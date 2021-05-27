https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-djizakskoy-oblasti-zagorelsya-uchastok-zemli-v-15-gektar-18948850.html

Сухая трава вспыхнула на 15 га земли в Джизакской области - МЧС

Сухая трава вспыхнула на 15 га земли в Джизакской области - МЧС

Полностью потушить огонь смогли лишь через два часа после его возникновения. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T18:59+0500

2021-05-27T18:59+0500

2021-05-27T19:01+0500

происшествия

джизакская область

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В горах Джизакской области произошел пожар. Огонь возник днем на открытой местности в Янгиабадском районе, который граничит с Таджикистаном.Очевидцы ЧП сразу позвонили в УЧС, сообщили в ведомстве. Спустя некоторое время на место прибыли три пожарных расчета, военнослужащие и волонтеры. Нужно отметить, что эта территория располагается в 30 км от ближайшей пожарно-спасательной части.Полностью потушить огонь смогли лишь через два часа после его возникновения.Сообщений о травмах или смертельных исходах не поступало. Огонь сжег сухую траву, ветки и деревья на 15 га открытой местности.Скорее всего причиной пожара стало использование открытого огня.Ранее сообщалось, что на заднем дворе Ташкентского ботанического сада также произошло возгорание. Огонь охватил открытое поле с сухой травой и кустами.Пострадавших в огне нет. Лесной фонд ботанического сада также остался нетронут пожаром.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/pojar-polnostyu-unichtojil-gruzovik-postradavshix-net-18934875.html

джизакская область

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джизакская область, мчс узбекистана, пожар