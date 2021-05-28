https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-tashkente-zaderjana-jenschina-po-podozreniyu-v-izbienii-gluxonemoy-devushki-18969211.html
В Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
В Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
Против злоумышленницы могут возбудить уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии". 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T19:35+0500
2021-05-28T19:35+0500
2021-05-28T19:35+0500
общество
подозреваемые
избиение
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Правоохранители задержали одну из женщин, подозреваемых в избиении девушки с особенностями развития (нарушение слуха), об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.По информации силового ведомства, 28-летняя Мумтозбегим взята под стражу на основании статьи УПК РУз "Задержание по постановлению дознавателя, следователя или прокурора. Кроме того, инспектор по вопросам женщин УКД ОВД Мирабадского района выдал потерпевшей Мохизоде охранный ордер, добавили в ГУВД.Ранее в сети Интернет распространилась видеозапись, на которой зафиксировано, как женщины жестоко обращаются с глухонемой девушкой. В результате побоев на теле потерпевшей врачи обнаружили многочисленные телесные повреждения. Следственный департамент УКД ОВД Мирабадского района столицы возбудил уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии".
https://uz.sputniknews.ru/20210526/senat-prokommentiroval-intsident-s-izbieniem-vospitannikov-detdoma-pravooxranitelyami-18917254.html
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подозреваемые, избиение, уголовный кодекс
В Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
Против злоумышленницы могут возбудить уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии".
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Правоохранители задержали одну из женщин, подозреваемых в избиении девушки с особенностями развития (нарушение слуха), об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
По информации силового ведомства, 28-летняя Мумтозбегим взята под стражу на основании статьи УПК РУз "Задержание по постановлению дознавателя, следователя или прокурора.
Кроме того, инспектор по вопросам женщин УКД ОВД Мирабадского района выдал потерпевшей Мохизоде охранный ордер, добавили в ГУВД.
Ранее в сети Интернет распространилась видеозапись, на которой зафиксировано, как женщины жестоко обращаются
с глухонемой девушкой. В результате побоев на теле потерпевшей врачи обнаружили многочисленные телесные повреждения. Следственный департамент УКД ОВД Мирабадского района столицы возбудил уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии".