Он отметил, что со временем размер бюджетных квот на поступление в российские вузы будет увеличиваться, в частности, и для Узбекистана. В настоящее время в рамках образовательных грантов ведется разработка допмеханизма, позволяющего компенсировать расходы на транспорт и проживание, уточнил Афанасьев.
По данным Россотрудничества, сегодня в российских вузах проходят обучение 35 тысяч узбекистанских студентов. К тому же за последние два года количество филиалов российских вузов увеличилось в республике с четырех до 12, в том числе в столице открылось представительство РУДН.