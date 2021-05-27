https://uz.sputniknews.ru/20210527/dva-opasnyx-asteroida-mchatsya-k-zemle--odin-iz-nix-razmerom-s-eyfelevu-bashnyu-18932970.html

Два опасных астероида мчатся к Земле — один из них размером с Эйфелеву башню

Два опасных астероида мчатся к Земле — один из них размером с Эйфелеву башню

Ранее российские ученые заявили, что ежегодно мимо нашей планеты пролетает около 180 космических тел. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T09:30+0500

2021-05-27T09:30+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. К Земле приближаются два астероида, которые считаются потенциально опасными, сообщили в NASA.Космические объекты пролетят на минимальном расстоянии от планеты 27 мая и 1 июня.Объект летит со скоростью примерно 17 километров в секунду. Ученые NASA отнесли его к одним из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".Второй астероид под названием 2021 КТ1 в диаметре еще больше — 150-330 метров. По размерам он сопоставим с Эйфелевой башней в Париже.Объект приближается к Земле со скоростью около 18 километров в секунду.Ранее рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса. Его ученые также отнесли к категории "потенциально опасных".Однако специалисты утверждают, что паниковать не стоит, поскольку ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно 180 астероидов. Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/uchenye-obnarujili-v-okeane-sledy-vnezemnogo-zvezdnogo-veschestva-18723147.html

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