https://uz.sputniknews.ru/20210528/senatory-utverdili-strategiyu-dostijeniya-gendernogo-ravenstva-do-2030-goda-18964727.html

Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года

Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года

Документ нацелен на предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T16:12+0500

2021-05-28T16:12+0500

2021-05-28T16:50+0500

политика

женщины

сенат олий мажлиса

права женщин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений. Об этом говорили на очередном пленарном заседании Сената, в ходе которого документ был утвержден. Стратегия, по мнению сенаторов, будет обеспечит равное и качественное образование для всех, создаст возможности для девочек из сельской местности получить высшее образование. Кроме того, документ нацелен на достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.Стратегия также предусматривает бюджетирование и финансирование государственных программ с учетом мероприятий, направленных на обеспечение гендерного равенства.С реализацией документа будет расширена практика назначения женщин на руководящие должности в вышестоящей и нижестоящей системе государственных органов. Будет также обеспечено равное представительство женщин и мужчин путем введения системы временного квотирования. Планируется достичь усовершенствования обеспечения занятости, создания достойных условий труда и поддержки социально незащищенных и малообеспеченных женщин, особенно тех, кто проживает в сельской местности.Ранее мы писали о том, что в Узбекистане за четыре месяца 2021 года охранные ордера получили 14 165 женщин. Этот документ, гарантирующий узбекистанкам государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/vlasti-uzbekistana-usilyat-podderjku-jenschin-podvergshixsya-nasiliyu-18840628.html

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женщины, сенат олий мажлиса, права женщин, узбекистан