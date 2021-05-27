https://uz.sputniknews.ru/20210527/boevye-gei-atakuyut-belarus-iz-pribaltiki-18933727.html

Боевые геи атакуют Беларусь из Прибалтики

Боевые геи атакуют Беларусь из Прибалтики

Чемпионат мира по хоккею-2021 в Риге запомнится не только игрой сборных. Политики Латвии, Литвы и Эстонии тоже решили выступить. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T10:30+0500

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Во вторник депутат сейма Латвии, скульптор Айгарс Бикше предложил взять в заложники гостей Риги — сборную Беларуси по хоккею. Так, по его мысли, надо было ответить на посадку в Минске рейса Ryanair, с которого был снят и задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.Потом, правда, Бикше на своей страничке в Facebook признался, что все же несколько перегнул палку — мол, политическая обстановка непростая, стресс. Слова не стоит воспринимать всерьез, строчил Бикше, кто же не ценит легкую латвийскую шутку. Это "лишь приглашение к плодотворной дискуссии о демократическом обществе и власти", продолжал упорствовать депутат.Его соотечественники — министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис тоже отличились. Они не стали извиняться за то, что сняли государственные флаги Беларуси и повесили вместо них протестные бело-красно-белые. Для президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля такое поведение оказалось неприемлемым, и он пригрозил убрать и флаги международных конфедераций. Но для мэра Риги политика важнее спорта: Стакис распорядился снять вообще все символы хоккейной федерации.Свое горячее неравнодушие в этом вопросе градоначальник подчеркивал публично: одним СМИ говорил, что нельзя, дескать, спортом "маскировать преступления", другим открывал душу — он не может мириться с принудительной посадкой рейса Ryanair.Правда, несколько позже Стакис вспомнил, что он все же мэр города, который принимает международный турнир, и несколько снизил обороты: "Рига — столица свободной страны, где каждый может чувствовать себя в безопасности". И добавил: "Белорусские спортсмены и сборные не принадлежат режиму".До случая с флагами министр иностранных дел Ринкевич тоже был известен по преимуществу своей ориентацией. Известность он снискал после каминг-аута.Зачем министр-гей "полез на флагшток", остается загадкой. Хотя профессор университета Илге Крейтусе предположила, что всему виной "психическое напряжение"."Я была в какой-то степени удивлена: мне казалось, что он один из тех министров, который до сих пор был самым выносливым, самым уравновешенным, — удивлялась Крейтусе. — Слишком большая нагрузка или давление слишком велико?"В стороне от спортивного праздника не остались и в Эстонии. Сборная этой республики в Латвию не поехала, и президент страны Тоомак Хендрик Ильвес призвал "выставить" заодно и белорусскую команду с чемпионата.Упустил прекрасную возможность промолчать и бывший эстонский временный поверенный в Минске. Капитан Генштаба Сил обороны Харри Лахтейн предположил, что белорусская ПВО могла и уничтожить гражданский борт. Но в конце концов капитан выказал некоторый оптимизм: "Хуже больше не будет".Тут он, пожалуй, прав. Больше уже и не скажешь. Разве что к фестивалю высказываний прибалтийских политиков присоединится чемпион по эпатажу — один из лидеров эстонской партии EKRE Март Хельме. Тот самый, который усомнился в честности президентских выборов в США, называл приезжающих с Украины "хомо советикусами" и посылал всех геев в Швецию. Но Март пока молчит — на носу местные выборы, а его консервативная и националистическая партия пытается балансировать между эстонцами и русскими.Видимо, занят делом.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210526/chm2021-pribaltika-razvyazala-voynu-flagov-protiv-mirovogo-xokkeya--video-18909286.html

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хоккей, прибалтика, спорт, беларусь