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Узбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
Узбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
Планируется расширить программы обмена и повышения квалификации врачей Узбекистана на базе ведущих клиник России. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T22:02+0500
2021-05-28T22:02+0500
общество
министерство здравоохранения россии
визит
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, пребывающую в республике с рабочим визитом. Подробности встречи рассказали в пресс-службе администрации главы Узбекистана.Стороны обсудили вопросы реализации совместных программ и конкретных проектов по приоритетным направлениям, в том числе в области онкологии, гематологии, вирусологии, нефрологии, трансплантологии, фармакологии и других сферах. Отдельное внимание уделили внедрению системы "электронного здравоохранения" и широкому развитию телемедицины.Договорились также продолжать сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных медицинских кадров, в том числе путем скорейшей организации деятельности филиала ведущего российского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в Ташкенте. Планируется также расширить программы обмена и повышения квалификации врачей Узбекистана на базе ведущих клиник России.Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул готовность российской стороны развивать системное сотрудничество с узбекскими партнерами в области здравоохранения, а также передавать современные знания и опыт в различных отраслях медицины.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
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министерство здравоохранения россии, визит, шавкат мирзиёев, узбекистан

Узбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"

22:02 28.05.2021
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© Информационная служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Узбекистане впервые проведена трансплантация печени
В Узбекистане впервые проведена трансплантация печени - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Планируется расширить программы обмена и повышения квалификации врачей Узбекистана на базе ведущих клиник России.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, пребывающую в республике с рабочим визитом. Подробности встречи рассказали в пресс-службе администрации главы Узбекистана.
Стороны обсудили вопросы реализации совместных программ и конкретных проектов по приоритетным направлениям, в том числе в области онкологии, гематологии, вирусологии, нефрологии, трансплантологии, фармакологии и других сферах.
Отдельное внимание уделили внедрению системы "электронного здравоохранения" и широкому развитию телемедицины.
Делегация Министерства здравоохранения России во главе с Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:43
988
Договорились также продолжать сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных медицинских кадров, в том числе путем скорейшей организации деятельности филиала ведущего российского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в Ташкенте.
Планируется также расширить программы обмена и повышения квалификации врачей Узбекистана на базе ведущих клиник России.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул готовность российской стороны развивать системное сотрудничество с узбекскими партнерами в области здравоохранения, а также передавать современные знания и опыт в различных отраслях медицины.
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