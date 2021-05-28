https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
Учреждение занимает 33 гектара и рассчитано на четыре тысячи больных. Его общая стоимость — 504 миллиарда сумов. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T13:43+0500
2021-05-28T13:43+0500
2021-05-28T13:59+0500
абдухаким хаджибаев
ташкентская область
министерство здравоохранения узбекистана
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения россии
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Делегация Министерства здравоохранения России во главе с Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Представителей РФ сопровождал министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев. Он рассказал иностранных коллегам об опыте республики в борьбе с COVID-19.Больница, напомним, была возведен весной 2020 года. Над созданием объекта круглосуточно, в три смены, трудились около двух тысяч рабочих. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайБольница занимает 33 гектара. Ее общая стоимость — 504 миллиарда сумов. Учреждение рассчитано на четыре тысячи больных."В больнице учтены характер инфекционных заболеваний и требования современной медицины. В отделении реанимации каждая койка оборудована аппаратом ИВЛ и лечебными аппаратами. <...> Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в области вирусологии, биохимии и иммунологии, микробиологии, паразитологии. Например, в то время как оборудование для полимерной цепной реакции диагностирует в среднем 40 человек за пять часов, здесь современное оборудование способно обнаружить 90 образцов за два часа. Метод экспресс-теста позволяет выявить антитела в крови за десять минут. Налажено проведение экспресс-теста на антиген ПЦР: за пять минут можно узнать, есть ли у человека коронавирусная инфекция", — говорится в публикации.В приемно-диагностическом отделении возможно одновременное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгенографии и современной ультразвуковой диагностики.
https://uz.sputniknews.ru/20200423/Skorostnaya-stroyka-video-vozvedeniya-infektsionnykh-bolnits-v-Tashkentskoy-oblasti-13988903.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/filial-rnimu-imeni-pirogova-otkroetsya-v-uzbekistane-18957307.html
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абдухаким хаджибаев, ташкентская область, министерство здравоохранения узбекистана, михаил мурашко, министерство здравоохранения россии
Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:43 28.05.2021 (обновлено: 13:59 28.05.2021)
Учреждение занимает 33 гектара и рассчитано на четыре тысячи больных. Его общая стоимость — 504 миллиарда сумов.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Делегация Министерства здравоохранения России во главе с Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщает
пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Представителей РФ сопровождал министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев. Он рассказал иностранных коллегам об опыте республики в борьбе с COVID-19.
Больница, напомним, была возведен весной 2020 года. Над созданием объекта круглосуточно, в три смены, трудились около двух тысяч рабочих.
Больница занимает 33 гектара. Ее общая стоимость — 504 миллиарда сумов. Учреждение рассчитано на четыре тысячи больных.
"Гости отметили, что строительство в Узбекистане в короткие сроки такого огромного комплекса достойно похвалы", — рассказали в Минздраве.
"В больнице учтены характер инфекционных заболеваний и требования современной медицины. В отделении реанимации каждая койка оборудована аппаратом ИВЛ и лечебными аппаратами. <...> Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в области вирусологии, биохимии и иммунологии, микробиологии, паразитологии. Например, в то время как оборудование для полимерной цепной реакции диагностирует в среднем 40 человек за пять часов, здесь современное оборудование способно обнаружить 90 образцов за два часа. Метод экспресс-теста позволяет выявить антитела в крови за десять минут. Налажено проведение экспресс-теста на антиген ПЦР: за пять минут можно узнать, есть ли у человека коронавирусная инфекция", — говорится в публикации.
В приемно-диагностическом отделении возможно одновременное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгенографии и современной ультразвуковой диагностики.