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Сухая трава вспыхнула на 15 га земли в Джизакской области - МЧС
Сухая трава вспыхнула на 15 га земли в Джизакской области - МЧС
Полностью потушить огонь смогли лишь через два часа после его возникновения. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T18:59+0500
2021-05-27T19:01+0500
происшествия
джизакская область
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В горах Джизакской области произошел пожар. Огонь возник днем на открытой местности в Янгиабадском районе, который граничит с Таджикистаном.Очевидцы ЧП сразу позвонили в УЧС, сообщили в ведомстве. Спустя некоторое время на место прибыли три пожарных расчета, военнослужащие и волонтеры. Нужно отметить, что эта территория располагается в 30 км от ближайшей пожарно-спасательной части.Полностью потушить огонь смогли лишь через два часа после его возникновения.Сообщений о травмах или смертельных исходах не поступало. Огонь сжег сухую траву, ветки и деревья на 15 га открытой местности.Скорее всего причиной пожара стало использование открытого огня.Ранее сообщалось, что на заднем дворе Ташкентского ботанического сада также произошло возгорание. Огонь охватил открытое поле с сухой травой и кустами.Пострадавших в огне нет. Лесной фонд ботанического сада также остался нетронут пожаром.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/pojar-polnostyu-unichtojil-gruzovik-postradavshix-net-18934875.html
джизакская область
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джизакская область, мчс узбекистана, пожар

Сухая трава вспыхнула на 15 га земли в Джизакской области - МЧС

18:59 27.05.2021 (обновлено: 19:01 27.05.2021)
457
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Джизакской области загорелся участок земли в 15 гектар
В Джизакской области загорелся участок земли в 15 гектар - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Полностью потушить огонь смогли лишь через два часа после его возникновения.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В горах Джизакской области произошел пожар. Огонь возник днем на открытой местности в Янгиабадском районе, который граничит с Таджикистаном.
Очевидцы ЧП сразу позвонили в УЧС, сообщили в ведомстве. Спустя некоторое время на место прибыли три пожарных расчета, военнослужащие и волонтеры. Нужно отметить, что эта территория располагается в 30 км от ближайшей пожарно-спасательной части.
Полностью потушить огонь смогли лишь через два часа после его возникновения.
Огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Происшествия
Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет
11:09
426
Сообщений о травмах или смертельных исходах не поступало. Огонь сжег сухую траву, ветки и деревья на 15 га открытой местности.
Скорее всего причиной пожара стало использование открытого огня.
Ранее сообщалось, что на заднем дворе Ташкентского ботанического сада также произошло возгорание. Огонь охватил открытое поле с сухой травой и кустами.
Пострадавших в огне нет. Лесной фонд ботанического сада также остался нетронут пожаром.
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