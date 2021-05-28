https://uz.sputniknews.ru/20210528/18963674.html

Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой

Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой

Согласно проекту, вдоль одной из центральных улиц города Карши построят магистральный водопровод протяженностью 2,7 км. На это планируют потратить 5,5 млрд... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T15:07+0500

2021-05-28T15:07+0500

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общество

вода

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Хокиму Кашкадарьинской области Зоиру Мирзаеву презентовали проект строительства систем водоснабжения в двух махаллях города Карши и магистрального водопровода вдоль улицы Каманди. О деталях будущего строительства проинформировали в пресс-службе администрации области. Согласно проекту, вдоль улицы Каманди построят магистральный водопровод протяженностью 2,7 км. На это планируют потратить 5,5 млрд сумов.На обеспечение питьевой водой жителей махалли "Бустон" направят 6,7 млрд сумов. В этой местности проложат 43,5 км труб разного диаметра и установят 129 канализационных люков. Чтобы обеспечить питьевой водой жителей махалли "Киличбек Кургонча" проложат 41,3 км труб разного диаметра и установят 119 канализационных люков. На эти цели направят 6,1 млрд сумов.Напомним, в начале мая АО "Узсувтаминот" и компания Great silk way, зарегистрированная в Дубаи, планировали привлечь кредиты госкорпорации "ВЭБ.РФ" для проектов водоснабжения и очистки сточных вод. Средства намеревались привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/sistemu-vodosnabjeniya-uzbekistana-moderniziruyut-pochti-za-250-kreditnyx-sredstv-18781736.html

кашкадарьинская область

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вода, кашкадарьинская область