https://uz.sputniknews.ru/20210430/ukrainskaya-atomnaya-energetika-vot-vot-stanet-mirovym-liderom-18565393.html

Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером

Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном прорыве возглавляемого им государства. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T12:00+0500

2021-04-30T12:00+0500

2021-04-30T12:05+0500

колумнисты

владимир зеленский

атомная энергетика

аэс

чернобыль

украина

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А поскольку объявление было приурочено к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС, то неудивительно, что оный прорыв относится к сфере атомной энергетики.Заявленный настрой и поставленная цель выглядят весьма солидно и амбициозно — особенно если их рассматривать в отрыве от реалий. В частности, от достижения ранее заявленных Украиной целей в сфере атомной энергетики, от состояния проекта реактора SMR-160, от целей компании Holtec International, являющейся автором программы.А вот с учетом этих обстоятельств гораздо более реалистичными целями выглядят:Для начала стоит подробнее коснуться SMR-160.SMR-160 — это проект малого модульного ядерного реактора (от английского — small modular reactor) электрической мощностью 160 мегаватт. Размещать реактор планируется под землей с опорой на пассивные системы безопасности, а в качестве топлива использовать низкообогащенный уран. Реактор позиционируется как едва ли не абсолютно безопасный.Его проектировщиком выступила компания Holtec International, которая специализируется на производстве оборудования и систем для энергетической промышленности, главным образом систем транспортировки и длительного хранения отработавшего ядерного топлива.Но плод сугубо бумажный.Дело в том, что SMR-160 не только не воплощен в, так сказать, железе, но даже не прошел лицензирование ни у одного из национальных регуляторов. Более того, на родине, в США, Holtec лицензирование пройти пока даже не стремится. Единственная страна, где предпринимается хотя бы попытка получить лицензию, это Канада. Но и там проект вышел лишь на второй этап процедуры предварительного рассмотрения и до ее завершения могут пройти годы.Тем не менее Украине Holtec стал предлагать строительство этих реакторов еще в 2017 году — причем якобы с локализацией производства большого количества оборудования на украинских предприятиях.На первый взгляд может показаться странным, что столь щедрое предложение было сделано именно Украине, переживающей кризис в экономике и энергетике, никогда не имевшей ни собственных мощностей по производству ядерных реакторов, ни соответствующей полноценной научной базы. Да еще и компанией, известной тем, что все ее производство сосредоточено в США.Стоит разобраться почему.В столь чувствительной сфере, как атомная энергетика, как правило, строится сначала опытный (или демонстрационный) реактор, на котором отрабатываются все особенности его функционирования, подтверждаются заявленные характеристики и так далее. Все это длится годы, а иногда и многие годы, и стоит немало денег. Причем, как правило, это делается на территории страны, где находится проектировщик. Достаточно посмотреть, как в этом вопросе действует Россия — не только лидер в вопросе строительства ядерных реакторов малой мощности, но и единственный на сегодня эксплуатант сразу нескольких промышленных образцов таковых.При этом компания явно добилась в данном процессе определенных успехов, раз уже не только руководство "Энергоатома", прямо заинтересованное в реализации проекта, но и президент страны говорят о строительстве "новейших реакторов" как о вопросе решенном.Правда, на Украине решения могут меняться с калейдоскопической быстротой. И это тоже стоит иметь в виду. В сентябре прошлого года Зеленский своим указом обязал правительство в двухмесячный срок подать законопроект о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС. С тех пор прошло семь месяцев. Законопроект подан так и не был, а концепция достройки двух полноценных реакторов вдруг изменилась на концепцию постройки "новейших" SMR-160.Что тут можно сказать?Во-первых, стоимость строительства нового российского реактора ВВЭР-1200, несколько единиц которого уже находится в промышленной эксплуатации, исходя из данных турецкого контракта, находится в пределах 5,5 миллиарда долларов. При мощности в 7,5 раза больше единица вырабатываемой им энергии будет дешевле, чем на SMR-160, даже если удастся уложиться в заявленный миллиард.Во-вторых, совсем недавно Holtec закончил строительство на Украине сухого хранилища отработавшего ядерного топлива для Чернобыльской АЭС, фактическая стоимость которого составила 413 миллионов евро против изначальной проектной стоимости в 68 миллионов евро. Holtec же строит на Украине и централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива еще для трех украинских АЭС. Его смета уже выросла в четыре раза — до 1,5 миллиарда долларов. А с учетом того, что проект очень далек от завершения, до каких размеров она может вырасти в итоге, большой вопрос. Причем если по первоначальному контракту было предусмотрено, что 85% стоимости строительства американская сторона покрывает дешевыми кредитами и обеспечивает частичную передачу технологий, то в итоге украинская сторона оплачивала работы на 85% авансом, а положения о передаче технологий по ходу дела из контракта выпали.Что уж говорить о перспективах строительства компанией первого в ее истории реактора, да еще и нового, не апробированного типа! Тем более что и не новые реакторы, которые строились западными компаниями в последние годы, например в Финляндии и Китае, по ходу дела дорожали в разы.Собственно, из этого и можно сделать вывод, что интерес компании во всем этом деле вполне прагматичный — поэкспериментировать и, если все получится, то неплохо заработать.Интерес украинской стороны тоже очевиден: разговоры о развитии украинской атомной энергетики и строительстве новейших реакторов с максимальной локализацией — отличный PR. Без хорошего заработка тут дело тоже не обойдется, но на уровне не компаний, а отдельных высокопоставленных лиц.Ну и конечно, все это сопряжено с рисками, которые несет в себе эксперимент для Украины. Но они, похоже, не волнуют ни одну из сторон.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210427/na-ukraine-passajirov-samoleta-pokatali-nad-chernobylskoy-aes--video-18507561.html

https://uz.sputniknews.ru/20201028/Na-Chernobylskoy-AES-poyavilsya-robot-pes-kotoryy-vynyukhivaet-radiatsiyu--video-15279485.html

https://uz.sputniknews.ru/20210426/jivotnye-mutanty-v-chernobyle-eto-mif-ili-pravda-18496121.html

https://uz.sputniknews.ru/20200921/Zona-otchujdeniya-na-vezdehode-marshruti-turistov-v-Chernobile-video-15023053.html

https://uz.sputniknews.ru/20190928/Ruiny-Chernobylskoy-AES-iznutri--video-12512492.html

https://uz.sputniknews.ru/20190819/Likvidator-avarii-v-Chernobyle-dannye-razvedki-SShA-o-pogibshikh-neverny-12265031.html

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владимир зеленский, атомная энергетика, аэс, чернобыль, украина