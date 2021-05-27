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Мост через Амударью сократит время доставки грузов из РФ на шесть часов
Мост через Амударью сократит время доставки грузов из РФ на шесть часов
Мост спроектирован по совмещенному принципу, предусматривающему автотранспортную дорогу и железную. Благодаря ему объем грузоперевозок возрастет в два раза и... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T14:02+0500
2021-05-27T14:08+0500
экономика
мост
хорезмская область
строительство
узбекистон темир йуллари
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Новый мост, который соединит Хорезмскую область и Республику Каракалпакстан через реку Амударья, сократит время грузоперевозок из России и Казахстана на шесть часов за счет уменьшения расстояния на 240 км, заявили узбекские железнодорожники.По данным АО "Ўзбекистон темир йўллари", благодаря мосту объем грузоперевозок возрастет в два раза и достигнет 25 млн тонн в год. В свою очередь ежегодный экономический эффект в размере 100 млрд сумов будет увеличиваться по мере развития этих регионов.Мост спроектирован по совмещенному принципу, предусматривающему автотранспортную дорогу и железную направлением "Шават – Гурлен – Джумуртау – Кипчак". Предложение об этом поддержал Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Каракалпакстан еще в августе 2019 года.Как поясняет генеральный директор АО BOSHTRANSLOIHA Рустам Рузиев, инфраструктурный проект имеет очень важное значение для местного населения. Мост соединит левый берег Амударьинского района и территорию Каракалпакстана. В данное время жители региона вынуждены пользоваться понтонной переправой, движение автомобилей на которой ограничено.Сократятся и расходы на их доставку, что позволит снизить себестоимость строительства объектов социального назначения и инфраструктуры, уверены специалисты ЎТЙ.Общая протяженность нового совмещенного моста составляет 413 метров, высота — 11,25 метра, ширина — 8,5 метра. Проектировщики учитывали такие данные, как минимальная ширина реки в месте предполагаемого строительства, число искусственных сооружений, количество и тип сносимых объектов, а также перенос коммуникаций. Для лучшей устойчивости мост будет состоять из шести металлических пролетов, автодорога — из двух полос. С обеих сторон спроектированы пешеходные дорожки. Металлические конструкции изготовлены из мостовой стали совместно с зарубежными производителями. К строительству сооружения будут привлекаться специалисты и консультанты ведущий зарубежных компаний.По данным ЎТЙ, реализация проекта отныне осуществляется за счет собственных средств компании и привлекаемых кредитных ресурсов. К строительству уже приступил трест “КУПРИККУРИЛИШ”, входящий в ее состав.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/nachalas-rekonstruktsiya-jeleznoy-dorogi-tashkent--xodjikent-18902989.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-surxandare-perestroili-za-96-mlrd-sumov-most-kotoryy-vozveli-ranee-za-65-mlrd-18285253.html
https://uz.sputniknews.ru/20201026/V-Samarkande-nachalos-stroitelstvo-pervogo-monolitnogo-mosta-15260833.html
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мост, хорезмская область, строительство, узбекистон темир йуллари, каракалпакстан

Мост через Амударью сократит время доставки грузов из РФ на шесть часов

14:02 27.05.2021 (обновлено: 14:08 27.05.2021)
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© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"Контейнерный поезд АО "Узбекистон темир йуллари"
Контейнерный поезд АО Узбекистон темир йуллари - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Мост спроектирован по совмещенному принципу, предусматривающему автотранспортную дорогу и железную. Благодаря ему объем грузоперевозок возрастет в два раза и достигнет 25 млн тонн в год.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Новый мост, который соединит Хорезмскую область и Республику Каракалпакстан через реку Амударья, сократит время грузоперевозок из России и Казахстана на шесть часов за счет уменьшения расстояния на 240 км, заявили узбекские железнодорожники.
По данным АО "Ўзбекистон темир йўллари", благодаря мосту объем грузоперевозок возрастет в два раза и достигнет 25 млн тонн в год. В свою очередь ежегодный экономический эффект в размере 100 млрд сумов будет увеличиваться по мере развития этих регионов.
Мост спроектирован по совмещенному принципу, предусматривающему автотранспортную дорогу и железную направлением "Шават – Гурлен – Джумуртау – Кипчак". Предложение об этом поддержал Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Каракалпакстан еще в августе 2019 года.
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Как поясняет генеральный директор АО BOSHTRANSLOIHA Рустам Рузиев, инфраструктурный проект имеет очень важное значение для местного населения. Мост соединит левый берег Амударьинского района и территорию Каракалпакстана. В данное время жители региона вынуждены пользоваться понтонной переправой, движение автомобилей на которой ограничено.

"На левом берегу Амударьи будет развиваться промышленность. На сегодняшний день там имеется месторождение "Джумуртау". Инертные материалы, которые перевозятся автотранспортом, теперь будут перевозиться и по железной дороге", - говорит Рузиев.

Сократятся и расходы на их доставку, что позволит снизить себестоимость строительства объектов социального назначения и инфраструктуры, уверены специалисты ЎТЙ.
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Общая протяженность нового совмещенного моста составляет 413 метров, высота — 11,25 метра, ширина — 8,5 метра. Проектировщики учитывали такие данные, как минимальная ширина реки в месте предполагаемого строительства, число искусственных сооружений, количество и тип сносимых объектов, а также перенос коммуникаций.
Для лучшей устойчивости мост будет состоять из шести металлических пролетов, автодорога — из двух полос. С обеих сторон спроектированы пешеходные дорожки. Металлические конструкции изготовлены из мостовой стали совместно с зарубежными производителями. К строительству сооружения будут привлекаться специалисты и консультанты ведущий зарубежных компаний.
По данным ЎТЙ, реализация проекта отныне осуществляется за счет собственных средств компании и привлекаемых кредитных ресурсов. К строительству уже приступил трест “КУПРИККУРИЛИШ”, входящий в ее состав.
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