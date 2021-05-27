https://uz.sputniknews.ru/20210527/ukraina-rasproschalas-s-rossiyskoy-elektroenergiey-18935291.html

Украина распрощалась с российской электроэнергией

Украина распрощалась с российской электроэнергией

Вчера на заседании украинского правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что Украина прекращает импорт электроэнергии из Беларуси и России. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T11:46+0500

2021-05-27T11:46+0500

2021-05-27T11:58+0500

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"Хочу отметить, что с сегодняшнего дня по инициативе Министерства энергетики принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Республики Беларусии и Российской Федерации", — сказал Шмыгаль.Это заявление прозвучало вслед за его же словами о "вынужденном" прекращении авиасообщения с Беларусью, что якобы направлено "исключительно на безопасность украинских граждан и украинской авиации", — правда, без уточнения того, что именно тем могло бы угрожать при сохранении авиасообщения.Может показаться, что два объявленных запрета как-то связаны, но на самом деле это не так. О том, что украинские власти обязательно при первой возможности отблагодарят запретом на поставки электроэнергии Беларусь и Россию, которые зимой спасли украинскую энергосистему от коллапса, мы писали еще на пике импорта электроэнергии Украиной — в феврале. В рамках поведения украинской власти это было абсолютно предсказуемо.Украинский энергетический регулятор (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ) принял решение о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России именно вчера, но готовили его загодя. В частности, Верховная рада еще в апреле, как только потеплело, внесла изменения в законодательство, которые позволяют НКРЭКУ вводить подобные ограничения (в прошлом году запрет на импорт вводила сама Рада). Законодательные изменения вступили в силу 15 мая. Потом к регулятору обратилось Министерство энергетики с предложением запретить импорт из энергосистем Беларуси и России. И уже 26 мая НКРЭКУ было принято решение о немедленном его запрете.Запрет на поставки для Беларуси означает потерю до четырех процентов от производимой в стране электроэнергии. Неприятно, но не критично. Для России же потери далеко за гранью статистической погрешности.Правда, все это без учета аварийных поставок и так называемых перетоков электроэнергии между энергосистемами. От аварийных поставок и поставок в рамках "перетоков" Украина предусмотрительно не отказывается — как не делала этого и ранее. Между тем таковые составили за четыре месяца со стороны Беларуси еще восемь ГВт*ч (за весь 2020 год — один ГВт*ч), а со стороны России — 19 ГВт*ч (59 ГВт*ч за 2020-й). С аварийными поставками и так все ясно: ими Украину нынешней зимой спасали при авариях на энергоблоках ТЭС. А вот за понятием "перетоки" скрываются фактические энергопоставки — в основном из России — в приграничные украинские населенные пункты, куда Украина, несмотря на всю свою незалежность, за 30 лет их так и не обеспечила. Причем "перетоки" между Россией и Украиной всегда имеют односторонний характер.Но вернемся к запрету более масштабных поставок.Оптовая цена на электроэнергию в энергосистеме Украины в апреле составила 42 евро/МВт-ч. Это примерно на уровне цен в Прибалтике, дороже, чем в Финляндии и Скандинавии, но несколько дешевле, чем у западных соседей Украины. При этом в прошлом году оптовые цены на Украине зачастую превышали европейские. Но в целом украинский рынок электроэнергии остается крайне несбалансированным. Никуда не делась проблема накопления долгов перед поставщиками сверхдорогой зеленой электроэнергии. Причем последние уже идут в международные суды. Государственное предприятие "Укрэнерго", которое должно заниматься балансировкой рынка, находится в жутких долгах. Причем загвоздка с дорогой зеленой электроэнергией только усугубляется строительством новых мощностей.Еще одна проблема, лежащая в основе дисбаланса, — это относительно низкий тариф на электроэнергию для населения. Сейчас он составляет 1,68 гривны/кВт*ч и действует до 1 июля. Но МВФ требует отпустить его в свободное плавание, что грозит его ростом гривен до четырех-пяти. К какой реакции со стороны населения это приведет — вполне очевидно. А ведь Зеленский относится к рейтингу даже не как политик, а как шоумен, то есть еще более трепетно. В этой связи в украинских органах власти в последние месяцы обсуждается более щадящий вариант — специальный тариф оставить, но постепенно его поднимать. Вроде бы даже согласовали этот вариант с МВФ со следующим графиком повышения: в нынешнем году до 2,5 гривны, в 2022-м — до 3,5 гривны, а в 2023 году до 4-4,5 гривны. Хотя и такое расписание политически будет реализовать очень сложно.Тем не менее в этих условиях принимается решение о запрете импорта дешевой электроэнергии, что подстегнет и рост цен на оптовом рынке (хотя бы по причине отсутствия конкурента с дешевым предложением), и увеличение дисбалансов на энергорынке в целом. А значит — еще более жестко поставит вопрос о необходимости повышения тарифа для населения.В свете же антиуглеродных инициатив Евросоюза, умноженных на безропотное следование Украины в его фарватере, рассчитывать на какой-то рост добычи не приходится в принципе. И к зиме на Украине снова наверняка сложится ситуация, когда энергосистема без внешних закупок электроэнергии просто не сможет функционировать.Впрочем, не стоит считать, что в НКРЭКУ сидят дураки. Похоже, они отчетливо понимают перспективы и не хотят нести ответственность за нехорошие последствия.Да, сейчас они дают возможность заинтересованным лицам во главе с Ринатом Ахметовым подзаработать. Дают возможность попиариться местным политикам на теме "остаточного прощавай" российско-белорусской электроэнергии.Но в то же время НКРЭКУ в своем решении ограничила запрет временными рамками: он действует лишь до октября текущего года. Поэтому следует ожидать, что в конце года украинские гонцы со словами "люди мы не местные…" вновь будут просить у России и Беларуси продать гигаватт-другой электроэнергии. Если только украинские политики совсем не сойдут с ума.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210430/ukrainskaya-atomnaya-energetika-vot-vot-stanet-mirovym-liderom-18565393.html

https://uz.sputniknews.ru/20210208/Ukraina-otryvaet-svoyu-energosistemu-ot-Rossii-perspektivy--ogromnye-15955267.html

https://uz.sputniknews.ru/20210416/kiev-gotov-k-triumfu-v-evrope-gotova-li-evropa--neizvestno-18372204.html

https://uz.sputniknews.ru/20210224/Evrosoyuz-dovolen-burnym-razvitiem-Ukrainy-16063968.html

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