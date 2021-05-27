https://uz.sputniknews.ru/20210527/norvejets-popalsya-s-gashishem-v-tashkente-18942894.html

Норвежец попался с гашишем в Ташкенте

Норвежец попался с гашишем в Ташкенте

Правоохранительные органы при проверке обнаружили в личных вещах 33-летнего иностранца 0,36 грамма гашиша. Возбуждено дело. Выясняется источник вещества. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T15:22+0500

2021-05-27T15:22+0500

2021-05-27T15:28+0500

происшествия

иностранцы

наркотики

мвд

задержание

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15975554_10:0:1164:649_1920x0_80_0_0_da469a2891c1c478eab8c7b6cdecab81.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Столичные правоохранители задержали гражданина Норвегии, у которого при себе находилось 0,36 граммов гашиша, сообщают в управлении борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.Это произошло утром 23 мая. Иностранец находился на пассажирском сиденье в автомобиле "Матиз", следовавшем из Ташкента в столичную область. Сотрудники органов внутренних дел остановили машину на посту ДПС "Шарк".Вместе с ним наркотики нашли и у второго пассажира той же машины — 31-летнего жителя Юнусабадского района узбекской столицы: 0,25 грамма того же вещества он хранил в красной кожаной сумочке, висевшей у него через плечо.По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 276 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта").Данное правонарушение наказываются штрафом до пятидесяти базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление источника веществ, изъятых у этих граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20210512/inostranets-pytalsya-provezti-v-svoem-jeludke-pochti-polkilo-narkotikov-18690526.html

https://uz.sputniknews.ru/20210418/v-uzbekistane-pytayutsya-rassekretit-krupnyy-kanal-narkotrafika-18389443.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иностранцы, наркотики, мвд, задержание, ташкент