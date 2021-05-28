https://uz.sputniknews.ru/20210528/tsentr-detskoy-gematologii-onkologii-i-klinicheskoy-immunologii-sozdaetsya-v-uzbekistane-18956165.html
Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается в Узбекистане
Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается в Узбекистане
Минфину поручено выделить из госбюджета в 2021 году 60 миллиардов сумов, а начиная с 2022-го — не менее 125 миллиардов сумов на расходы, связанные с развитием... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T12:29+0500
2021-05-28T12:29+0500
2021-05-28T13:58+0500
общество
постановление
онкология
дети
здоровье
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дальнейшем совершенствовании системы оказания жителям страны гематологических и онкологических услуг.Согласно документу, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии разместят в новых зданиях, оснащенных на основе современных требований. Сейчас он располагает тремя корпусами на 260 коек.Предусматривается в том числе создание отделений хирургии, реанимации, интенсивной терапии, трансфузиологии, трансплантологии — отдельно для взрослых и детей, а также отделений радиодиагностики и радиолечения, бактериологической лаборатории и специального отделения по организации питания, возможности получения детьми образования.Документом предусмотрено внедрение практики проведения пересадки стволовых клеток костного мозга на первом этапе в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии, а в последующем — также и в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.Министерству финансов поручено выделить из госбюджета в 2021 году 60 миллиардов сумов, а начиная с 2022-го — не менее 125 миллиардов сумов на расходы, связанные с развитием онкологической службы.С 1 января 2022 года профилактика распространения и ранняя диагностика онкозаболеваний среди девочек и женщин будет осуществляться на основе национальных программ:В районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках Узбекистана с 1 января 2022 года начнут работать кабинеты "Онкоконтроль", которые будут на регулярной основе проводить обследования среди женщин.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайДля этого до конца года планируется подготовить врачей и необходимую медицинскую технику. В порядке исключения оформление медтехники, изделий медицинского назначения и лекарств, импортированных по заявке Минздрава, проводится в таможенном режиме "Выпуск для свободного обращения".Основным критерием оценки эффективности работы кабинетов "Онкоконтроль" будет достижение роста показателей раннего выявления и успешного лечения гематологических и онкологических заболеваний, уменьшения случаев смертности в своих регионах.Финансирование таких кабинетов осуществят за счет средств хокимиятов и Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями при Минздраве.Напомним, в середине мая президент Шавкат Мирзиёев посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии. Он поручил построить новые корпуса, создать отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра имени Д. Рогачёва.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/vy-ne-odni-my-podderjim-mirziyoev-navestil-malenkix-patsientov-tsentra-gematologii-18735350.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-uzbekistane-startoval-blagotvoritelnyy-marafon-posvyaschennyy-detyam-s-onkodiagnozom-18674390.html
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постановление, онкология, дети, здоровье
Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается в Узбекистане
12:29 28.05.2021 (обновлено: 13:58 28.05.2021)
Минфину поручено выделить из госбюджета в 2021 году 60 миллиардов сумов, а начиная с 2022-го — не менее 125 миллиардов сумов на расходы, связанные с развитием онкологической службы.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о дальнейшем совершенствовании системы оказания жителям страны гематологических и онкологических услуг.
Согласно документу, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии разместят в новых зданиях, оснащенных на основе современных требований. Сейчас он располагает тремя корпусами на 260 коек.
Предусматривается в том числе создание отделений хирургии, реанимации, интенсивной терапии, трансфузиологии, трансплантологии — отдельно для взрослых и детей, а также отделений радиодиагностики и радиолечения, бактериологической лаборатории и специального отделения по организации питания, возможности получения детьми образования.
При Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии будет создан Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
Документом предусмотрено внедрение практики проведения пересадки стволовых клеток костного мозга на первом этапе в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии, а в последующем — также и в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
Министерству финансов поручено выделить из госбюджета в 2021 году 60 миллиардов сумов, а начиная с 2022-го — не менее 125 миллиардов сумов на расходы, связанные с развитием онкологической службы.
С 1 января 2022 года профилактика распространения и ранняя диагностика онкозаболеваний среди девочек и женщин будет осуществляться на основе национальных программ:
вакцинация девочек-подростков в возрасте 9–14 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ);
скрининг рака шейки матки среди женщин в возрасте 30–55 лет;
скрининг рака молочной железы среди женщин в возрасте 45–65 лет.
В районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках Узбекистана с 1 января 2022 года начнут работать кабинеты "Онкоконтроль", которые будут на регулярной основе проводить обследования среди женщин.
Для этого до конца года планируется подготовить врачей и необходимую медицинскую технику. В порядке исключения оформление медтехники, изделий медицинского назначения и лекарств, импортированных по заявке Минздрава, проводится в таможенном режиме "Выпуск для свободного обращения".
Основным критерием оценки эффективности работы кабинетов "Онкоконтроль" будет достижение роста показателей раннего выявления и успешного лечения гематологических и онкологических заболеваний, уменьшения случаев смертности в своих регионах.
Финансирование таких кабинетов осуществят за счет средств хокимиятов и Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями при Минздраве.
Напомним, в середине мая президент Шавкат Мирзиёев посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии. Он поручил построить новые корпуса, создать отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра имени Д. Рогачёва.