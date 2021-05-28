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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210528/18963674.html
Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
Согласно проекту, вдоль одной из центральных улиц города Карши построят магистральный водопровод протяженностью 2,7 км. На это планируют потратить 5,5 млрд... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T15:07+0500
2021-05-28T15:14+0500
общество
вода
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Хокиму Кашкадарьинской области Зоиру Мирзаеву презентовали проект строительства систем водоснабжения в двух махаллях города Карши и магистрального водопровода вдоль улицы Каманди. О деталях будущего строительства проинформировали в пресс-службе администрации области. Согласно проекту, вдоль улицы Каманди построят магистральный водопровод протяженностью 2,7 км. На это планируют потратить 5,5 млрд сумов.На обеспечение питьевой водой жителей махалли "Бустон" направят 6,7 млрд сумов. В этой местности проложат 43,5 км труб разного диаметра и установят 129 канализационных люков. Чтобы обеспечить питьевой водой жителей махалли "Киличбек Кургонча" проложат 41,3 км труб разного диаметра и установят 119 канализационных люков. На эти цели направят 6,1 млрд сумов.Напомним, в начале мая АО "Узсувтаминот" и компания Great silk way, зарегистрированная в Дубаи, планировали привлечь кредиты госкорпорации "ВЭБ.РФ" для проектов водоснабжения и очистки сточных вод. Средства намеревались привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html
кашкадарьинская область
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вода, кашкадарьинская область

Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой

15:07 28.05.2021 (обновлено: 15:14 28.05.2021)
904
© Sputnik / Саид ЦарнаевПитьевая вода в бутылках
Питьевая вода в бутылках - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Саид Царнаев
Согласно проекту, вдоль одной из центральных улиц города Карши построят магистральный водопровод протяженностью 2,7 км. На это планируют потратить 5,5 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Хокиму Кашкадарьинской области Зоиру Мирзаеву презентовали проект строительства систем водоснабжения в двух махаллях города Карши и магистрального водопровода вдоль улицы Каманди. О деталях будущего строительства проинформировали в пресс-службе администрации области.
Согласно проекту, вдоль улицы Каманди построят магистральный водопровод протяженностью 2,7 км. На это планируют потратить 5,5 млрд сумов.
На обеспечение питьевой водой жителей махалли "Бустон" направят 6,7 млрд сумов. В этой местности проложат 43,5 км труб разного диаметра и установят 129 канализационных люков.
В Сардобу впервые провели централизованное водоснабжение и канализацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Экономика
Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 млн кредитных средств
18 мая, 14:01
1290
Чтобы обеспечить питьевой водой жителей махалли "Киличбек Кургонча" проложат 41,3 км труб разного диаметра и установят 119 канализационных люков. На эти цели направят 6,1 млрд сумов.
Напомним, в начале мая АО "Узсувтаминот" и компания Great silk way, зарегистрированная в Дубаи, планировали привлечь кредиты госкорпорации "ВЭБ.РФ" для проектов водоснабжения и очистки сточных вод.
Средства намеревались привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования.
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