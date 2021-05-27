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Норвежец попался с гашишем в Ташкенте
Норвежец попался с гашишем в Ташкенте
Правоохранительные органы при проверке обнаружили в личных вещах 33-летнего иностранца 0,36 грамма гашиша. Возбуждено дело. Выясняется источник вещества. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T15:22+0500
2021-05-27T15:28+0500
происшествия
иностранцы
наркотики
мвд
задержание
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Столичные правоохранители задержали гражданина Норвегии, у которого при себе находилось 0,36 граммов гашиша, сообщают в управлении борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.Это произошло утром 23 мая. Иностранец находился на пассажирском сиденье в автомобиле "Матиз", следовавшем из Ташкента в столичную область. Сотрудники органов внутренних дел остановили машину на посту ДПС "Шарк".Вместе с ним наркотики нашли и у второго пассажира той же машины — 31-летнего жителя Юнусабадского района узбекской столицы: 0,25 грамма того же вещества он хранил в красной кожаной сумочке, висевшей у него через плечо.По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 276 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта").Данное правонарушение наказываются штрафом до пятидесяти базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление источника веществ, изъятых у этих граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/inostranets-pytalsya-provezti-v-svoem-jeludke-pochti-polkilo-narkotikov-18690526.html
https://uz.sputniknews.ru/20210418/v-uzbekistane-pytayutsya-rassekretit-krupnyy-kanal-narkotrafika-18389443.html
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иностранцы, наркотики, мвд, задержание, ташкент

Норвежец попался с гашишем в Ташкенте

15:22 27.05.2021 (обновлено: 15:28 27.05.2021)
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© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Правоохранительные органы при проверке обнаружили в личных вещах 33-летнего иностранца 0,36 грамма гашиша. Возбуждено дело. Выясняется источник вещества.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Столичные правоохранители задержали гражданина Норвегии, у которого при себе находилось 0,36 граммов гашиша, сообщают в управлении борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.
Это произошло утром 23 мая. Иностранец находился на пассажирском сиденье в автомобиле "Матиз", следовавшем из Ташкента в столичную область. Сотрудники органов внутренних дел остановили машину на посту ДПС "Шарк".

"В черной кожаной сумке пассажира данного авто, которым оказался 33-летний гражданин Норвегии К. И., было обнаружено 0,36 грамма наркотического вещества "гашиш". Оно было изъято в присутствии понятых", — говорится в сообщении.

Вместе с ним наркотики нашли и у второго пассажира той же машины — 31-летнего жителя Юнусабадского района узбекской столицы: 0,25 грамма того же вещества он хранил в красной кожаной сумочке, висевшей у него через плечо.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 276 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта").
Данное правонарушение наказываются штрафом до пятидесяти базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление источника веществ, изъятых у этих граждан.
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