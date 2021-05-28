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https://uz.sputniknews.ru/20210528/senatory-utverdili-strategiyu-dostijeniya-gendernogo-ravenstva-do-2030-goda-18964727.html
Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
Документ нацелен на предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T16:12+0500
2021-05-28T16:50+0500
политика
женщины
сенат олий мажлиса
права женщин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений. Об этом говорили на очередном пленарном заседании Сената, в ходе которого документ был утвержден. Стратегия, по мнению сенаторов, будет обеспечит равное и качественное образование для всех, создаст возможности для девочек из сельской местности получить высшее образование. Кроме того, документ нацелен на достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.Стратегия также предусматривает бюджетирование и финансирование государственных программ с учетом мероприятий, направленных на обеспечение гендерного равенства.С реализацией документа будет расширена практика назначения женщин на руководящие должности в вышестоящей и нижестоящей системе государственных органов. Будет также обеспечено равное представительство женщин и мужчин путем введения системы временного квотирования. Планируется достичь усовершенствования обеспечения занятости, создания достойных условий труда и поддержки социально незащищенных и малообеспеченных женщин, особенно тех, кто проживает в сельской местности.Ранее мы писали о том, что в Узбекистане за четыре месяца 2021 года охранные ордера получили 14 165 женщин. Этот документ, гарантирующий узбекистанкам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/vlasti-uzbekistana-usilyat-podderjku-jenschin-podvergshixsya-nasiliyu-18840628.html
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женщины, сенат олий мажлиса, права женщин, узбекистан

Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года

16:12 28.05.2021 (обновлено: 16:50 28.05.2021)
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CC BY 2.0 / Frode Bjorshol / L1080714.jpgЖенщины в Узбекистане
Женщины в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
CC BY 2.0 / Frode Bjorshol / L1080714.jpg
Документ нацелен на предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались по отношению к ним в обществе.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений. Об этом говорили на очередном пленарном заседании Сената, в ходе которого документ был утвержден.
Стратегия, по мнению сенаторов, будет обеспечит равное и качественное образование для всех, создаст возможности для девочек из сельской местности получить высшее образование. Кроме того, документ нацелен на достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.
Стратегия также предусматривает бюджетирование и финансирование государственных программ с учетом мероприятий, направленных на обеспечение гендерного равенства.
Плачущая женщина - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2021
Общество
Власти Узбекистана усилят поддержку женщин, подвергшихся насилию
21 мая, 12:57
674
С реализацией документа будет расширена практика назначения женщин на руководящие должности в вышестоящей и нижестоящей системе государственных органов. Будет также обеспечено равное представительство женщин и мужчин путем введения системы временного квотирования.
Планируется достичь усовершенствования обеспечения занятости, создания достойных условий труда и поддержки социально незащищенных и малообеспеченных женщин, особенно тех, кто проживает в сельской местности.
Ранее мы писали о том, что в Узбекистане за четыре месяца 2021 года охранные ордера получили 14 165 женщин.
Этот документ, гарантирующий узбекистанкам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.
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