https://uz.sputniknews.ru/20210528/biznesmeny-rf-rasskazali-o-problemax-s-trudoustroystvom-uzbekistantsev--kakie-gotovyat-mery-18969983.html

Бизнесмены РФ рассказали о проблемах с трудоустройством узбекистанцев — какие готовят меры

Бизнесмены РФ рассказали о проблемах с трудоустройством узбекистанцев — какие готовят меры

Озабоченность предпринимателей вызывает то, что мигранту после прибытия в Россию приходится две недели ждать оформления трудового патента, и он не может сразу... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T20:47+0500

2021-05-28T20:47+0500

2021-05-28T21:09+0500

миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

министерство занятости и трудовых отношений

санкт-петербург

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​ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В Торгово-промышленной палате Ленинградской области прошла встреча местных бизнесменов с делегацией из Узбекистана. В числе гостей — советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов и первый заместитель министра занятости и трудовых отношений страны Эркин Мухитдинов. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на встрече.Карантинные меры, включившие в себя ряд ограничений, в том числе на въезд иностранцев в РФ, существенно повлияли на количество мигрантов на территории России. Большинство из них вернулись на родину, чтобы не остаться в РФ без средств к существованию. Сейчас поток желающих работать в РФ узбекистанцев постепенно восстанавливается.Чтобы помочь своим гражданам на законных основаниях приехать в Россию на заработки, Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана проводит в столице и регионах республики организованный набор профессиональных строителей, электриков и т.д.. Курирует этот процесс подведомственное ему Агентство по внешней трудовой миграции. Специалисты ведомства отбирают квалифицированные кадры и находят работодателей в России, которые заинтересованы в приеме иностранных граждан на работу на законных основаниях. Однако даже в этой, казалось бы, отработанной схеме имеются изъяны. Представители компаний из Ленобласти обозначили их на прошедшей встрече. Например, они рассказали, как российская авиакомпания отказалась пускать на борт самолета гражданина республики, хотя в базе МВД не значился запрет въезд в РФ. Озабоченность предпринимателей вызвало и то, что мигранту после прибытия в Россию приходится две недели ждать оформления трудового патента, и он не может сразу приступить к работе. В рамках дискуссии звучали острые вопросы, в Минтруда пообещали планомерно решать их. По итогам мероприятия Эркин Мухитдинов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, что проблемы условно можно поделить на три группы. Первая включает в себя вопросы логистики граждан Узбекистана в РФ, вторая — невыполнение обязательств как российским работодателем, так и рабочим из Узбекистана, третья — отбор квалифицированных сотрудников. Как выяснилось, далеко не все трудовые мигранты, которые попадают в программу организованного набора, обладают достаточными навыками для выполнения тех или иных работ.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/migrantam-budet-legche-lagalizovat-svoe-naxojdenie-v-rf--zakonoproekt-18143445.html

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, министерство занятости и трудовых отношений, санкт-петербург